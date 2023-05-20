Bundesliga’da 10 sezondur şampiyonluk ipini göğüsleyen Bayern, Dortmund’un kazanması halinde son haftaya ikinci sırada girecek.

Bundesliga’nın 33. Hafta mücadelesinde Allianz Arena’da konuk ettiği Leipzig’e 3-1 mağlup olan Bayern Münih şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı. Türk asıllı hakem Deniz Aytekin’in yönettiği maçta Leipzig’in ikinci ve üçüncü golü penaltı atışlarından gelirken, bu skorun ardından Bayern Münih gelecek hafta oynanacak son hafta öncesinde liderliği kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Alınan bu skorun ardından ligde son 10 sezondur şampiyonluk ipini göğüsleyen Bayern Münih, Dortmund’un son iki haftada oynayacağı karşılaşmaları kazanması halinde ligi ikinci sırada tamamlayacak.

Terzic zafere taşıyor

Dortmund Teknik Direktörü Edin Terzic’in takımındaki ilk tam sezonunda bu denli büyük bir başarının eşiğinde olması dikkat çekerken, Hırvat çalıştırıcının kariyeri de Türk futbolseverler adına oldukça ilgi çekici görünüyor.

Slaven Bilic’in Beşiktaş’ı çalıştırdığı dönemde Hırvat çalıştırıcının yardımcılığını yapan Terzic, 2018’de Dortmund’a adım atmış ve burada İsviçreli çalıştırıcı Lucien Favre’nin yardımcılığını üstlenmişti.

Favre ile yolların ayrılmasının ardından Alman ekibinin başına geçen genç çalıştırıcı, Beşiktaş’a gelmeden önce Dortmund’un U16 ve U17 takımlarını da çalıştırmıştı.