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Bayern Münih haberleri: Uli Hoeneß'ten Karl-Heinz Rummenigge'ye dikkat çekici eleştiri

Bayern Münih Onursal Başkanı Uli Hoeneß, Max Eberl konusunda denetim kurulu üyesi Karl-Heinz Rummenigge'yi eleştirdi.

Welt am Sonntag gazetesine verdiği röportajda Hoeneß, Rummenigge'nin sportif işlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Max Eberl'in ağustos sonunda açıklanan sözleşme uzatma kararına ilişkin oylamada çekimser kaldığını kamuoyuna duyurmasından hoşlanmadığını vurguladı. Hoeneß, uzun yıllardır birlikte çalıştığı Rummenigge için "Bunu kamuoyuna söylemiş olması üzücü, buna gerek yoktu. Bu konuda farklı görüşlere sahibiz" dedi.

Rummenigge'nin çekimser kaldığı daha önce haberleştirilmişti. Bayern'in eski yönetim kurulu başkanı, eylül sonunda Abendzeitung gazetesine yaptığı açıklamada bunu doğrulamıştı: "Max'ın sözleşmesinin uzatılması konusunda 'hayır' oyu verip vermemeyi uzun süre düşündüm. Ancak toplantı sırasında çekimser kalmaya karar verdim."

Gelecek maçlar SCF Bundesliga 12:30 FCB

Hoeneß ise buna rağmen Rummenigge ile ilişkisinin "tamamen iyi" olduğunu vurguladı. 74 yaşındaki Hoeneß, "Hatta her zamankinden daha iyi" dedi. Bununla birlikte, Hoeneß'in kendisi de birkaç ay önce Eberl hakkında kamuoyu önünde şüphelerini dile getirmişti. Örneğin onursal başkan, mayıstaki DFB Kupası finali döneminde yaptığı bir açıklamayla tartışma yaratmıştı. Geçen sezonun başarılı geçmesine ve Eberl'in 2024 ilkbaharında göreve başlamasından bu yana sportif açıdan yaşanan olumlu gelişmelere rağmen, Eberl'in geleceği konusunda eğilimin yalnızca "yüzde 60'a 40 sözleşme uzatma lehine" olduğunu söylemişti.

Hoeneß şimdi bu konuda, "Ben de bir süre Max'a eleştirel yaklaştım. Örneğin, yeterince bilgilendirilmediğimizi düşünüyorduk ve bazı sözleşmeler bize fazla pahalı geliyordu" dedi. Eberl ile yapılan ve Rummenigge ile Başkan Herbert Hainer'in de katıldığı görüşmenin ise gerginliği giderdiğini belirtti. Hoeneß, "Max o zamandan beri iyi iş çıkardı ve doğru yönde ilerledi" diyerek Eberl'i övdü.

Eberl ise Hoeneß'in kupa finali döneminde dile getirdiği şüphelere karşı o sırada diplomatik bir tutum sergilemişti. ARD'ye yaptığı açıklamada, "Şüphe duymak meşrudur, buna hakkınız var. Sonra bu konuyu konuşur ve gelecekte nasıl devam edileceğine bakarsınız" demişti. 53 yaşındaki Eberl'in yeni sözleşmesi 2029'a kadar geçerli.

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Bayern Münih haberleri: Uli Hoeneß, Vincent Kompany'nin sözleşmesini şimdiden yeniden uzatmak istiyor

Uli Hoeneß, teknik direktör Vincent Kompany'nin çalışmalarından son derece memnun. Söz konusu röportajda Belçikalı teknik adam hakkında söyledikleriyle de bunu vurguladı.

Hoeneß, "Şu anda daha iyi bir teknik direktör hayal edemem. Geçenlerde Vincent'a, mevcut sözleşmesi 2029'a kadar geçerli olmasına rağmen aslında sözleşmesini şimdiden uzatmamız gerektiğini söyledim. Yarın bize gelip bunu istediğini söylese şahsen hemen yaparım" dedi.

Kompany, 2024 yazında Bayern'in başına geçmiş ve o tarihten bu yana Säbener Straße'de çok olumlu bir gelişme sağlamıştı. Bayern, bir dönem dünya çapında bir savunmacı olan Kompany yönetiminde iki kez rahatlıkla lig şampiyonluğuna ulaştı. Ayrıca geçen sezon, altı yıllık aranın ardından ilk kez DFB Kupası'nı kazandı. Şampiyonlar Ligi'nde ise Bayern, 2025/26 sezonunda yarı finalde daha sonra şampiyon olan Paris Saint-Germain'e az farkla elendi.

Kompany, Münih ekibiyle sözleşmesini ilk kez geçen yıl ekim ayında uzatmış ve 2029'a kadar geçerli yeni bir sözleşmeye imza atmıştı. O dönemde, Kompany'nin yıllarca formasını giydiği Manchester City'nin de aralarında bulunduğu kulüplerin daha önce 40 yaşındaki teknik adam için harekete geçtiği yönünde haberler çıkmıştı.

Şu sıralar Kompany'nin sağlık durumu endişe yaratıyor. Son dönemde bir virüs enfeksiyonu geçiren Bayern teknik direktörü, cuma öğleden sonra ikinci takımın antrenmanını izlerken bayıldı. Kompany bunun üzerine Münih'teki bir hastaneye kaldırıldı. Bayern'den yapılan açıklamada, "Kapsamlı tetkiklerden geçirilecek ve tıbbi gözetim altında kalacak. İkinci bir duyuruya kadar antrenman ve maç süreçlerini teknik ekibi yönetecek" denildi.

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Bayern Münih haberleri: Joshua Kimmich muhtemelen Freiburg maçında da yok

Orta saha oyuncusu Joshua Kimmich, Bayern Münih'in pazar günü SC Freiburg ile oynayacağı Bundesliga'nın önemli maçında da muhtemelen forma giyemeyecek.

Sky'ın haberine göre Kimmich, ailesindeki bir vefat nedeniyle takımdan uzak kalmaya devam ediyor. 31 yaşındaki oyuncu, bu nedenle hafta içi Arsenal'e karşı oynanan Şampiyonlar Ligi maçının kadrosunda da yer almamıştı.

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Bayern Münih haberleri: Neuer devam edecek mi? Hoeneß hiçbir ihtimali dışlamıyor

Onursal Başkan Uli Hoeneß, Bayern Münih kalecisi Manuel Neuer'in gelecek yaz sözleşmesi sona erdikten sonra da kariyerine devam etme ihtimalini dışlamıyor.

Hoeneß, Welt am Sonntag gazetesine, "Bekleyip göreceğiz. Sezonun nasıl geçeceğini ve Manuel'in sağlıklı kalıp kalmayacağını şimdiden söylemek mümkün değil. Üstelik ona futbolu bırakmasını da dikte edemezsiniz" dedi. Neuer'in "kulübe çok büyük katkıları olduğunu" belirten Hoeneß, "2011'den bu yana onunla neler yaşadığımızı ve neler kazandığımızı unutmadım" ifadelerini kullandı.

Neuer'in mevcut sezon sonunda, 41 yaşına geldiğinde futbolu bırakması genel olarak olası görülüyor. kicker'in kısa süre önce aktardığına göre Bayern yöneticileri, kasım ayındaki millî maç arasında, en geç de yıl dönümü civarında Neuer ve üçüncü kaleci Sven Ulreich ile görüşmeyi planlıyor. Ulreich'in sözleşmesi de 2027'de sona eriyor. Bu görüşmelerde iki oyuncunun bir yıl daha devam edip etmeyeceği netleştirilecek.

Neuer'in halefi olarak Jonas Urbig hazırlanıyor. 23 yaşındaki kaleci şimdiden düzenli olarak süre alıyor. Hoeneß, "Jonas Urbig bu fırsatı elde edecek. Bayern'de herkes buna hazırlıklı" diye vurguladı.

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Bayern Münih iddiaları: Bayern II'ye puan silme ve para cezası

Bayern taraftar grubu üyelerinin geçen hafta sonu kulübün ikinci takımının 1860 Münih ile oynadığı şehir derbisinde meşale yakması, Dante'nin çalıştırdığı takıma pahalıya mal olacak gibi görünüyor.

Bild'in haberine göre Bavyera Futbol Federasyonu, rekor şampiyonun ikinci takımının Regionalliga Bayern'deki puanlarından birini silecek. Haberde ayrıca Bayern'e 15.000 avro para cezası verileceği belirtiliyor.

Bayern II'nin 4-2 kazandığı maçın 51. dakikasında 1860 Münih'in skoru kendi açısından geçici olarak 2-3'e getirmesinin ardından Bayern tribününde yoğun biçimde meşaleler yakıldı. Bunun sonucunda oyun yaklaşık dört dakika durdu.

Puan silme cezası özellikle ağır bir darbe olur; çünkü Bayern II, sezona kötü başlamasına rağmen 3. Lig'e yükselme mücadelesinde söz sahibi olabilmek için her puana ihtiyaç duyuyor. Dante'nin takımı şu anda 12. sırada ve lider FC Memmingen'in 14 puan gerisinde. Ancak Memmingen'den üç maç eksikleri var ve bir galibiyet serisi yakalarlarsa yeniden üst sıraları hedefleyebilirler.

Bu arada cumartesi günü oynanması planlanan DJK Vilzing maçı iptal edildi. Bild'e göre bunun nedeni, Bayern Teknik Direktörü Vincent Kompany'nin cuma günü ikinci takımın antrenmanı sırasında bayılması. Orada bulunanların çoğunun "şokta" olduğu belirtildi.

Bayern Münih fikstürü: Takımın sıradaki maçları