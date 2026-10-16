Bayern Münih'i de ilgilendiriyor: Jürgen Klopp'un şaşırtıcı kararı ortaya çıktı

Bild gazetesinin haberine göre Klopp, cumartesi günü FC Bayern Münih ile RB Leipzig arasındaki büyük maçı izlemek yerine Bayer Leverkusen ile SC Freiburg arasındaki karşılaşmayı yakından takip edecek.

59 yaşındaki teknik adam, geride kalan oldukça uzun millî maç arasındaki iki kadrosuna Max Rosenfelder, Philipp Treu, Yannik Engelhardt ve Derry Scherhant olmak üzere dört SC Freiburg futbolcusunu birden çağırmış olsa da Münih'te bulunmayacak olması şaşırtıcı. Üstelik Klopp, çok sayıda millî oyuncuyu canlı izleme fırsatının yanı sıra Leipzig'den tanıdığı isimlerle yeniden bir araya gelme fırsatından da vazgeçmiş oluyor. DFB'deki görevine başlamadan önce Red Bull'da Küresel Futbol Direktörü olarak çalışmış, bu nedenle Leipzig ekibinin maçlarını sık sık yerinde izlemişti.

Habere göre yardımcı antrenör Sven Bender de lige yeni yükselen SV Elversberg ile FC Augsburg arasındaki maçı izleyecek. Son olarak SV Elversberg'den Felix Keidel, FC Augsburg'dan ise Finn Dahmen ve Hennes Behrens DFB takımına katılmıştı.

Jürgen Klopp, FC Bayern Münih'in başka bir maçını izleyecek

Bild gazetesi ayrıca Klopp'un Bayern Münihli oyuncuları çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde izleyeceğini ve Arsenal'den Kai Havertz'i de görme fırsatı bulacağını yazdı. Yardımcısı Pepijn Lijnders ise Leipzig'in Real Madrid deplasmanındaki maçını izleyecek. Son kadroya çağrılan David Raum, Ridle Baku ve Brajan Gruda'nın yanı sıra Rocco Reitz da millî takımın kasım ayındaki Uluslar Ligi maçları için kadroya alınmayı umabilir.

Buna göre Klopp, eylüldeki kadronun aksine 44 oyuncudan oluşmayacak kadrosunu 5 Kasım'da açıklayacak. Millî takım teknik direktörü bu kez muhtemelen en fazla 26 futbolcuyla yetinecek. DFB takımı, Uluslar Ligi grup aşamasını önce Sırbistan (13 Kasım), ardından Hollanda (16 Kasım) maçlarıyla tamamlayacak. İlk iki sıradan birine girip çeyrek final şansını korumak için iki galibiyet gerekiyor.

Selefi Julian Nagelsmann'ın aksine Klopp, ilk kadrosunu açıklamadan önce potansiyel adayları değerlendirmek için çok sayıda maç izledi. Kulüplerin antrenmanlarını da ziyaret etti.