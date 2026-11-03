Harry Kane birçok fırsatı harcasa da galibiyeti perçinleyen golün asistini yaptı. Bayern ise Şampiyonlar Ligi'ndeki iki maçlık beraberlik serisine son verdi ve son sekiz maçında ilk kez gol yemedi.

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Bayern Münih, Riyadh Air Metropolitano'da 2-0 kazandı. İkinci yarıda bulduğu iki golle Diego Simeone'nin takımına 10 maç sonraki ilk yenilgisini yaşattı.

Rene Maric'in ekibi, topa yaklaşık üçte iki oranında sahip olarak ilk yarıyı kontrol etti. Ancak Harry Kane ve Karl yakaladıkları iyi fırsatları değerlendiremedi. Ev sahibi ekip adına devrenin en net fırsatını ise yarım saatlik bölüm geride kalırken Alexander Sorloth kaçırdı.

Gol, ikinci yarının başlamasından dokuz dakika sonra geldi. Robin Le Normand topu uzaklaştırmakta ağır kalınca Karl araya girip topu aldı ve Jan Oblak'ı geçerek ağları buldu. Laimer, 74. dakikada Kane'in pasıyla farkı ikiye çıkardı. Bayern üçüncü golü de bulmalıydı: Marc Pubill, Joshua Kimmich'in kornerini kendi ağlarına gönderdi ancak Dayot Upamecano'nun faul yaptığı gerekçesiyle gol iptal edildi.

Galibiyet, namağlup Bayern'i lig aşamasında sekiz puanla sekizinci sıraya taşırken Atletico dört puanla 22. sırada yer alıyor.

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İşte Bayern oyuncularına verdiğimiz puanlar...

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Kaleci ve savunma

Manuel Neuer (8/10): Önceki üç maçta kaleyi Jonas Urbig'in korumasının ardından yeniden kaleye geçen kaptan, üç kurtarış yaptı. 66. dakikada Marcos Llorente'nin yerden şutunu, uzatma dakikalarında da David Hancko'nun vuruşunu kontrol ederek Bayern'in sekiz maç sonraki ilk gol yemediği karşılaşmayı tamamlamasını sağladı.

Konrad Laimer (9/10): Gecenin Bayern adına en iyi oyuncusuydu. Sağ kanatta sürekli bir pas seçeneği sundu. İlk bölümdeki yarım volesini dışarı gönderdi, Kane'in iki pozisyonunda ortayı açtı ve Oblak'ı parmaklarının ucuyla kurtarış yapmaya zorladı. Kane'in pasıyla arka direkte buluşup yakın direğe gönderdiği golle performansını taçlandırdı. 89. dakikada yerini Sacha Boey'ye bıraktı.

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Dayot Upamecano (8/10): Akan oyunda üstün bir performans sergiledi. İlk yarıda Karl'ın yakaladığı fırsata giden atağı başlatmak için soldan ileri çıktı. 73. dakikada etkileyici bir bireysel gol atmaya çok yaklaştı ancak Oblak, yön değiştiren şutunu parmaklarıyla üst direğe çeldi. Bayern'in üçüncü golünün iptal edilmesine neden olan Pubill'e faulü yapan oyuncuydu.

Jonathan Tah (8/10): İlk 11'e döndü ve Atletico'ya yalnızca üç isabetli şut fırsatı tanıyan savunmanın merkezinde düzeni korudu. Fazla öne çıkmadığı ama güven verdiği bir gece geçirdi.

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Josip Stanisic (7/10): Sol bekten beklenenden fazla hücuma çıktı. Bir şutu Pubill tarafından engellendi, Karl'ın bıraktığı topa yaptığı bir başka vuruşu ise dışarı gitti. Giuliano Simeone'yle yaşadığı mücadelede VAR'ın hakemin kararını desteklemesiyle penaltıdan kurtuldu. Uzatma dakikalarında aynı oyuncuyu ittiği için sarı kart gördü.

Orta saha

Joshua Kimmich (8/10): Oyunu geriden yönlendirdi ve ikinci yarının hemen başında Oblak'ı gecenin ilk kurtarışını yapmaya zorladı. Korneri, iptal edilen kendi kalesine golle sonuçlandı. Ancak diğer duran top ortalarından bazıları alışılmış kalitesinin altındaydı. Atletico'nun serbest vuruşu hızlı kullanmasını engellemek için topu bırakmayınca 57. dakikada sarı kart gördü.

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Tom Bischof (8/10): Orta sahada hareketli ve etkiliydi. Atletico'nun erken bir kontra atağını kesti, Kane'e bir fırsat hazırladı. Seken şutu Le Normand'ın önüne düştü; Karl da savunmacıdan topu kapıp açılış golünü attı. 64. dakikada ceza sahası dışından Oblak'ı da sınadı.

Lennart Karl (8/10): 23. dakikada Kane'in bıraktığı topu üstten dışarı gönderdiği pozisyonda gol atmalıydı. Devre arasından önce Stanisic'e de bir şut fırsatı hazırladı. Le Normand'ın tereddüdünü değerlendirip maçın ilk golünü atarak hatasını telafi etti. Bu, 12 Şampiyonlar Ligi maçındaki beşinci golüydü. 68. dakikada yerini Nathaniel Brown'a bıraktı.

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Hücum

Michael Olise (8/10): Sağ kanatta Alejandro Grimaldo için sürekli sorun yarattı. Açılış golüyle sonuçlanan atağı ortası başlattı. Kimmich, Laimer ve Kane'e de fırsatlar hazırladı; Kane'in şutu ofsaytlı bir atakta geldi.

Alphonso Davies (7/10): Hücum üçlüsünün solunda görev yaptı ve Giuliano Simeone'nin müdahalesiyle yere düşürülünce ceza sahası çizgisi yakınında serbest vuruş kazandı. Net bir fırsat yaratmasa da hareketliydi. 79. dakikada yerini Kim Min-jae'ye bıraktı.

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Harry Kane (7/10): Gol yollarında istediğini bulamadığı bir gece geçirdi. Volesi dışarı gitti, bir şutunu Hancko engelledi, bir vuruşu yakın direğin yanından dışarı çıktı ve maçın sonlarına doğru bir şutunu da üstten auta gönderdi. Yine de Laimer'in golünün asistini yaptı ve Giuliano Simeone'nin sarı kart görmesini sağladı.

Yedekler ve teknik direktör

Nathaniel Brown (7/10): 68. dakikada Karl'ın yerine girdi ve Kim'in sağ kanattaki koşusunun ardından yerden yaptığı vuruşta üçüncü golü atmaya yaklaştı ancak Oblak kurtardı.

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Kim Min-jae (6/10): 79. dakikada Davies'in yerine oyuna girdi. Sağ kanattan ileri çıkarak Brown'ın maçın sonlarındaki fırsatını hazırladı.

Sacha Boey (Puan yok): 89. dakikada Laimer'in yerine girdi.

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Rene Maric (8/10): Takımı ilk düdükten itibaren üstün oynadı ve devre arasından sonra kontrolü ele alarak Bayern'in yenilmezlik serisini 20 maça çıkardı. Son bölümde yaptığı değişiklikler, takımının maçı rahat biçimde tamamlamasına yardımcı oldu.