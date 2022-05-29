Yeni sezonda Barcelona forması giymek isteyen Polonyaı golcü, transferine ilişkin durumun kısa sürede netleşeceğini söyledi.

Bundesliga'da sezonun sona ermesinin ardından Bayern Münih'ten ayrılmak istediğini açıklayan Robert Lewandowski, geleceğine ilişkin soru işaretlerinin kısa bir süre içerisinde ortadan kalkacağını söyledi. Kulübüyle olan kontratının son senesine giren ve yeni sözleşme imzalamadan, Barcelona'ya transfer olmak isteyen Lewa, imalı bir açıklama yaptı.

Barcelona ile üç senelik anlaşmaya vardığı öne sürülen Lewandowski, SKY Almanya'ya yaptığı açıklamada geleceğine ilişkin bilgi vermek için doğru zamanı beklediğini ve bu zamanın kısa bir süre içerisinde geleceğini söyledi.

Gerd Müller'i geçemedi

Yıldız oyuncunun menajeri Pini Zahavi geçtiğimiz günlerde Lewandowski'nin Bayern için güzel bir anıdan ibaret olduğunu söylemişti.

2014'te Dortmund ile kontratının sona ermesinin ardından Bayern Münih'e bedelsiz transfer olan Lewandowski, Alman devinde 375 maça çıkarken, rakip fileleri 344 kez sarsarak, efsane oyuncu Gerd Müller'in ardından kulüp tarihinin en fazla gol atan ikinci oyuncusu olmuştu.

Öte yandan Barcelona Teknik Direktörü Xavi de geçtiğimiz günlerde Lewandowski ile görüştüklerini doğrulamıştı.

Daha fazla okuma