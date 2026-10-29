Bayern Münih geçen sezon tarih yazdı: Üst üste 16 galibiyet alan Münih ekibi, Avrupa'nın beş büyük liginde tarihin en iyi sezon başlangıcına imza atarak Milan'ın 30 yılı aşkın süredir elinde tuttuğu rekoru kırdı. İtalyan ekibi, 1992/93 sezonuna üst üste 13 galibiyetle başlamıştı. Bayern Münih ise ilk puan kaybını ancak 8 Kasım'da Bundesliga'da Union Berlin ile 2-2 berabere kalarak yaşamıştı.

Bu sezon benzer bir seri yakalamak daha erken aşamada imkânsız hâle geldi: Münih ekibi, sezonun dördüncü resmî maçında Bundesliga'da Schalke 04 ile 0-0 berabere kaldı. Şimdiye kadar oynadığı 13 maçta dört kez puan kaybeden Bayern Münih, Augsburg, Viking Stavanger ve Arsenal karşısında da sahadan beraberlikle ayrıldı.

Buna rağmen henüz mağlubiyet yaşamayan Münih ekibi, Avrupa'nın beş büyük liginde şu anda benzersiz bir konumda: Bu sezon tüm kulvarlarda yenilgisiz kalan tek kulüp Bayern Münih. Diğer büyük liglerin liderleri Barcelona, Manchester City, Paris Saint-Germain ve Inter ise en az ikişer kez mağlup oldu.

Bayern Münih altı maçtır kalesini gole kapatamıyor

Bayern Münih'in yenilmezliğini sürdürmesinde özellikle gol yollarındaki yüksek etkinliği belirleyici. Şimdiden 47 gol atan takımın maç başına ortalaması 3,6. Bu, geçen sezonun aynı dönemindeki ortalamayla bire bir aynı. Bu rakamda iki yıldızın olağanüstü istatistiklerinin payı büyük: Michael Olise, 13 maçta 19 gole doğrudan katkı sağlarken dünyanın en iyi futbolcusu Harry Kane'in 17 gole katkısı var. Takımın onlara belli ölçüde bağımlı olduğu görülüyor.

Gelecek maçlar FCB Bundesliga 13:30 BVB

Savunmadaki tablo ise az da olsa endişe yaratıyor. Bayern Münih'in yediği 14 gol, maç başına ortalama bir golden fazlasına karşılık geliyor. Münih ekibi, 13 resmî maçın yalnızca üçünde kalesini gole kapatabildi. Geçen sezon aynı sayıda maçın ardından bunu iki kat daha fazla başarmıştı. Özellikle son dönemdeki gidişat düşündürücü: Bayern Münih, son altı resmî maçının tamamında en az bir gol yedi. Buna, DFB-Pokal'da ikinci lig ekibi 1. FC Magdeburg'a karşı evinde oynadığı maç da dâhil.

Bunun nedeni savunma oyuncularının birlikte oynamaya yeterince alışmamış olması olabilir mi? Her hâlükârda şu anda tercih edilen net bir dörtlü savunma hattı yok. Min-Jae Kim ile Jonathan Tah, yeri garanti olan Dayot Upamecano'nun yanındaki pozisyon için yarışıyor. Beklerde ise Josip Stanisic, Konrad Laimer, Nathaniel Brown ve Alphonso Davies, belirgin bir tercih sırası olmaksızın benzer sayıda forma şansı buldu. Laimer, Brown ve Davies'e kadrodaki eksikler nedeniyle daha ileri bölgelerde de ihtiyaç duyuldu.

Önümüzdeki günlerde Bayern Münih'in yenilmezlik serisini iki zorlu sınav bekliyor. Münih ekibi, cumartesi günü Bundesliga'nın zirve maçında ülke içindeki en büyük rakibi Borussia Dortmund ile, salı günü ise Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Atletico Madrid ile karşılaşacak.