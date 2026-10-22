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"45 milyon kazanmalı!": Efsane isim, Olise'nin sözleşmesinin hemen uzatılmasını istiyor

Bayern'in gündemindeki isim, sözleşme uzatma görüşmelerini anlattı

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FC Bayern, haberler: Matthäus'tan Bayern'e Olise konusunda net çağrı

Lothar Matthäus'a göre Michael Olise, FC Bayern Münih'te şu anda hak ettiğinin çok altında bir ücret alıyor. Milli takımda en çok forma giyen oyuncu olan Matthäus, bu nedenle kulüp yöneticilerine Fransız futbolcunun sözleşmesini yakın zamanda uzatmalarını ve maaşını önemli ölçüde artırmalarını öneriyor. Aksi takdirde Almanya'nın rekor şampiyonu, bu sıra dışı oyuncuyu önümüzdeki yıllarda kaybedebilir.

"Elbette sözleşmenin süresi de önemli. Olise artık bütün kapıların kendisine açık olduğu bir yaşta. Onunla sözleşme uzatılmazsa bir iki yıl sonra Bayern'de oynamayacak. Çünkü bonservis bedeli almadan gitmesine kesinlikle izin vermezler" diyen Matthäus, bu sözleri Bild'in Lothar legt los programında söyledi.

Olise'nin şu anda yılda yaklaşık 14 milyon euro kazandığı belirtiliyor. Ancak Matthäus'a göre bu ücret, oyuncunun Münih ekibi için sahadaki önemini yeterince yansıtmıyor. 65 yaşındaki eski futbolcu, kanat oyuncusunun çoktan kulübün en yüksek maaş alan isimleriyle aynı ücret kategorisine girdiğini düşünüyor.

Gelecek maçlar SCF Bundesliga 12:30 FCB

"Bayern'deki oyuncuların ne kadar kazandığı biliniyor. Maaş listesinde muhtemelen yedinci ya da sekizinci sırada. Ama bir buçuk yıldır en büyük oyunculardan biri gibi performans gösteriyor. Bu yüzden maaşı artırılabilir ve sözleşmesine bir iki yıl eklenebilir. Bu oyuncuyu mutlaka takımda tutmak istiyorsanız maaşını yukarı çekmelisiniz. Musiala ya da Kane'in bulunduğu seviyeye" diye konuştu Matthäus.

Matthäus'a göre Bayern'in Olise'yi uzun vadede kulübe bağlamak için elinden geleni yapması gerektiğine şüphe yok. Fransız oyuncunun satılması onun için bir seçenek değil. Matthäus, "Böyle bir oyuncuyu asla satmam, mümkün olduğunca uzun süre takımda tutmaya çalışırım. Ama bunun için maddi açıdan da biraz daha fazlasını ortaya koymak gerekir" dedi.

24 yaşındaki oyuncu, böyle bir maaş artışını hak ettiğini sahada her hafta gösteriyor. Ballon d'Or düzeyinde geçirdiği bir sezonun ardından Olise, yeni sezonun başında da dünyanın en iyi futbolcuları arasında yer alıyor. İlk on resmi maçında şimdiden dokuz gol ve beş asiste ulaştı.

Milli takımda en çok forma giyen oyuncu olan Matthäus, "Bize sadece sahadaki performansıyla keyif vermiyor. Seyir zevki de muazzam. Stadyuma fark yaratan bu oyuncuyu izlemek için gidiyorum. Messi ya da Maradona gibi. Olise sadece topu sevmiyor, top da onu seviyor" diyerek oyuncuya övgüler yağdırdı.

Dolayısıyla Fransız oyuncunun Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin dikkatini çekmesi şaşırtıcı değil. Real Madrid'in de Olise'ye büyük ilgi gösterdiği belirtiliyor. İddialara göre İspanyol devi, geçen yaz Fransız oyuncuyu gündemine almıştı ancak hiçbir zaman somut bir teklif sunmadı. Performansı ve FC Bayern için taşıdığı önem göz önüne alındığında, transferi her hâlükârda pahalıya mal olacaktır. 200 milyon euronun üzerinde bir bonservis bedeli gerçekçi görünüyor.

Olise'nin Münih ekibiyle sözleşmesi 2029'a kadar devam ediyor. Ancak Bayern yöneticileri sözleşmesini süresi dolmadan uzatmayı hedefliyor.

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FC Bayern, haberler: "Ofisimden çık!": Matthäus, Hoeneß'in öfke patlamasını anlattı

Lothar Matthäus ile Uli Hoeneß'in geçmişi onlarca yıl öncesine dayanıyor. Birlikte geçirdikleri dönem, Matthäus'un FC Bayern Münih forması giydiği ve Hoeneß'in rekor şampiyonun işlerini menajer olarak yönettiği yıllarda başladı. Matthäus şimdi o dönemden bir anısını paylaşarak kulübün bugünkü onursal başkanının yaşadığı bir öfke patlamasını anlattı.

Söz konusu programda Matthäus, FC Bayern'in 1990'lı yıllarda kendisine verdiği bir para cezasını hatırladı. "Bana verilen en yüksek ceza 10.000 Alman markıydı. Çünkü Bogner şirketi için izinsiz olarak bir dağda reklam fotoğrafları çektirmiştim. Willy Bogner benden birkaç fotoğraf çektirmemi istemişti" dedi.

Bugün 65 yaşında olan Matthäus, olayın nasıl gerçekleştiğini de şöyle anlattı: "Orada durdum ve fotoğraflar çekildi. Reklam çekimini takip eden bir RTL kamerası da vardı. Burası otoparkın hemen yukarısındaydı, arabama ulaşmak için yokuş aşağı yalnızca yaklaşık 50 metre kaydım."

Ancak verilen 10.000 Alman markı tutarındaki ceza, yaklaşık 5.113 euroya denk gelmesine rağmen Matthäus'un maaşından hiç kesilmedi. 1990 dünya şampiyonu, bunu bir ay sonra fark edince Hoeneß'e bizzat sormaya karar verdi.

"Maaş dökümümle Hoeneß'in ofisine çıktım ve 'Uli, aslında kayak yapmamış olmama rağmen izinsiz kayak yaptığım için aldığım 10.000 Alman markı cezayı kesmeyi unutmuşsunuz' dedim." Ancak Bayern menajerinin tepkisi hiç de dostça olmadı. Matthäus, "Bana 'Ofisimden çık!' dedi" diye anlattı.

Sonunda eski Bayern oyuncusu cezayı ödemekten kurtuldu. Matthäus, "10.000 Alman markı basında yer aldı ama hiçbir zaman ödenmedi" diyerek durumu netleştirdi.

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FC Bayern, transfer söylentisi: Bir süper yıldız FCB'den ayrılabilir

FC Bayern Münih'te milli futbolcu Klara Bühl'ün ayrılacağına dair işaretler güçleniyor. Sport Bild'in haberine göre hücum oyuncusunun gelecek yaz Almanya şampiyonundan bonservis bedeli ödenmeden ayrılma ihtimali yüksek.

Talipler listesi uzun: Birkaç aydır Bühl ile anılan FC Barcelona, habere göre transfer için en güçlü aday. Ancak Avrupa'nın önde gelen birçok kulübünün de 25 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmayı değerlendirdiği belirtiliyor. FC Arsenal ve FC Chelsea'nin yanı sıra Manchester City, London City Lionesses ve Olympique Lyon da olası adresler arasında gösteriliyor.

Bühl'ün şu anda FC Bayern'de yılda yaklaşık 300.000 euro kazandığı ve takımdaki en yüksek ücretli oyuncu olduğu belirtiliyor. Ancak habere göre İspanya, İngiltere veya Fransa'ya transfer olursa maaşı iki katına bile çıkabilir.

Daha geçen hafta kicker bu konuda henüz kesin bir karar verilmediğini bildirmişti. Bühl de son açıklamalarında geleceğiyle ilgili kapıyı açık bıraktı. Ekim ayında ZDF'ye "Her türlü ihtimali düşünebilirim" demişti. Milli futbolcu aynı zamanda FC Bayern'de kendisini "çok, çok iyi" hissettiğini vurgulayarak "Münih'te sahip olduklarımın farkındayım" diye konuşmuştu.

Münih kulübünün yöneticileri yine de kısa süre içinde durumun netleşmesini umuyor. Kadın futbolu direktörü Bianca Rech, kulübün Bühl'ün geleceğiyle ilgili kararı mümkünse yıl sonuna kadar vermek istediğini açıkladı.

Bühl'ün ayrılması, Bayern için sportif açıdan ağır bir kayıp olur. Almanya şampiyonunun kilit oyuncularından biri olan Bühl, bu sezon da önemini etkileyici biçimde ortaya koyuyor. On maçta şimdiden yedi gol ve dokuz asist kaydetti. Soccerdonna verilerine göre tahmini 1,65 milyon euroluk piyasa değeriyle dünyanın en değerli üçüncü kadın futbolcusu. Münih'teki sözleşmesi 2027'ye kadar sürüyor.

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FC Bayern, haberler: Eski FCB yıldızı Palhinha'dan taraftarı duygulandıran jest

Joao Palhinha, Benfica'da yaptığı dokunaklı bir jestle çok özel bir ana imza attı. Yazın bonuslar dahil yaklaşık 14 milyon euro karşılığında FC Bayern'den eski kulübüne transfer olan Portekizli futbolcu, genç bir taraftarın en büyük dileklerinden birini gerçekleştirdi.

15 yaşındaki Matilde, Instagram'da bir gün Benfica'nın stadyumunu ziyaret etmek ve kanat oyuncusu Andreas Schjelderup ile şahsen tanışmak istediğini paylaşmıştı. Palhinha bu isteği gördü ve Bild gazetesine göre organizasyonu hemen bizzat üstlendi. Matilde, en hafif temasların bile acı verebildiği nadir bir genetik cilt hastalığı olan kelebek hastalığıyla yaşıyor.

Duygusal buluşmada orta saha oyuncusu genç taraftara dokunaklı sözler söyledi. Palhinha, "Sen gerçek bir şampiyonsun, bundan asla şüphe duyma. Takım arkadaşlarım ve ben sana çok hayranız. Artık arkadaşız, iletişimde kalacağız ve seni stadyumda daha sık görmeyi umuyorum" dedi.

Portekizli futbolcu bununla da kalmadı: Matilde'ye bir Benfica forması hediye etti; ayrıca kulübün diğer yıldızları, teknik direktörü ve başkanıyla tanışmasını sağladı.

Matilde daha sonra Instagram'da teşekkürlerini paylaşarak duygularını takipçilerine anlattı. "Hayat bazen beni kolay olmayan zorluklarla karşı karşıya bırakıyor. Ama böyle günler, dünyayı daha güzel bir yer hâline getiren insanların olduğunu bana hatırlatıyor" diye yazdı.

Son olarak Palhinha ve Benfica'ya seslendi: "Hastalığıma rağmen hayal kurabilen ve büyülü anlar yaşayabilen bir kız olduğumu bana hissettirdiğiniz için teşekkür ederim."

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FC Bayern Münih, fikstür: FCB'nin sıradaki maçları