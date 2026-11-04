Sky'ın haberine göre Manchester United'ın sıra dışı yeteneği ile Madrid ekibi Real arasında transfer konusunda şimdiden sözlü bir prensip anlaşmasına varıldı.

Buna göre transferin kısa sürede tamamlanması bekleniyor ancak henüz nihai bir anlaşma sağlanmış değil. Bu nedenle Bayern veya Paris Saint-Germain gibi diğer ilgili kulüplerin de 16 yaşındaki oyuncu için yarıştan tamamen çekilmediği belirtiliyor.

Bild'in futbol şefi Christian Falk'ın cfbayerninsider adlı sitesinde aktardığına göre Münih ekibinin Gabriel'i kadrosuna katmak için hâlâ oldukça somut bir şansı var. Bayern ile genç İngiliz oyuncunun ekibi arasındaki görüşmeler de devam ediyor.

Hücum hattında yaşanan mevcut sakatlık sorunları nedeniyle, aralarında Ismael Saibari, Serge Gnabry, Jamal Muiala ve Luiz Diaz'ın da bulunduğu önemli oyuncularından yoksun olan Bayern için Gabriel'in gelecek kış transfer döneminde kadroya katılması cazip hâle gelebilir. Anlaşma sağlanması hâlinde Gabriel'in A takımda oynatılmasının planlandığı da geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkmıştı.

İspanyol gazetesi Sport da kısa süre önce Real'in Gabriel transferinde en güçlü aday konumunda olduğunu yazmıştı. Buna göre oyuncu, PSG'yi geri çevirmiş ve mutlaka İspanya'ya, LaLiga'ya transfer olmak istediğini vurgulamıştı.

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JJ Gabriel yazın Manchester United'dan neden ayrılıyor?

Gabriel'in yazın mevcut kulübü Manchester United'dan ayrılacağı şimdiden kesinleşti. 11 yaşından beri Manchester United forması giyen Gabriel, geçen sezon 23 U18 maçında 23 gol attı. Bu performansıyla U18 Premier League'in en iyi oyuncusu seçildi. Ayrıca ağustos ayında profesyonel futbol kariyerindeki ilk maçına çıktı ve kulüp tarihinde A takımda forma giyen en genç Manchester United oyuncusu oldu.

Brexit kuralları nedeniyle Gabriel'in başka bir ülkeye transferi normalde ancak 18 yaşına geldiğinde mümkün. İngiltere'de şu anda yalnızca bursiyer sözleşmesi imzalayabiliyor; profesyonel sözleşme içinse 17 yaşına girmesi gerekiyor. Ancak ebeveynlerinin kökeni ona bir çıkış yolu sunabilir: Sky'ın haberine göre Gabriel, Kıbrıs pasaportu almak için başvurmayı planlıyor. Böylece ocak ayında transfer olması mümkün hâle gelebilir.

Gabriel, son olarak Manchester United'dan kulüpteki kaydını silmesini istediği iddiasıyla gündeme gelmişti. Telegraph, bu talebin United'da "şok" yarattığını ve "neredeyse eşi benzeri görülmemiş" bir durum olduğunu bildirdi.