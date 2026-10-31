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FC Bayern München v Borussia Dortmund - Bundesliga 2026/27Getty Images
Mohamed Saeed
Çeviri:

Bayern Münih'in Dortmund karşısındaki oyuncu puanları: Ballon d'Or kazananı Harry Kane kabus gibi bir gece yaşadı, kaçırdığı penaltı 2-2'lik nefes kesen maçta pahalıya patladı

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Bayern Münih, kaçırılan fırsatların damga vurduğu maçta Allianz Arena'da Borussia Dortmund ile 2-2 berabere kaldı. Konrad Laimer ve Dayot Upamecano'nun gollerine rağmen Harry Kane'in ender görülen penaltı kaçırışı belirleyici oldu.

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Bayern Münih, Borussia Dortmund karşısında aldığı 2-2’lik beraberliği, Bundesliga’nın zirvesindeki üstünlüğünü pekiştirmek için kaçırılmış önemli bir fırsat olarak görecek. Gol beklentisi (xG) verisinde Dortmund’un 0,63’üne karşı 4,18 gibi çarpıcı bir üstünlük kuran ev sahibi ekip, taktiksel üstünlüğünü galibiyete çeviremedi. Gecenin belirleyici anı, şüphesiz Kane’in 56. dakikada alışılmadık biçimde penaltı kaçırmasıydı. Bu pozisyon, Bayern’in oyunu rakip yarı sahaya yıkmasına rağmen konuk ekibin skordan kopmamasını sağladı.

Taktiksel açıdan farklı oyun anlayışlarının karşı karşıya geldiği maçta Bayern, %56 topla oynama oranına ulaştı ve iki net gol fırsatı yarattı. Konrad Laimer 38. dakikada perdeyi açtı, ancak Serhou Guirassy 60. dakikada Bayern’in savunmaya geçişteki zaafını cezalandırdı. Dayot Upamecano kısa süre sonra ev sahibini yeniden öne geçirdi. Yedek oyuncu Fabio Silva’nın 89. dakikadaki golü ise puanların paylaşılmasını sağladı.

Kaleci ve savunma

Jonas Urbig - 6/10

Bayern’in üstünlüğüne rağmen Urbig nispeten yoğun bir akşam geçirdi ve dört kurtarış yaptı. Ancak kalesine gelen altı isabetli şutta, rakibin yalnızca 0,63’lük gol beklentisine karşın iki gol yemesi, özellikle Silva’nın beraberlik golüne yol açan son bölümdeki baskı sırasında üstünlüğü korumak için daha fazlasını yapabileceğini düşündürüyor.

Konrad Laimer - 8/10

Laimer, hem bek hem de hücum görevleri üstlendiği sağ bek rolünde öne çıktı. 38. dakikada iyi bir vuruşla gol perdesini açtı ve maç boyunca çektiği birden fazla şutla hücumlara sürekli katıldı. Enerjisi, Bayern’in kanatlardaki yer değişimleri için önemli bir seçenek yarattı.

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Dayot Upamecano - 7/10

Upamecano, 66. dakikada kornerin ardından Bayern’in ikinci golünü atarak hava toplarındaki tehdidini gösterdi. Bire bir mücadelelerde istatistiksel olarak üstünlük kursa da takımın normal sürenin son dakikasında savunma hattını koruyamaması, genel olarak güçlü performansına gölge düşürdü.

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Kim Min-Jae - 7/10

Güney Afrika millî takım oyuncusu, maçın büyük bölümünde savunmada duvar ördü ve 16 savunma müdahalesiyle takımına liderlik etti. Yedi ikili mücadele kazandı ve iki top kapma hamlesi yaptı. Böylece Bayern’in beklerinin ileri çıkabilmesi için gereken savunma düzenini sağladı.

Alphonso Davies - 6/10

Davies her zamanki süratini ve geri dönüş koşularını ortaya koydu, ancak hücum bölgesinde karşı kanattaki Laimer kadar etkili olamadı. Takımın genişliğini korudu fakat son bölümde yaşananlardan önce farkı açabilecek belirleyici ortayı yapamadı.

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Orta saha

Joshua Kimmich - 7/10

Kimmich, orta sahada oyunun temposunu belirledi. İki şut çekti ve savunmayla hücum arasında bağlantı kurdu. Topu yeniden kazanıp kullanma becerisi Bayern’in yüksek baskısını sürdürmesine yardımcı oldu, ancak Dortmund’un dirençli, derinde kurulu savunmasını açacak kilit pası bulamadı.

Aleksandar Pavlovic - 8/10

Pavlovic topu son derece verimli kullandı ve 82 isabetli pasla takımının pas dağıtımında ilk sırada yer aldı. Pozisyon alışı Kimmich’e daha fazla özgürlük tanıdı. Bayern’in merkezdeki kontrol mücadelesinde taktiksel üstünlüğü kazanmasında önemli rol oynadı.

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Michael Olise - 6/10

Olise oldukça hareketliydi; kaleye birkaç şut çekti ve özellikle 80. dakikada olmak üzere Kobel’i birçok kez sınadı. Ancak yarım fırsatları gole çevirmek için gereken son vuruş soğukkanlılığını gösteremedi ve 84. dakikada oyundan alındı.

Ismael Saibari - 6/10

Saibari, 29. dakikada Kobel’i güç bir kurtarışa zorlayan şutu da dâhil olmak üzere zaman zaman yeteneğini gösterdi. İlk bölümdeki hücumlarda yer aldı, ancak ikinci yarıda oyun daha fazla açıldıkça etkisini sürdürmekte zorlandı.

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Serge Gnabry - 5/10

Sol kanatta kayda değer bir etki yaratmakta zorlanan Gnabry için hayal kırıklığı yaratan bir maçtı. Bayern, Dortmund savunmasını aşmak için daha hareketli çözümler ararken Gnabry ikinci yarının başlarında (31. dakikada) oyundan alındı.

Hücum

Harry Kane - 4/10

Ballon d’Or kazananı için unutmak isteyeceği nadir akşamlardan biri. Altı şut çekip 0,98 xG’ye ulaşmasına rağmen Kane’in 56. dakikadaki penaltıyı gole çevirememesi maçın dönüm noktasıydı. Onun kalibresindeki bir forvetin Der Klassiker’de 12 yardadan kaleyi bulamaması, istatistiklerinde belirgin biçimde olumsuz bir istisna.

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Yedekler ve teknik direktör

Josip Stanisic - 6/10

Sağ tarafı sağlamlaştırmak ve Laimer’in daha ileri çıkmasını sağlamak için 31. dakikada Gnabry’nin yerine oyuna girdi. Disiplinli oynadı ancak Dortmund’un son bölümdeki baskısını önleyemedi.

Lennart Karl - Değerlendirme yok

84. dakikada oyuna giren Karl, uzatma dakikalarında uzak mesafeden düşük ihtimalli bir şut çekti. Ancak adil bir puan alacak kadar süre bulamadı.

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Nathaniel Brown - 6/10

29. dakikada oyuna giren Brown, 94. dakikada maçı kazandırabilecek geç bir fırsattan yararlanamadı; şutu kaleyi bulmadı.

Teknik direktör: Vincent Kompany - 6/10

Kısa süre önce hastaneye kaldırılması nedeniyle saha kenarında olmasa da yüksek gol beklentisi üretiminin gösterdiği üzere takımın taktiksel düzeni sağlamdı. Ancak maçı kazanarak bitirememeleri ve gol yollarında etkisiz kalan Kane’e bağımlılıkları, teknik ekibinin değerlendireceği konular olacak.

Gazetecilik kariyerime 2011 yılında araştırmacı gazetecilik üzerine çalışarak başladım. Bu süreç, farklı alanları derinlemesine keşfetmemi ve güçlü analitik beceriler geliştirmemi sağladı. Sonrasında ise ilk tutkuma, yani futbola odaklanmaya karar verdim. Ardından Mısır milli takımının tüm yaş kategorilerini, dünya futbolunu ve yüzme, atıcılık, squash gibi diğer sporları kapsamlı şekilde takip etmeye başladım.

Futbola olan ilgim saha deneyimleriyle başladı; birkaç Mısır kulübünün altyapı takımlarında oynadım. Buradan yola çıkarak 1998 Dünya Kupası’ndan itibaren dünya futbolunu takip etmeye başladım ve Mısır’daki yerel futbolu da yakından izledim. Sadece televizyondan takip etmekle yetinmedim; favori takımım Zamalek’in maçlarını hâlâ tribünden izliyorum. Zamalek, 20. yüzyılın en çok şampiyonluk kazanan kulübüdür.

Avrupa’da belirli bir favori takımım yok; ancak George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho ve Seedorf gibi yıldızlara olan hayranlığım nedeniyle AC Milan’a eğilimim var. Bu, Real Madrid ve Barcelona arasındaki tarihi El Clásico maçlarını izlemeyi daha keyifli kılıyor ve tartışmalarda tarafsız kalmamı sağlıyor.

En unutulmaz futbol anlarım ise Zamalek’in Ismaily’i yenmesi ve Al Ahly’nin Enppi’ye kaybetmesi, Sid Abdel-Naim’in kafa golüyle Zamalek’in 2002–2003 sezonu şampiyonluğunu kazanması ve AC Milan’ın 2007 Şampiyonlar Ligi finalinde Inzaghi’nin tarihi iki golüyle Liverpool’a karşı aldığı tatlı rövanş anlarıdır.

Ortadoğu’nun önde gelen spor platformları Kooora ve GOAL.COM’da çalışma fırsatım oldu, bu sayede Arap ve dünya futbolu hakkında geniş bir bilgi birikimi edindim. 2022 yılında Mısır Gazeteciler Sendikası’na katıldım ve Kooora için SEO odaklı profesyonel spor içerikleri hazırlama konusunda uzmanlaştım.

Tüm zamanların favori kadrom: Kaleci: Buffon; Defans: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; Orta saha: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; Forvet: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Kariyerim boyunca Kooora ve GOAL.COM’da binlerce haber, araştırma ve spor makalesi yayımladım. Öne çıkan bazı başlıklar şunlardır:

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