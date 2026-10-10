"Evet, onun devrede olması çok iyiydi", diyen Robin Fellhauer, VAR hakkındaki görüşü sorulunca Augsburg Arena'nın mixed zone'unda şöyle konuştu: "Yoksa 6-2 kaybederdik."

Ancak Bundesliga tarihine sekiz saniyeyi biraz aşkın bir sürenin ardından attığı golle geçen 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, video hakem ve tartışmalı hakem kararları etrafındaki prosedüre oldukça eleştirel yaklaştığını da ortaya koydu.

"Korkunç bir şey. Bir keresinde beş dakika kadar sürdü. Bu gerçekten sinir bozucu. O durumda ofsayt olması bizim için iyiydi ama çok büyük bir gerginlik oluyor", diyen Fellhauer, oyundaki duraklamaların oyunculardan büyük sabır istediğini vurgulayarak onların psikolojisine dair fikir verdi.

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FC Bayern maçında VAR hangi kararları verdi?

Bu sırada kararların yeterince şeffaf ve anlaşılır olmamasını da eleştirmekten geri durmadı: "Tam olarak neyle ilgili olduğunu bilmiyorsun, çünkü seninle kimse konuşmuyor. Yukarıda ofsayt yazıyor ama aslında tam olarak ne olduğunu da bilmiyorsun. Bu yüzden zaman zaman gerçekten sinir bozucu oluyor."

VAR üç kez doğru karar verdi. Serge Gnabry'nin (73.), Luis Diaz'ın (75.) ve yeniden Gnabry'nin (90+6) golleri ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Ancak Diaz'ın ikinci yarının başındaki röveşatayla bulduğu sözde 1-1'lik golün (51.) büyük ihtimalle geçerli sayılması gerekiyordu. En azından Münih sportif direktörü Max Eberl'in görüşü bu yönde. Elbette taraflı bir isim ama hakem uzmanı Patrick Ittrich de Sky'a yaptığı açıklamada aynı fikirdeydi.

Ancak böylece Fellhauer'ın yanı sıra Harry Kane, Ricardo Ribeiro ve Nene Brown'ın da nizami şekilde ağları havalandırdığı maç 2-2 sona erdi.

Fellhauer daha sonra ayrıca, Bayern'in santrasının ardından yaptığı baskının, Neuer'in baskı altında hata yapabileceği umuduyla tam olarak planlandığı gibi olduğunu açıkladı. Plan işe yaradı. Augsburg, beş maçta topladığı güçlü sekiz puanla zirveye yakın dururken, Bayern ise yalnızca iki puan fazlasıyla lider BVB'nin (11) geçici olarak en yakın takipçisi konumunda.