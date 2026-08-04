Noah Atubolu’nun mevcut günlük hayatını bambaşka hayal ettiği açık bir sır. Takım arkadaşları son olarak kartpostallık Alp manzarası eşliğinde yeni sezona hazırlanırken, o ise şimdilik kulübü olan SC Freiburg’un antrenman tesislerinde yapayalnız kaldı. Avrupa’nın üst düzey bir takımında, tercihen İngiltere’de forma giyme hedefinden ise, sözleşmesinin bitimine bir yıl kala ilettiği ayrılık talebinin üzerinden aylar geçmesine rağmen hâlâ çok uzakta.

24 yaşındaki oyuncu, beklentilerini karşılayacak yeni bir kulüp bulabilmiş değil. Yakın zamanda bir çözüm de görünmüyor. DFB için bir gelecek umudu olarak görülen çok yetenekli kaleci, ciddi anlamda yanlış hesap yaptı. SC sportif direktörü Klemens Hartenbach kısa süre önce kicker’a yaptığı açıklamada, “Belki de hepimiz, bu özel kaleci piyasasında hareketliliğin ne kadar geç başladığını biraz hafife aldık” değerlendirmesinde bulundu.

Sadece Atubolu’nun kulüp arayışı zor ilerlemiyor. Diğer öne çıkan örnekler de bunu gösteriyor: Marc-Andre ter Stegen’in Ajax Amsterdam’a kiralık transferinin tamamlanması haftalardır sürüncemede, daha önce kulüpsüz olan Stefan Ortega ilk bakışta sıra dışı görünen bir şekilde Olympiakos Pire’ye imza attı ve Alexander Nübel de üst liglerden birinde kendine yer bulamadı; biraz şaşırtıcı biçimde Besiktas İstanbul ile sözleşme imzaladı.

Kaleci piyasasının düpedüz aşırı doymuş olduğu yönündeki kuşkusuz haklı varsayım, meseleyi açıklamak için yetersiz kalır. Birden fazla faktör, üst düzey potansiyele sahip file bekçilerinin kulüp düzeyinde görünüşte daha küçük hedeflere razı olmak zorunda kalmasında ya da hatta tamamen geride kalma riski yaşamasında belirleyici rol oynuyor.

Tıkanan kaleci piyasası: Ana sorun İngiltere’de yatıyor

Hareketliliğin eksik olmasının temel nedeni her şeyden önce İngiltere’de yatıyor. Daha doğrusu Premier League’de; Markus Krösche’nin kısa süre önce kicker’da değindiği gibi. Eintracht Frankfurt sportif yönetim kurulu üyesi, “Bütün kulüplerin önce satış yapmak zorunda olduğunu hissediyorsunuz. İngiltere’de alıcı pazarı ancak şimdi gerçekten başlıyor. Parayı piyasaya onlar sokuyor; diğer ülkeler artık piyasaya gerçekten fazla para sokmuyor. Bayern şimdi yatırım yaptı ama bu bizim sektör liderimiz ve farklı koşullara sahip. Diğer tüm kulüpler, gelire ihtiyaç duydukları için satış bekliyor. Biz 80 milyon euronun üzerinde gelir elde ettik, bu da transferlerin geliş yönünde bize kesinlikle yardımcı oldu” dedi.

Krösche burada yalnızca kaleci piyasasına değil, küresel pazara da atıfta bulunuyordu. Mutlak en üst düzey kulüplerin dışında kalan tüm ligler, bir bakıma Ada’dan gelecek paraya bağlı. İspanya, Fransa ya da İtalya’daki çok sayıdaki orta ve alt sınıf kulüp, Barca, Real, Inter ya da PSG gibi mutlak devlerin dışında, piyasayı değiştirecek bir domino etkisi yaratacak bir kaleci ya da saha oyuncusunu transfer edecek durumda bile değil.

İlginç olan şu: SPOX’un edindiği bilgilere göre, Premier League’de bir yedek kaleci diğer büyük liglerdeki bir birinci kaleciden bile daha fazla kazanıyor. Ancak İngiltere pazarı uyandığında, paranın büyük kısmı adeta bir şelale gibi diğer liglere akıyor ve farklı piyasalara dağılıyor. Alt liglere kadar. Ancak İngiltere’de geleneksel olarak çok geç reaksiyon veriliyor; bu da şimdiye kadarki oldukça sessiz transfer dönemine yansımış durumda. Futbolda yaz durgunluğu olarak bilinen olgu, bu nedenle transfer piyasası için de rahatlıkla kullanılabilir.

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Absürt dengesizlik: ManCity’nin yedek kalecisi 40 milyon euronun üzerinde bir bedelle gidiyor

Bu dengesizliğe dair bir başka kanıt da James Trafford’un yaklaşan transferi. Birbirini doğrulayan medya haberlerine göre, GIanluigi Donnarumma’nın ilk yedeği için Leeds United’dan Manchester City’ye 40 milyon euronun oldukça üzerinde bir bedel akacak. Kaleci, 2025 yazındaki dönüşünden bu yana ikinci seçenek konumunda olmasına rağmen altyapısından yetiştiği kulübün kalesini 17 kez korudu. Bununla birlikte, forma giydiği süreler, Skyblues’un o dönem 22 yaşındaki oyuncu için FC Burnley’ye çıkış maddesi yoluyla ödediği 31,2 milyon euroluk absürt yüksek meblağı haklı çıkarmıyor - buna rağmen ManCity bu kısa maceradan ciddi bir transfer kârıyla çıkıyor.

Yerine ise Olympique Marseille’den Rulli’nin gelmesi bekleniyor; 34 yaşındaki kaleci kariyerinin sonunu şimdi bir kez daha maddi açıdan parlatıyor. Ancak Freiburg’a yaklaşık 20 milyon euro kazandırması beklenen Atubolu kategorisinde yeni bir birinci kaleciyi, köklü kulüp, Manchester’dan gelecek görece düşük milyonluk bedelle Fransa’daki yetersiz mali güç nedeniyle karşılayamaz. Bunun yerine bir iki raf daha aşağıya bakılacak.

Rulli için geçerli olan durum, belli ölçüde Nübel için de geçerli. Son olarak VfB Stuttgart’a üç yıllığına kiralanan Dünya Kupası oyuncusunun, üst liglerden ayrılıp Besiktas İstanbul’a yaptığı hem oldukça şaşırtıcı hem de eleştirel gözle değerlendirilen transferinde de mali unsur belirleyici bir rol oynadı. Gitmek istediği İngiltere’de onun için bir pazar yoktu. Ada dışındaki diğer kulüpler ise bonservis ve yüksek maaştan oluşan toplam paketi karşılamaktan çok uzaktı.

Maaş bordrosundaki açığı telafi edebilmek için, duyumlara göre hatta FCB’den dengeleme ödemesinde ısrarcı olduğu söyleniyor. Son dönemde performans olarak düşüş yaşayan Türkiye’nin üst düzey kulübünün para kaynağı ise 400 milyon euroya kadar ciro getirmesi beklenen bir gayrimenkul inşaat projesinden geliyor. SPOX’un bilgisine göre İstanbul’a yapılan transfer, dolu bir kasa ile muhtemel bir Avrupa kupası katılımcısında garanti ilk 11 yeri arasında varılan bir uzlaşı kararıydı. Ortega’da olduğu gibi.

Para musluğu kapandı: Suudi Arabistan artık İngiltere’ye alternatif değil

Daha az parası olanlar için geriye böylece tek bir seçenek kalıyor: Hızla inisiyatif almak! Almanya’da bu model yıllardır net biçimde görülüyor. Mali açıdan rakiplerinden kopmuş FC Bayern bile Nathaniel Brown ve Ismael Saibari transferleriyle kadroya katılan oyuncular tarafındaki hamlelerini erkenden tamamladı ve büyük yıldızlardan biri beklentilerin aksine ayrılmadığı sürece bunda da bir değişiklik yapmayacak.

Transfer piyasasındaki hareketliliğin daha da gecikmesinde Dünya Kupası da etkili oldu. Odak Amerika’daydı; çünkü hem oyuncular hem de menajerler önce tatile çıktı ve şimdi ancak yavaş yavaş günlük iş akışına dönüyor. Bunun dışında Suudi Arabistan pazarı da belirgin biçimde değişti. Varlıklı şeyhler para musluğunu kapatmış gibi görünüyor; bu yüzden İngiltere’ye alternatif bir pazar da ortadan kalktı. Çöl ülkesinin devlet yatırım fonlarının (PIF), yüksek borç yükü nedeniyle Cristiano Ronaldo’nun kulübü Al-Nassr’a transfer yasağı getirdiğine dair güncel söylentiler de bunu destekliyor. Borçların toplamının 187 milyon euronun biraz üzerinde olduğu belirtiliyor.

Tecrübeler gösteriyor ki transfer piyasasında asıl hareket ancak ağustos ortasında yeniden başlayacak; oyuncular liglerde kendilerini gösterip ikna edebildiklerinde. Oyuncu satan kulüplerin ise böylece yerine birini bulmak için daha az zamanı kalıyor, bu da fiyatları yeniden yükseltiyor. Son yıllarda tekrar eden bir senaryo; bu da doğal olarak bir kez daha İngiltere’de beklemede kalan kulüplerin işine geliyor.

Bu nedenle, SC Freiburg’un Atubolu henüz ayrılmamış olmasına rağmen Mio Backhaus’u (SV Werder Bremen’den 12 milyon euro) erkenden onun halefi olarak düşünmesi de şaşırtıcı değildi. Aksi halde Breisgau ekibi, 1 Eylül’de kapanacak transfer penceresinin sonuna doğru yaşanacak bir ayrılıkta yedeksiz kalma riskiyle karşı karşıya olacaktı. Üstelik Atubolu satışından beklenen yüksek gelir nedeniyle SCF’ye yönelik bonservis taleplerinin de kesinlikle artacağı açıktı.

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FC Bayern’in de yabancısı değil: Noah Atubolu’nun menajeri yanlış hesap yaptı

Atubolu’nun kendisini ya da kendisinin bu durumun içine sürüklendiği tablo, bu nedenle daha da şaşırtıcı. Onun ve özellikle menajerlerinin tamamen yanlış hesap yaptığı ve piyasayı hafife aldığı şüphesi oldukça güçlü. Her takımda dağıtılacak pozisyon sayısının daha az olması nedeniyle kaleci piyasasının genel olarak biraz daha zor olduğu zaten herkesin malumuydu. Ancak ortaya konan bu sorunun böylesine yanlış değerlendirilmesini açıklamak kolay değil.

Üstelik Atubolu’nun ajansı da bilinmeyen bir yapı değil. Oyuncu, ayrılık isteğinin ortaya çıkmasından birkaç ay önce, Ocak 2026’dan bu yana yıldız menajer Ali Barat’ın yer aldığı Epic Sports tarafından temsil ediliyor; Barat, FC Bayern için de yabancı bir isim değil. Geçen yılın yazında İranlı menajer, Nicolas Jackson’ın FC Chelsea ile yapılan yüksek maliyetli kiralık transferini ayarlamıştı ve ardından “Ali Barat oyunu yeniden tanımladı” başlıklı son derece tuhaf bir basın bülteniyle bu işten ötürü en çok kendisini övdü. Bu metin, transferin resmen duyurulmasından yalnızca 13 dakika sonra yayımlandı; üstelik sektörde normalde asla bu kadar ayrıntılı biçimde kamuoyuyla paylaşılmayan rakamlarla birlikte.

Barat’ın kanatları altında artık önemli isimlerden oluşan bir oyuncu topluluğu bulunuyor; bu da Atubolu örneğindeki yanlış değerlendirmeyi daha da şaşırtıcı kılıyor. Aynı şekilde, 2025’in sonunda İtalyan spor gazetesi Tuttosport tarafından kendisine yılın en iyi menajeri ödülünün verilmiş olması da dikkat çekici. 2023’ten sonra ikinci kez bu ödülü aldı ve böylece yine iki kez bu ödüle layık görülen, uzun yıllar CR7’nin danışmanlığını yapan Jorge Mendes (Gestifute) ile aynı seviyeye çıktı.

Ancak çocukluğundan beri Premier League’in “büyük hayranı” olan müvekkiline Ada hayalini şu ana kadar gerçekleştirebilmiş değil. Hartenbach’a göre Atubolu artık geçiş sürecinde ve “kulüplerle bizzat kişisel görüşmeler yürütüyor”. Ancak beklenen domino etkisi hâlâ ortaya çıkmış değil ve kritik pozisyonunda belki de hiç oluşmayacak. Buna ek olarak, tüm bunlara rağmen yeni kulübü konusunda belli beklentileri var. Haberlere göre Hull City ve Coventry City ona en az bir gömlek küçük geldi. Atubolu’nun iki yükselen takıma da hayır dediği belirtiliyor.

Her hâlükârda en iyi çözüm arayışı artık çok daha fazla uzamamalı. Aksi takdirde Atubolu’yu Freiburg tribünlerinde kayıp bir yıl bekliyor. Üstelik Alman kalesindeki boş birinci kaleci pozisyonu için yeni Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Jürgen Klopp’a kendini gösterme şansı olmadan. O zamana kadar, onun hayalini kurduğu yerle ilişki durumu karmaşık kalmaya devam edecek - üstelik bunun nedeni ironik biçimde bizzat Premier League’in kendisi.



