NE OLDU? Barcelona ve Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi grup aşamasında üst üste ikinci yıl birbirleriyle karşılaşacaklar.
NE SÖYLEDİLER: Müller, kura çekiminin ardından eski takım arkadaşına kişisel bir mesaj göndermek için sosyal medya hesabı Instagram'da paylaşımda bulundu.
Alman oyuncu, "Tüm futbol taraftarları için ne güzel bir karşılaşma!
"Bay Lewan-gol-ski, yakında Münih'te görüşürüz.
"Hadi gidelim. Şampiyonlar Ligi sezonunu sallayalım" dedi.
Lewan-gol-ski, Muller'in Lewandowski'ye takım arkadaşı olduklarında taktığı takma isimdir ve ikili, o dönemde oldukça yakın arkadaşlardı.
BÜYÜK RESİM: Lewandowski, bu yaz Allianz Arena'dan Camp Nou'ya büyük para karşılığında transferinden bu yana ilk kez eski takımı Bayern ile karşılaşacak.
Alman ekibinin, 2022-23'te Barça karşısında 3-0'lık galibiyetler kaydetmesine yardımcı oldu, ancak İspanyol devinin bu sefer daha iyi bir mücadele vermesi bekleniyor.
Üç Fotoğrafta Hikâye
Lewandowski ile Müller için sırada ne var?
Lewandowski ve Barca, Pazar günü Real Valladolid'e karşı La Liga'ya geri dönecek ve Bayern ise bu hafta sonu Union Berlin'e karşı Bundesliga'da mücadele edecek.
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