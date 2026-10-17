Yaz aylarında Chelsea ve AC Milan'da geçirdiği hayal kırıklığı yaratan üç yılın ardından kiralık olarak Saksonya ekibine dönen Nkunku, Alman futbolunun rekor şampiyonunun stadında en çok gol atan Bundesliga oyuncuları arasında yer alıyor.

Fransız futbolcu, 2019-2023 yılları arasındaki ilk Leipzig döneminde Allianz Arena'da üç gol attı. Son olarak Chelsea'ye 60 milyon euro karşılığında transfer olmadan hemen önce, 2022/23 sezonunun 33. haftasında Münih'teki 3-1'lik yenilgide gol buldu. Nkunku, 2020'nin sonundaki 3-3'lük maçta ve Şubat 2022'deki 3-2'lik galibiyette de ağları sarstı. Leipzig'de ise Bayern'e karşı bir kez bile gol sevinci yaşayamadı.

Üç golü bulunan Nkunku, Allianz Arena'da en çok gol atan Bundesliga oyuncuları listesinin zirvesinde değil. Dodi Lukebakio (Fortuna Düsseldorf formasıyla yaptığı hat-trick de dahil) ve Markus Rosenberg (gollerinin tamamını Werder Bremen formasıyla attı), dörder golle bu sıralamada onun önünde yer alıyor.

Christopher Nkunku yeniden formunun zirvesinde: Yakında Bayern'in en büyük kâbusu mu olacak?

Nkunku, cumartesi günü Fröttmaning'deki gol sayısını artırabilir. Allianz Arena'da Bayern'e en çok gol atan rakip oyuncu olması için iki gole ihtiyacı var. Mevcut formu göz önüne alındığında bu ihtimal hiç de uzak değil.

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Nkunku, daha geçen hafta sonu Eintracht Frankfurt karşısında alınan 6-0'lık farklı galibiyette hat-trick yaptı. HSV karşısındaki 5-0'lık galibiyette de gol attı. Ayrıca Bundesliga'da ve Şampiyonlar Ligi'nde birer asist yaptı.

Ancak Leipzig, henüz başındaki bu sezonda deplasmanda endişe verici bir performans sergiledi. Saksonya ekibi, Bundesliga'da Werder Bremen'e 3-1 ve Bayer Leverkusen'e 2-0, Şampiyonlar Ligi'nde ise Como 1907'ye 4-1 yenildi. Teknik direktör Martin Demichelis'in takımı ligdeki dokuz puanının tamamını kendi sahasında topladı. RB, Şampiyonlar Ligi'nde de evinde PSV Eindhoven'ı 1-0 mağlup etti.

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Christopher Nkunku'nun adı Bayern Münih'le de anılmıştı

Nkunku, şimdilik sezon sonuna kadar Leipzig'e kiralandı. RB'nin ardından oyuncuyu AC Milan'dan kalıcı olarak transfer etmek için 28 milyon euro olduğu belirtilen bir satın alma opsiyonu bulunuyor. 28 yaşındaki futbolcu, Milan'a yalnızca bir yıl önce Chelsea'den 38 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuş, ancak İngiltere'de olduğu gibi İtalya'da da beklentileri karşılayamamıştı.

Son yıllarda Bayern'in Nkunku'yla ilgilendiği iddiaları da sık sık gündeme gelmişti. Özellikle Nkunku'yu Leipzig'de birlikte geçirdikleri dönemden tanıyan Bayern'in sportif işlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Max Eberl'in, 2022/23 sezonunun gol kralını beğendiği söyleniyor. Bilindiği üzere transfer gerçekleşmedi.