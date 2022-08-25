NE OLDU? Barcelona ve Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi grup aşamasında üst üste ikinci yıl birbirleriyle karşılaşacaklar.

NE SÖYLEDİLER: Müller, kura çekiminin ardından eski takım arkadaşına kişisel bir mesaj göndermek için sosyal medya hesabı Instagram'da paylaşımda bulundu.

Alman oyuncu, "Tüm futbol taraftarları için ne güzel bir karşılaşma!

"Bay Lewan-gol-ski, yakında Münih'te görüşürüz.

"Hadi gidelim. Şampiyonlar Ligi sezonunu sallayalım" dedi.

Lewan-gol-ski, Muller'in Lewandowski'ye takım arkadaşı olduklarında taktığı takma isimdir ve ikili, o dönemde oldukça yakın arkadaşlardı.

BÜYÜK RESİM: Lewandowski, bu yaz Allianz Arena'dan Camp Nou'ya büyük para karşılığında transferinden bu yana ilk kez eski takımı Bayern ile karşılaşacak.

Alman ekibinin, 2022-23'te Barça karşısında 3-0'lık galibiyetler kaydetmesine yardımcı oldu, ancak İspanyol devinin bu sefer daha iyi bir mücadele vermesi bekleniyor.