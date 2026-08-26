Bu bilgi Sport Bild'in haberinde yer aldı. Ağustos ortasında RB Leipzig ile oynanan hazırlık maçında (3-1) Musiala ilk kez sahada yere yığılmıştı; kamuoyu o sırada absanslara yol açan nörolojik bir disfonksiyondan muzdarip olduğunu henüz bilmiyordu.

Sport Bild'e göre Leipzig maçından iki gün sonra Bayern'in Säbener Straße'deki merkezinde bir toplantı yapıldı ve burada sportif işlerden sorumlu yönetici Max Eberl, sportif direktör Christoph Freund, Musiala, onun menajerlik ekibi ve tedavisini yürüten doktorlardan biri, durumun bundan sonraki süreçte nasıl ele alınacağını görüştü. Rekor şampiyonun yetkilileri geçen sezonun tamamı boyunca Musiala'nın rahatsızlığını biliyordu ve habere göre oyun kurucunun sağlık sorununu artık kamuoyuna açıklamayı önerdi.

Ancak Musiala'nın buna henüz hazır olmaması nedeniyle, 23 yaşındaki oyuncunun bir maç sırasında ikinci kez yere yığılması halinde kamuoyunu kendisinin bilgilendireceği yönünde bir uzlaşmaya varıldığı belirtildi. Bu da yalnızca bir gün sonra 1. FC Heidenheim ile oynanan hazırlık maçında (4-2) yaşandı; Musiala'nın hemen ardından Instagram'da yayımladığı açıklamayı kulüple koordinasyon halinde kendisinin kaleme aldığı aktarıldı.

Jürgen Klopp'tan gelen telefon Jamal Musiala'yı etkilemiş gibi görünüyor

Sport Bild'e göre yeni Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Jürgen Klopp da dahil olmak üzere bazı isimler daha sonra Musiala'yı telefonla aradı. Klopp'un Bayern yıldızına tam desteğini ilettiği ve onu DFB takımına dair planlarının merkezi bir parçası olarak gördüğünü söylediği belirtildi. Haberde, Musiala'nın yeni milli takım hocasıyla yaptığı görüşmeden etkilendiği ifade edildi.

Öte yandan haberde Musiala'nın sözleşmesine ilişkin ayrıntılar da yer aldı. Oyuncu, kendisine yıllık yaklaşık 25 milyon euro kazandıracağı belirtilen bu sözleşmeyi Şubat 2025'te imzaladığında, absanslar henüz ortaya çıkmamıştı. Bu nedenle sözleşmede buna ilişkin özel maddeler veya güvenceler bulunmadığı aktarıldı.

Getty Images

Bu arada Musiala'nın Leipzig ve Heidenheim maçlarında yere yığılmasının nedeni, rahatsızlığının tedavisi için uygulanan ilaç dozunun Dünya Kupası'nın ardından azaltılmasıydı. Eberl kısa süre önce, "Biraz azalttı, şimdi yeniden biraz artırmamız gerekiyor" diyerek, korkutucu olayların ardından ilacın dozunun yeniden ayarlanacağını açıklamıştı. Yeni dozun etkisini göstermesi 14 güne kadar sürebileceği için Musiala şu anda takım antrenmanlarına katılmıyor, yalnızca bireysel olarak çalışıyor.

Jamal Musiala, Bayern Münih formasıyla ne zaman yeniden oynayabilir?

Cuma günü VfB Stuttgart'a karşı oynanacak Bundesliga açılış maçının kadrosunda Musiala'nın yer alması Sport Bild'e göre söz konusu değil. Haberde, sekiz gün sonra 2. haftada FC Schalke 04 deplasmanında bir dönüşün daha olası olduğu kaydedildi. Yeni teknik direktör Klopp'un ilk Almanya Milli Takımı kadrosu ise 17 Eylül'de açıklanacak; o tarihe kadar Musiala resmi maçlara dönmüş olabilir.

Alman milli oyuncunun, Sport Bild'e göre Bayern'in bu zorlu süreçte kendisine yaklaşımından çok memnun olduğu da belirtildi. Ayrıca yakın zamanda teknik direktör Vincent Kompany ile yüz yüze bir görüşme yapıldığı, Kompany'nin bu görüşmede ona, Musiala'nın 2024'te göreve gelişinden bu yana hiç olmadığı kadar iyi durumda olduğunu aktardığı ifade edildi. Belçikalı teknik adamın kısa süre önce yaptığı şu açıklamalar da bunu destekliyor: "Bu yaz çok büyük bir ilerleme kaydettiğini biliyorum. Oynadığı dakikalara bakın. Orada, en iyi oyuncularımızla aynı seviyede olmayan değil, bir seviye daha yukarıda olan şeyler yaptı. Jamal'ı Paris'e karşı yaşadığı sakatlıktan bu yana böyle görmemiştik" dedi Kompany.

Sport Bild, ayrıca Musiala'ya birkaç aydır saha dışında bir kameranın eşlik ettiğini de yazdı. Buna göre top cambazı hakkında bir belgesel hazırlanıyor, ancak haberde yapımın nerede yayımlanacağı ya da ne zaman çıkacağına ilişkin daha ayrıntılı bilgi yer almıyor.