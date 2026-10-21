Bayern Münih'in Arsenal karşısındaki oyuncu puanları: Harry Kane takımına öncülük etti ancak Kompany'nin ekibi galibiyeti elinden kaçırdı

Bayern Münih, Avrupa’nın iki devi arasındaki taktik kaliteyi ve savunma zaaflarını gözler önüne seren yüksek tempolu maçta Arsenal ile 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi ekip, sakatlanan Bukayo Saka’nın yerine oyuna giren Eberechi Eze’nin Martin odegaard’ın savunma arkasına attığı pası iyi değerlendirip golü bulmasıyla 25. dakikada geriye düştü. Ancak Bayern çabuk toparlandı. Harry Kane’in hazırladığı pozisyonda Alphonso Davies’in ilk yarı bitmeden kaydettiği beraberlik golü, maçın seyrini yeniden Alman ekibinin lehine çevirdi.

İkinci yarıda baskısını artıran Bayern, Jurrien Timber’ın elle oynadığı gerekçesiyle verilen penaltıyı Harry Kane’in 61. dakikada gole çevirmesiyle öne geçti. Orta sahadan geliştirdiği ataklarda uzun süre üstünlük kuran Bayern, Arsenal’in 1,40’lık beklenen gol (xG) değerine karşı 2,51 xG üretti. Ancak maçı koparamamasının bedelini ödedi: Declan Rice son bölümde ceza sahasına girerek Arsenal’e beraberliği getiren golü sert bir vuruşla kaydetti.





Kaleci ve savunma

Manuel Neuer - 6/10

Neuer, kalesine gelen beş isabetli şutta üç kurtarış yaparak nispeten yoğun bir maç geçirdi. Eze’nin yakın mesafeden kaydettiği golde yapabileceği pek bir şey yoktu. Maçın sonlarında Jurriën Timber’ın şutunu üstten kornere çelerken kendine özgü dikkatiyle öne çıktı. Pasları Bayern’in geriden oyun kurmasında yine kilit rol oynadı. Savunma hattından daha iyi korunmayı bekleyebileceği bir pozisyonda ise Rice’ın son bölümdeki şutunda gole engel olamadı.

Konrad Laimer - 6/10

Sağ bekte görev yapan Laimer, enerjisi ve çalışkanlığıyla dikkat çekti. 67. dakikada hızlı gelişen bir atağın ardından gole yaklaştı ancak şutu engellendi. Hücuma geçişlerde pas seçeneği sunarken konuk ekibin ikinci golüne giden süreçte Arsenal beklerinin bindirmelerine karşı zaman zaman zorlandı.

Dayot Upamecano - 7/10

Upamecano, maçın büyük bölümünde savunmada etkileyiciydi. 14 savunma müdahalesiyle bu alanda karşılaşmanın en yüksek sayısına ulaştı. Üç top kapma ve sekiz ikili mücadele kazanarak fiziksel varlığıyla Kai Havertz’i büyük ölçüde etkisiz bıraktı. 49. dakikada David Raya’yı müthiş bir kurtarışa zorlayan kafa vuruşuyla golü bulamaması şanssızlıktı.

Kim Min-Jae - 5/10

Güney Koreli oyuncu için zor bir akşamdı. Arsenal’in hızlı pozisyon değişimlerine ayak uydurmakta biraz güçlük çekti. Özellikle Eze’nin açılış golüne giden pozisyonda savunma çizgisinin derinliğini korumakta zorlandığı ilk yarının ardından devre arasında yerini Jonathan Tah’a bıraktı.

Josip Stanisic - 6/10

Savunma dörtlüsünün solunda başlayan Stanisic, Davies’in ilerideki konumunu dengelemek için daha temkinli bir rol üstlendi. Pozisyon almasında güven verdi ancak maçın sonlarında Noni Madueke’nin ileri çıkışlarını takip etmek için gereken patlayıcı geri dönüş hızından yoksundu.

Orta saha

Aleksandar Pavlovic - 8/10

Genç oyuncu, maçın temposunu yönetme konusunda ders verdi. Pavlovic, 65 pas girişiminin 61’inde isabet sağlayarak Bayern’de pas istatistiklerinin zirvesinde yer aldı. Arsenal’in baskısı altında topu koruyabilmesi, Bayern’in hücuma etkili biçimde geçmesini sağladı. Yine de Declan Rice’ın son 20 dakikada temposunu yükselttiği anlarda zaman zaman etkisiz kaldı.

Tom Bischof - 6/10

Genç orta saha oyuncusu teknik kapasitesini zaman zaman gösterdi ancak Bruno Guimarães gibi isimlere karşı fiziksel olarak üstünlük kurmakta zorlandı. Risk almadan oynayıp topu verimli biçimde dolaştırdı fakat Arsenal’in aşılması güç savunma düzenini bozmak için gereken son bölgeye yönelik pasları sağlayamadı.

Ismael Saibari - 6/10

Merkezde hücuma dönük bir rolde oynayan Saibari çalışkandı ancak bitiricilikte eksik kaldı. 33. dakikada uzaktan çektiği şut dışarı gitti, 52. dakikadaki bir başka şutu ise kurtarıldı. Hatlar arasındaki hareketliliği işe yarasa da Bayern’in daha doğrudan bir oyun araması üzerine 68. dakikada yerini Luis Díaz’a bıraktı.

Hücum

Serge Gnabry - 6/10

Gnabry sağ kanatta çok çalıştı ancak kaleyi görebildiği uygun pozisyonlar bulmakta zorlandı. 21. ve 45. dakikalardaki şutları engellendi. Savunmaya verdiği destek Laimer’e yardımcı olsa da 68. dakikada oyundan çıkana kadar Riccardo Calafiori karşısında istediği üstünlüğü kuramadı.

Alphonso Davies - 8/10

Sol kanatta oldukça ileride bir rolde oynayan Davies, sürekli tehdit yarattı. Kane’in harika pasının ardından 35. dakikada soğukkanlı bir vuruşla beraberlik golünü attı. Açık oyunda ulaştığı 0,56 xG değeri, tehlikeli pozisyonlar aldığını gösteriyor. 85. dakikada oyundan çıkana kadar Arsenal savunmasını zorlamayı sürdürdü.

Harry Kane - 9/10

Bayern’in tartışmasız yıldızıydı. Hem pozisyonları hazırlayan hem de bitiren Kane, Davies’e müthiş bir ara pasıyla asist yaptıktan sonra 61. dakikadaki penaltıyı sakin bir vuruşla gole çevirdi. 1,11 xG ve toplam dört şutla Bayern’in tüm tehlikeli ataklarının odağındaydı. Arsenal’e sürekli sorun çıkaran bir oyuncu olarak ününü bir kez daha doğruladı.

Yedekler ve teknik direktör

Jonathan Tah - 6/10

Devre arasında Kim Min-Jae’nin yerine oyuna girerek savunmanın merkezine sakinlik getirdi. İsveçli Viktor Gyökeres’in oyuna girmesinin ardından oluşturduğu hava topu tehdidiyle iyi başa çıktı.

Luis Díaz - 6/10

68. dakikada oyuna giren Díaz, taze gücü ve doğrudan kaleye yönelen koşularıyla katkı sağladı. 76. dakikadaki şutu engellendi ve uzatma dakikalarında oyundan alınmadan önce belirleyici bir an yaratamadı.

Lennart Karl - 6/10

68. dakikada Gnabry’nin yerine oyuna giren Karl enerjisiyle dikkat çekti. Ancak maçın son bölümünde Arsenal topa hâkim olmaya başlayınca hücumun son bölgesinde oyuna dahil olmakta zorlandı.

Nathaniel Brown - Puan yok

Sol kanadı güçlendirmek için 85. dakikada Davies’in yerine oyuna girdi ancak maça etki edecek fazla zamanı olmadı.

Bara Sapoko Ndiaye - Puan yok

Taktiksel bir hamleyle 90. dakikada Díaz’ın yerine oyuna girdi.

Teknik direktör: Vincent Kompany - 7/10

Kompany’nin Davies’i sol kanatta ileride görevlendirerek Arsenal’in önde kurduğu savunma hattının arkasındaki boşluklardan yararlanması, taktik açıdan başarılı bir karardı. Ancak takımının öne geçtikten sonra geriye çekilme eğilimi, Rice’ın beraberlik golüne yol açan baskıyı davet etti.