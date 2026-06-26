Bayern Münih’in ardından PSV oyuncusu, Bundesliga’daki başka bir kulübün radarına girdi

Sergiño Dest, ABD milli takımıyla Dünya Kupası'nda güçlü bir performans sergiliyor ve bu da defans oyuncusuna olan ilgiyi artırıyor. Eindhovens Dagblad gazetesi Cuma günü, çok yönlü Amerikalı oyuncunun Bayer Leverkusen'in transfer listesine girdiğini bildirdi.

Leverkusen, Alejandro Grimaldo’nun yaz aylarında Atlético Madrid’e transfer olabileceğini hesaba katıyor. Eğer Grimaldo gerçekten bu İspanyol devine satılırsa, Dest geçen sezon Bundesliga’da altıncı sırada yer alan kulübün radarına girecek.

Alman kulübü, bir yıl önce Dest’in ABD milli takımındaki takım arkadaşı Malik Tillman için yaklaşık 40 milyon euro ödemişti. Matej Kovar ise tersi bir yol izleyerek PSV’ye transfer olmuştu.

PSV’de 2028 ortasına kadar süren bir sözleşmesi bulunan Dest’i kadrosuna katmayı Leverkusen’in öncelik haline getirme ihtimali yüksek. Ancak bu ilgi henüz keşif aşamasında.

Sağ ve sol bek pozisyonlarında oynayabilen Dest, kısa bir süre önce Bayern Münih’in potansiyel transferi olarak adı geçmişti. Ayrıca Premier League ve Serie A’dan da ilk ilgi sinyalleri geliyor.

PSV’li savunma oyuncusu, ABD milli takımıyla birlikte Dünya Kupası’nda son 16 turuna yükseldi. Bosna-Hersek, önümüzdeki hafta Perşembe günü San Francisco’da, çeyrek finale yükselme yolunda bir engel olarak karşısına çıkacak.