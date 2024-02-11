Bayern Münih’i efsanesi Thomas Müller Leverkusen yenilgisinin faturasını oyunculara kesti: Oyunumuzda enerji ve özgürlük eksik

Bundesliga’da üst üste 11 şampiyonluk elde eden Bayern Münih, Leverkusen’in 5 puan gerisine düşünce kazan kaynadı.

Bundesliga’da lider Bayer Leverkusen’in takipçisi Bayern Münih’i konuk ettiği karşılaşma ev sahibi takımın 3-0’lık galibiyetiyle sona ererken, Bayern’in efsane oyuncusu Thomas Müller karşılaşmanın ardından sinirlerine hakim olamadı. Josip Stanisic, Alex Grimaldo ve Jeremie Frimpong'un golleriyle alınan mağlubiyet sonrasında sert açıklamalar yapan Müller, oynadıkları oyunu eleştirdi.

Müller ne söyledi?

34 yaşındaki yıldız takımın daha enerjik ve özgür olması gerektiğinin altını çizerken, “Dürüst olmak gerekirse çok sinirliyim. Antrenmanlarda çok daha iyiyiz. Baskı hissetmek sorun değil ama enerji ve özgürlük olması gerekiyor. Oyunumuzda bu eksik. Sadece teknik direktörle ilgili değil bazen oyuncularla ilgili konuşmamız gerekiyor. En üst seviyede birçok uluslararası oyuncumuz var, oyunumuzu geliştirmeliyiz” dedi.

Karşılaşmanın 60. Dakikasında oyuna dahil olan Müller, bu sezon ligde süre bulduğu 19 karşılaşmaya 1 gol ve 7 asist sığdırmıştı. Bayern Münih’in üst üste elde ettiği 11 şampiyonlukta kilit rol oynayan ve hala aktif olarak oynamasına rağmen adını kulüp efsaneleri arasına şimdiden yazdıran Müller, ülkesiyle bir Dünya Kupası şampiyonluğu elde etmeyi de başarmıştı.