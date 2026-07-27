Bayern Münih'in genç yeteneklerine olan güvenini yansıtan sürpriz bir adımla, Bavyera devi, kiralıktan dönen oyuncusu Arijon Ibrahimovic'i takıma çıkararak Kolombiyalı yıldız Luis Diaz'ın gelecek sezon doğrudan yedeği yapma kararı aldı.

Güvenilir gazeteci Frank Linkesch'in Almanya'nın "Kicker" dergisinde açıkladığına göre, Bayern yönetimi transfer piyasasına girmeme kararı aldı; yeni bir sol kanat aramaktan vazgeçti. Zira ilk hedefi olan Anthony Gordon'ı transfer etmeyi başaramamış, oyuncu Barcelona'ya gitmeyi tercih etmişti.

Bu gelişme, Hilal'in Kolombiyalı Luis Diaz ile müzakerelerinin dikkat çekici bir ilerleme kaydettiği bir dönemde geldi. Oyuncunun menajeri, mevcut yaz transfer döneminde anlaşmayı sonuçlandırmak için doğrudan mavili yönetimle görüşmeleri yürütüyor.

Basın raporları, kulübün Hollandalı kanat oyuncusu Crysencio Summerville'i West Ham United'dan transfer etmeyi başarmasının ardından, Diaz'ın bu yaz Hilal'in ilgi listesinin başında yer aldığını doğrulamıştı.

Bu karar, kulübün santrfor mevkisini güçlendirmek için forvet Ismael Saibari'nin transferini bitirmeyi başarmasının ardından geldi. Böylece Ibrahimovic'in, Diaz'ın yerine sol kanat olarak sahne alması için altın bir fırsatın kapısı açıldı.

Bavyera kulübünün yönetimi, üç kiralık deneyimin ardından, 20 yaşındaki oyuncunun A takımla ilk fırsatını değerlendirmesine büyük umut bağlıyor.

Ibrahimovic, İtalya'da Frosinone ve Lazio formalarıyla geçirdiği başarısız iki döneme rağmen, geçtiğimiz sezon Heidenheim ile dikkat çekici bir sezon geçirdi. Takımı küme düşmesine rağmen, son üç maçta iki gol atıp bir asist yaparak sezonu güçlü bir şekilde tamamladı.

21 yaş altı Alman milli oyuncusunun Bayern Münih kadrosunda kalması bekleniyor. Oyuncu 2028 yılına kadar sözleşmeye sahip olup, gelecek sezon Rafael Guerreiro'nun sahip olduğu 22 numaralı formayı giyecek.