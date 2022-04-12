Bayern Münih'i Şampiyonlar Ligi'nden eleyen Unai Emery, Mourinho'dan bu yana bir ilke imza attı

Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Bayern Münih'e konuk olan Villarreal, 1-1'lik skorla turu geçen taraf oldu.

İspanya'daki ilk maçı 1-0 kazanan Villarreal, Allianz Arena'da da ilk 45 dakika boyunca Bayern'i durdurmayı başardı.

Ev sahibi ekip Robert Lewandowski'nin 52. dakikada attığı golle eşleşmeye denge getirse de, Samuel Chukwueze'nin 88'deki sayısı Villarreal'i yarı finale taşıdı.

18 yıl sonra başardı

Geçen sezon finalde Manchester United'ı devirerek UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan Villarreal, Devler Ligi'nde de son dörde kaldı. Unai Emery bu zaferle özel bir başarıyı tekrarladı.

İki numaralı kupayı kazanıp, bir sonraki sezon Şampiyonlar Ligi'nde yarı final gören son teknik direktör Jose Mourinho'ydu.

Mourinho yönetimindeki Porto, 2002/03 sezonunda UEFA Kupası'nı kaldırdıktan sonra 2003/04'te Şampiyonlar Ligi'nde mutlu sona ulaşarak inanılmaz bir başarıya ulaşmıştı.

Unai Emery, Bayern Münih'i Şampiyonlar Ligi'nin dışına nasıl ittiğini gösteriyor 😅 pic.twitter.com/5DvaakrzAj — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) April 12, 2022

Emery'nin gözü yüksekte

UEFA Avrupa Ligi'ni Sevilla ile üç (2014, 2015, 2016), Villarreal ile bir kez kazanan 50 yaşındaki çalıştırıcının yeni hedefi Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu.

Villarreal'e gelmeden önce kariyeri boyunca Şampiyonlar Ligi'nde altı kez mücadele eden Emery son 16 turunun ötesine geçememişti.