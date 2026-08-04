Noah Atubolu'nun şu an yaşadığı günlük hayatı tamamen farklı hayal ettiği açık bir sır. Takım arkadaşları son olarak kartpostallık Alp manzarası eşliğinde yeni sezona hazırlanırken, o tek başına mevcut işvereni SC Freiburg'un antrenman sahasında kaldı. Avrupa'nın elit takımlarından birine, tercihen İngiltere'de, gitme hedefinden ise, ayrılık talebini iletmesinin üzerinden aylar geçmesine rağmen, sözleşmesinin bitimine bir yıl kala hâlâ çok uzak.

24 yaşındaki kaleci, beklentilerini karşılayan yeni bir kulüp bulabilmiş değil. Yakın zamanda bir çözüm de görünmüyor. DFB için gelecek vadeden isimlerden biri olarak görülen son derece yetenekli file bekçisi ciddi biçimde yanlış hesap yaptı. SC sportif direktörü Klemens Hartenbach kısa süre önce kicker'a yaptığı açıklamada, "Belki de hepimiz bu özel kaleci piyasasında hareketliliğin ne kadar geç başladığını biraz hafife aldık" değerlendirmesinde bulundu.

Sadece Atubolu'nun kulüp arayışı zorlu ilerlemiyor. Diğer dikkat çekici örnekler de bunu gösteriyor: Marc-Andre ter Stegen'in Ajax Amsterdam'a kiralık transferi salı günü açıklanana kadar haftalar sürdü, daha önce kulüpsüz olan Stefan Ortega ilk bakışta sıra dışı bir hamleyle Olympiakos Pire'ye gitti ve Alexander Nübel de üst düzey liglerden birinde yer bulamayarak bir miktar sürpriz şekilde Beşiktaş İstanbul'a imza attı.

Kaleci piyasasının düpedüz aşırı doygun olduğu yönündeki, şüphesiz haklı varsayım tek başına yeterli bir açıklama olmaz. Kulüp düzeyinde yüksek potansiyelli kalecilerin görünürde daha mütevazı tercihler yapmak zorunda kalmasında ya da hatta tamamen arada kaynamasında birden fazla etken belirleyici rol oynuyor.

Yavaşlayan kaleci piyasası: Asıl sorun İngiltere'de

Hareketliliğin olmamasının temel nedeni her şeyden önce İngiltere'de yatıyor. Daha açık ifadeyle Premier League'de; Markus Krösche de kısa süre önce kicker'da buna değindi. Eintracht Frankfurt Sportif Direktörü, "Tüm kulüplerin önce satış yapmak zorunda olduğunu fark ediyorsunuz. İngiltere'deki alıcı piyasası ancak şimdi gerçekten başlıyor. Parayı piyasaya onlar sokuyor, diğer ülkeler artık piyasaya gerçekten fazla para sokmuyor. Bayern şimdi yatırım yaptı ama o, farklı şartlara sahip sektör liderimiz. Diğer tüm kulüpler gelir ihtiyacı nedeniyle satış bekliyor. Biz 80 milyon eurodan fazla gelir elde ettik, bu da transferlerimizin giriş tarafında elbette yardımcı oldu" dedi.

Krösche burada kesinlikle sadece kaleci piyasasına değil, küresel piyasaya atıfta bulunuyordu. Mutlak zirvedeki kulüplerin dışında diğer tüm ligler bir bakıma Ada'dan gelecek paraya bağlı. İspanya, Fransa ya da İtalya'daki çok sayıdaki orta ve alt seviye kulüp, Barca, Real, Inter ya da PSG gibi mutlak devlerin dışında, piyasayı değiştirecek bir domino etkisi yaratabilecek bir kaleciyi ya da saha oyuncusunu transfer edecek durumda bile değil.

İlginç olan şu: SPOX'un edindiği bilgilere göre Premier League'de bir yedek kaleci bile diğer büyük liglerdeki bir bir numaradan daha fazla kazanıyor. İngiltere piyasası uyandıktan sonra paranın büyük bölümü adeta bir şelale gibi diğer liglere akıyor ve farklı pazarlara dağılıyor. Alt liglere kadar. Ancak İngiltere'de geleneksel olarak çok geç harekete geçiliyor; bu da şimdiye kadar görece sessiz geçen transfer dönemine yansıyor. Futbolda "yaz durgunluğu" olarak bilinen olgu bu nedenle transfer piyasası için de rahatlıkla kullanılabilir.

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Absürt dengesizlik: ManCity'nin yedek kalecisi 40 milyon euronun üzerinde bir bedelle gidiyor

Dengesizliğe dair bir başka kanıt da James Trafford'un yaklaşan transferi. Birbirini doğrulayan medya haberlerine göre Leeds United, GIanluigi Donnarumma'nın ilk yedeği için Manchester City'ye 40 milyon euronun oldukça üzerinde bir ödeme yapacak. Trafford, 2025 yazındaki dönüşünden bu yana iki numara olmasına rağmen altyapısından yetiştiği kulübün kalesini 17 kez korudu. Buna rağmen aldığı süreler, Skyblues'un o dönem 22 yaşındaki kaleci için Burnley'ye çıkış maddesi üzerinden ödediği 31,2 milyon euroluk absürt yüksek meblağı haklı çıkarmıyor ama yine de ManCity bu kısa maceradan ciddi bir transfer kârıyla çıkıyor.

Yerine ise Olympique Marsilya'dan Rulli'nin gelmesi bekleniyor; 34 yaşındaki kaleci böylece kariyerinin son bölümünü bir kez daha paraya çevirecek. Freiburg'a yaklaşık 20 milyon euro kazandırması beklenen Atubolu kategorisinde yeni bir bir numarayı ise Fransa'daki mali güç eksikliği nedeniyle köklü kulüp, Manchester'dan gelecek görece düşük milyonluk bedelle karşılayamaz. Bunun yerine bir iki raf aşağıya bakılacak.

Rulli için geçerli olan şey, bir bakıma Nübel için de geçerli. Son olarak üç yıllığına VfB Stuttgart'a kiralanan Dünya Kupası oyuncusunun, üst düzey liglerden ayrılıp Beşiktaş İstanbul'a yaptığı hem oldukça sürpriz hem de eleştirel gözle değerlendirilen transferinde de mali unsur belirleyici rol oynadı. Arzu ettiği İngiltere'de kendisine bir pazar çıkmadı. Ada dışındaki diğer kulüpler ise bonservis ve yüksek maaştan oluşan toplam paketi karşılamaktan çok uzaktı.

Maaş bordrosundaki açığı kapatmak için, gelen bilgilere göre Bayern'den bir dengeleme ödemesinde ısrar ettiği bile söyleniyor. Son dönemde düşüş yaşayan Türkiye'nin önde gelen kulübünün para kaynağı ise 400 milyon euroya kadar ciro getirmesi beklenen bir gayrimenkul inşaat projesinden geliyor. SPOX'un bilgisine göre Türk metropolüne transfer, dolu bir kasa ile muhtemel bir Avrupa kupası katılımcısında garanti ilk 11 yerinin birleştiği bir uzlaşı kararıydı. Ortega'da olduğu gibi.

Para musluğu kapandı: Suudi Arabistan artık İngiltere'ye alternatif değil

Daha az parası olanların elinde böylece tek bir seçenek kalıyor: İnisiyatifi hızlı almak! Almanya'da bu model yıllardır net biçimde görülüyor. Maddi olarak rakiplerinden kopmuş FC Bayern bile transfer faaliyetlerini Nathaniel Brown ve Ismael Saibari takviyeleriyle giriş tarafında erkenden tamamladı ve beklenmedik şekilde büyük yıldızlardan biri ayrılmadığı sürece bunu değiştirmeyecek.

Transfer piyasasındaki hareketliliğin daha da gecikmesine Dünya Kupası da yol açtı. Oyuncular ve menajerler önce tatil yaptığı için odak Amerika'daydı ve şimdi ancak yavaş yavaş günlük işe geri dönüyorlar. Bunun ötesinde Suudi Arabistan piyasası da gözle görülür şekilde değişti. Varlıklı şeyhler para musluğunu kapatmış gibi görünüyor; bu yüzden İngiltere'ye alternatif bir pazar ortadan kalktı. Bunu, Cristiano Ronaldo'nun kulübü Al-Nassr etrafındaki güncel söylentiler de destekliyor; buna göre çöl ülkesinin devlet yatırım fonları (PIF), yüksek borç yükü nedeniyle kulübe transfer yasağı getirdi. Borçların toplamının 187 milyon euronun biraz üzerinde olduğu belirtiliyor.

Tecrübeler gösteriyor ki transfer piyasasında gerçek hareket ancak ağustos ortasında başlayacak; oyuncular liglerde kendilerini gösterip ikna edebildiğinde. Oyuncu satan kulüplerin yerine bir takviye bulmak için de daha az zamanı kalıyor, bu da fiyatları daha da yükseltiyor. Son yıllarda tekrar eden bir senaryo; bu da doğal olarak bir kez daha İngiltere'deki bekle-gör durumundaki kulüplerin işine geliyor.

Bu nedenle SC Freiburg'un, Atubolu henüz ayrılmamış olmasına rağmen onun yerine Mio Backhaus için erken davranması da şaşırtıcı olmadı (SV Werder Bremen'den 12 milyon euro). Aksi halde Breisgau ekibi, 1 Eylül'de kapanacak transfer penceresinin sonuna kısa süre kala bir ayrılık yaşanması durumunda yedeksiz kalma riskiyle karşı karşıya olacaktı. Üstelik Atubolu satışından elde edilecek muhtemel yüksek gelir nedeniyle SCF'den istenecek bonservis bedelleri de kesin olarak artacaktı.

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FC Bayern için de yabancı değil: Noah Atubolu'nun menajeri yanlış hesap yaptı

Atubolu'nun kendisini ya da kendisinin içine sokulduğu durum bu açıdan daha da şaşırtıcı. Onun ve özellikle menajerlerinin tamamen yanlış hesap yaptığı ve piyasayı hafife aldığı şüphesi oldukça güçlü. Her takımda dağıtılacak pozisyon sayısının daha az olması nedeniyle kaleci piyasasının genel olarak biraz daha zor olduğu zaten herkesin malumuydu. Ancak ortaya konan sorunun böylesine yanlış değerlendirilmesini açıklamak kolay değil.

Üstelik Atubolu'nun ajansı da bilinmeyen bir yapı değil. Ocak 2026'dan bu yana, yani ayrılık isteğinin ortaya çıkmasından birkaç ay önce, yıldız menajer Ali Barat'ın yer aldığı Epic Sports tarafından temsil ediliyor ve Barat, FC Bayern için de yabancı bir isim değil. İranlı menajer geçen yılın yazında Nicolas Jackson'ın FC Chelsea ile yapılan maliyetli kiralık transferini ayarlamıştı ve ardından "Ali Barat oyunu yeniden tanımladı" başlıklı son derece tuhaf bir basın bülteniyle en başta kendisini övdü. Bu metin, transferin resmen açıklanmasından yalnızca 13 dakika sonra yayımlandı; üstelik sektörde normalde asla bu kadar detaylı biçimde kamuoyuyla paylaşılmayan rakamlarla birlikte.

Barat'ın kanatları altında artık adı sanı olan pek çok oyuncudan oluşan bir portföy bulunuyor; bu da Atubolu vakasındaki yanlış okumayı daha da şaşırtıcı kılıyor. Aynı şekilde 2025 sonunda İtalyan spor gazetesi Tuttosport tarafından yılın en iyi menajeri ödülüne layık görülmüş olması da öyle. 2023'ün ardından ikinci kez bu ödülü aldı ve böylece iki kez kazanan, uzun yıllar CR7'nin danışmanlığını yapan Jorge Mendes (Gestifute) ile aynı seviyeye çıktı.

Ancak "küçüklüğünden beri büyük hayranı" olduğu Premier League hayalini şimdiye kadar oyuncusu için gerçekleştiremedi. Hartenbach'ın aktardığına göre Atubolu artık bir geçiş sürecinde ve "kulüplerle bizzat kişisel görüşmeler yapıyor". Ancak beklenen domino etkisi hâlâ ortaya çıkmış değil ve onun kritik pozisyonunda belki de hiç ortaya çıkmayacak. Üstelik tüm bunlara rağmen yeni işverenine dair belli beklentileri de var. Haberlere göre Hull City ve Coventry City ona en az bir beden küçük geldi. Atubolu'nun her iki yükselen takıma da olumsuz yanıt verdiği söyleniyor.

Her hâlükârda en iyi çözüm arayışı artık fazla uzamamalı. Aksi takdirde Atubolu'yu Freiburg tribününde kayıp bir yıl bekliyor. Hem de Almanya kalesindeki boş bir numara bir pozisyonu için yeni milli takım teknik direktörü Jürgen Klopp'a kendisini önerme şansı olmadan. O zamana kadar onun gönlündeki yerle ilişki durumu karmaşık kalmaya devam ediyor ve bunun nedeni de ironik şekilde bizzat Premier League'in kendisi.



