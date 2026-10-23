Bayern Münih'in antrenman sahasında ambulans helikopter: Vincent Kompany için büyük endişe

Vincent Kompany, cuma öğleden sonra acilen hastaneye kaldırıldı. BILD'in haberine göre, Belçikalı teknik direktör için Bayern Münih'in antrenman sahasına bir acil müdahale helikopteri bile indi.

Kompany bu hafta iyi değildi. Geçen hafta sonu geçirdiği viral enfeksiyon nedeniyle RB Leipzig maçında (6-1) ve sonrasında teknik direktör odasında uzanmak zorunda kaldı.

Ardından pazartesi ve salı günleri Bayern'in antrenmanlarına katılamadı. Arsenal ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçına (2-2) ilişkin basın toplantısını da yardımcısına bıraktı.

BILD'e göre viral enfeksiyon, eski yara dokusunda sorunlara yol açtı. Bu nedenle Manchester City'nin de eski oyuncusu olan Kompany şu anda hareket etmekte zorlanıyor.

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Belçikalı teknik direktör, Arsenal maçının ardından düzenlenen basın toplantısında şunları söyledi: "Bir teknik direktör olarak her zaman her şeyi yapmak ve her şeyi başarmak istersiniz. Geçen hafta oldukça rahatsız edici bir virüs kaptım ve elbette vücudumu dinlemedim. Bir noktada vücudum bana 'Artık dur!' dedi."

Kompany'nin cuma günü neden ambulansla hastaneye götürüldüğü henüz bilinmiyor. BILD'e göre Bayern'in teknik direktörünün durumu hakkında "büyük endişe" var.