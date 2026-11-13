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Germany Training Session And Press ConferenceGetty Images
Oliver Maywurm
Çeviri:

Bayern Münih'in bir yıldızı için kötü haber mi? Jürgen Klopp'un Almanya Milli Takımı'nın ilk 11'inde sürpriz yapmayı planladığı öne sürülüyor

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Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Jürgen Klopp'un cuma akşamı (20.45) Sırbistan'da oynanacak Uluslar Ligi maçının ilk 11'inde bir sürprizi var gibi görünüyor.

Alman gazetesi Bild'in haberine göre, uzun bir aranın ardından yeniden kadroya çağrılan Brajan Gruda Belgrad'da sağ kanatta maça ilk 11'de başlayacak. RB Leipzig'in ofansif orta saha oyuncusu, ilk 11'de oynama şansı olduğunu düşünen Bayern Münih'in süper yeteneği Lennart Karl'a tercih edilecek.

Bu, Gruda'nın ilk millî maçı olacak. 22 yaşındaki oyuncu, 2024 Avrupa Şampiyonası öncesinde ilk kez A millî takım kadrosuna alınmış ve dönemin teknik direktörü Julian Nagelsmann'ın Ukrayna ile 0-0 berabere kalınan hazırlık maçı kadrosunda yer almıştı. Ancak o maçta forma giymemişti.

Brajan Gruda, Almanya millî takımına yeniden çağrılmak için uzun süre bekledi

Gruda, daha sonra yeniden davet edilmek için iki yılı aşkın süre bekledi. Klopp, onu eylül ve ekim aylarındaki millî maçlar için oluşturduğu geniş kadronun ikinci bölümüne dahil etmeyi planlamıştı, ancak Leipzigli oyuncu karın kasındaki zorlanma nedeniyle kadrodan çekilmek zorunda kalmıştı. Gruda şimdi de Klopp'un 24 kişilik kadrosunda cuma günü Sırbistan ve gelecek pazartesi Hollanda ile oynanacak Uluslar Ligi maçları için yer buldu.

Germany Training Session And Press ConferenceGetty Images
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Klopp, kasım başında kadroyu açıklarken Gruda'yı "O, sokak futbolcusu ve müthiş bir yetenek. Potansiyelini henüz tam olarak ortaya koymadı. O yaşta bunu yapması da gerekmiyor ama pek çok olumlu sinyal verdi" sözleriyle övdü. Eski Mainz oyuncusu son dönemde Leipzig'de iyi bir performans sergiledi; bu sezon çıktığı 13 maçta beş asist yaptı ve iki gol attı.

Gelecek maçlar
SER

SER

UEFA Nations League A

13 Kas 2026

GER

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Gruda, yaş itibarıyla daha önce 20 kez formasını giydiği ve gelecek yaz Avrupa Şampiyonası'na katılacak U21 takımı için de oynayabilir. U21 formasıyla son maçına mart ayı sonunda, Avrupa Şampiyonası elemelerinde Kuzey İrlanda'ya karşı alınan 3-0'lık galibiyette çıktı.

Gruda ve Karl, Almanya'nın mevcut kadrosunda sağ kanattaki yer için yarışırken Sırbistan'a karşı sol kanatta Derry Scherhant (SC Freiburg) veya Said El Mala'nın (1. FC Köln) oynaması bekleniyor. Bild'e göre üçlü orta sahada ise Joshua Kimmich (Bayern Münih) ve Florian Wirtz'in (Liverpool FC) yanında Felix Nmecha (Borussia Dortmund) yerine Aleksandar Pavlovic (Bayern Münih) tercih edilecek.

Yazan:Oliver Maywurm

Almanya ve Avrupa futbol muhabiri

GOAL DE / SPOX Editörü

📝 Biyografi: 

Almanya’nın en eski şehri olan güzel Trier yakınlarında büyüdüm. Alman dili ve edebiyatı eğitiminin ardından GOAL’da staj yaptım ve yeterince iyi performans gösterdiğim için kısa süre sonra Münih’te gönüllü eğitimimi yapabildim. 2017’den bu yana GOAL ve SPOX’ta editör olarak çalışıyorum.

Futbola nasıl başladım:

Hatırlayabildiğim kadarıyla, 90’ların ortasında genç Lars Ricken çocukluğumun ilk kahramanıydı. Almanya’nın 1996 Avrupa Şampiyonası’nı kazanması, bilinçli olarak takip ettiğim ilk büyük turnuva, futbola olan ilgimi pekiştirdi.

🎯 Çalışmamda özellikle ilgilendiğim alanlar:

Haber araştırma ve yazımı (özellikle transfer haberleri)

SEO makalelerinin delege edilmesi

🌟 En sevdiğim futbol anları:

Oliver Bierhoff’un 1996 Euro finalindeki Altın Gol’ü, Mario Götze’nin 2014 Dünya Kupası finalindeki kazanan golü. Ve daha az bilinen ama çok anlamlı bir an: Yedi yaşında stadyumda, Trier Eintracht’ımızın DFB-Pokal’de önce UEFA Kupası şampiyonu Schalke’yi, ardından Şampiyonlar Ligi şampiyonu Borussia Dortmund’u elediğini izlemek.

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