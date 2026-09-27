Augsburg Teknik Direktörü Manuel Baum, Bild'e yaptığı açıklamada, Alman rekortmeninin gerçekten ilgisi olması halinde kalecisinin transferine engel olmak istemeyeceğini söyledi.

"Bir oyuncu Bundesliga'nın en iyileri arasındaysa, Bundesliga'daki en iyi takımların da kesinlikle gündemindedir. Augsburg'da bu, felsefenin bir parçası; belki de ortalamanın üzerinde performans gösteren oyuncuların zaman zaman ayrılmasına izin verilir" diyen Baum, Dahmen için övgü dolu ifadeler kullandı.

28 yaşındaki file bekçisinin "performans açısından şu anda Bundesliga'nın en iyi kalecileri arasında" olduğunu belirten Baum, bu yüzden Bayern'in söz konusu ilgisinin kendisini şaşırtmadığını söyledi. "Kadroda gerçekten ilgi uyandıran birkaç oyuncumuz var" diyen Baum, Dahmen'in FCA'daki geleceğine ilişkin ise şunları vurguladı: "Bunu kendi içimizde konuşuyoruz. Elbette Finn ile görüşmeler var."

Son olarak Bild podcasti 'Bayern Insider'da, Dahmen'in Bayern Münih'te 2 numara olmak için gündemde olduğu bildirilmişti. Şu anki as kaleci Manuel Neuer ile mevcut 3 numara Sven Ulreich gelecek yaz kariyerlerini ayrı ayrı noktalayabilir, iki oyuncunun da sözleşmesi 2027'de sona eriyor.

Bilindiği üzere, Bayern kalesinde Neuer'in halefi olarak Jonas Urbig düşünülüyor; oyuncu bu doğrultuda geliştirilmeye devam ediyor ve bu sezon şimdiden iki kez forma giydi. 'Bayern Insider'a göre Dahmen, Alman rekortmeninin gelecekte Urbig'in yedeği rolü için kafasında canlandırdığı profile oldukça iyi uyuyor.

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Finn Dahmen, FC Augsburg'a hangi kulüpten transfer oldu?

Yeni milli takım teknik direktörü Jürgen Klopp tarafından ilk milli maçları için aday kadroya çağrılan ve bu nedenle şu anda DFB takımının bir parçası olan 28 yaşındaki oyuncu, en iyi seviyesini uzun süre sürdürebilir, 101 Bundesliga maçıyla şimdiden büyük tecrübe kazandı ve Augsburg ile olan sözleşmesi 2027'de sona erdiği için gelecek yaz muhtemelen bonservissiz olarak alınabilir.

FCA, Dahmen'i 2023'te Mainz 05'ten kadrosuna katmıştı. O tarihten bu yana Wiesbaden doğumlu kaleci neredeyse kesintisiz şekilde net 1 numara oldu ve adım adım milli takım için kendini önerdi. Eylül 2025'ten bu yana DFB takımının düzenli bir parçası olan Dahmen, buna rağmen ilk milli maçını hâlâ bekliyor.

'Bayern Insider'a göre Bayern ile Dahmen arasında şu ana kadar herhangi bir görüşme olmadı, FCB yalnızca Augsburglu oyuncuyla ilgili kendi içinde değerlendirme yaptı. Her hâlükârda Dahmen için, FCA'daki net 1 numara statüsünü Bayern'deki bir gelecekle takas etmek ihtimal dışı değil.