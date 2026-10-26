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Bayern Münih, haberler: Matthäus, Kompany'nin durumunu anlıyor

FCB Teknik Direktörü Vincent Kompany'nin geçen cuma günü yığılıp kalmasının ardından hafta sonu Bundesliga teknik direktörlerinin üzerindeki yük çokça tartışıldı. Lothar Matthäus da tartışmaya katıldı.

Teknik direktörlük de yapmış olan FCB efsanesi, Sky 90 programında şunları söyledi: "Teknik direktörler büyük baskı altında. Mesele sadece antrenmana gitmekten ibaret değil. Ben de birkaç yıl teknik direktörlük yaptım. Bazen kafandan pek çok düşünce geçtiği için uykun da bozuluyor; bu düşünceler gece rüyalarına bile giriyor. Sonra uyanıyorsun ve aklından çok şey geçtiği için bir daha uyuyamıyorsun."

Matthäus'a göre bu durum Kompany için daha da geçerli: "O, elbette ayrıntılara da önem veren biri. Sabahtan akşama kadar futbolu düşündüğünü sanıyorum. Baskı da tabii ki çok büyük."

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Profesyonel futboldaki herkesin, özellikle de Bayern Münih'tekilerin üzerinde büyük baskı olsa da Alman rekortmen şampiyon, teknik direktörüne iyileşmesi için mümkün olduğunca fazla zaman tanımak istiyor. Max Eberl de pazar günü SC Freiburg deplasmanındaki 3-1'lik galibiyetin ardından yaptığı duygusal sağlık durumu açıklamasında bunu bir kez daha doğruladı. Bayern Münih'in bu tutumu Matthäus'u şaşırtmadı: "Ona bolca zaman tanıyorlar. Yardıma ve zamana ihtiyacı olan hasta bir insana bu zamanın ve yardımın verilmesi benim için son derece doğal."

Matthäus, Kompany'nin durumunu anladığını belirtirken Belçikalı teknik direktörün, haberlere göre günde 18 saate kadar futbolla ilgilenmesine yol açan çalışma anlayışına da anlayış gösterdi: "Çünkü bütün bu sorumluluğu taşıyorsun ve bu sorumluluk azalmadı. Yaklaşık 20 yıl önce bazı takımları çalıştırdım. En üst seviyede değildi ama yine de göz önündeydim ve sorumluluk taşıyordum. Herkes seni izliyor. Bu yüzden hata yapmak istemiyorsun, kusursuz olmak istiyorsun. Sonrasında da yanlış bir şey yaptığının söylenmesini istemiyorsun: taktiğin, yanlış oyuncuyu sahaya sürmen ya da rakibi gerektiği gibi analiz etmemiş olman."

Millî takımda en çok forma giyen oyuncu olan Matthäus'a göre bu mükemmeliyetçilik, diğer ihtiyaçların ciddi biçimde geri planda kalmasına neden oluyor: "Bu düşünceler, özellikle gece uyandığında ve çevrende hiçbir şey olmadığında aklından geçiyor. Saat dörtte uyandığım, yedide kahve içene kadar üç saat boyunca futbolu düşündüğüm oluyordu. Bu başıma sık sık gelirdi çünkü kendimi sürekli sorgulardım: Her şeyi doğru yapıyor musun?"

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Bayern Münih, haberler: Olise'nin ilginç görüntüsü

FCB'nin yıldızı Michael Olise, Breisgau'daki karşılaşma öncesinde kıyafet tercihiyle dikkat çekti. Sıra dışı tarzlardan kaçınmayan Fransız oyuncu, her zamanki antrenman kıyafetinin yanı sıra dikkat çekici bir aksesuarla takım otobüsünden indi.

Olise'nin başında, yalnızca başını örtmekle kalmayıp yan tarafa doğru da uzanan bir kar maskesi vardı. Alnındaki büyük logo, parçanın lüks moda markası Mannahatta'dan alındığını gösteriyordu.

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Bayern Münih, iddia: Viessmann'dan gelen milyonlar için plan bu mu?

Bayern Münih, geçen hafta anonim şirketindeki satışa açık son hisse paketini elden çıkardı. Münih basınında yer alan ve birbiriyle örtüşen haberlere göre kulüp, küresel şirket Viessmann ile kurduğu ortaklık sayesinde 250 milyon euro gelir elde ediyor.

BILD gazetesinin haberine göre para ağırlıklı olarak çeşitli alanlarda değerlendirilecek ve nakit akışını destekleyecek. Ancak Performance Center veya Unterhaching Stadyumu gibi mevcut projeler bundan etkilenmeyecek; çünkü bunlar için hâlihazırdaki nakit akışları kullanılabiliyor.

Bayern Başkanı Herbert Hainer'e göre hisselerin yüzde beşinin satışı finansal bir zorunluluktan kaynaklanmıyordu; ancak uluslararası rakiplere bir mesaj vermesi amaçlanıyordu: "Elbette görevimiz, Bayern Münih'in uluslararası rekabet gücünü ve her şeyden önce uzun vadeli bağımsızlığını güvence altına almak için kulüp adına çok iyi bir sonuç elde etmekti. İhtiyaç içinde olmamamız ve mutlaka satış yapmak zorunda kalmamamız bu süreçte avantaj sağladı."

Hainer, bir zamanlar ısıtma teknolojisiyle büyüyen Viessmann ile anlaşmaya varılmasından özellikle memnun. Şirketi, "uzun zamandır tanıdığımız, değerlerimizi paylaşan ve bize mükemmel biçimde uyan köklü bir aile şirketi" olarak nitelendirdi.

Hainer'in bir kez daha vurguladığı üzere bu uyum, Max Viessmann için özellikle geçerli. CEO, bundan böyle Bayern Münih'in denetleme kurulunda da yer alacak. Başkan Hainer'in başkanlık ettiği, kulübün eski yöneticileri Uli Hoeneß ve Karl-Heinz Rummenigge'nin de üyesi olduğu kurulun üye sayısı böylece dokuzdan ona çıkacak.

Viessmann, daha önce Bayern Münih eV'nin danışma kurulunda da üyeydi. Şirketin kulüple ticari ilişkisi 2018'den bu yana sürüyor.

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