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Bayern Münih haberleri: Bayern başkanı Erling Haaland ihtimalini dışlamıyor

Manchester City'nin mali skandalı kapsamında başkan Herbert Hainer, Bayern Münih'in Erling Haaland'ı transfer etme ihtimali hakkında konuştu.

Norveçli oyuncu, Skyblues'tan ayrılabilecek çok sayıda yıldızdan biri. Çok sayıdaki ihlalleri nedeniyle bu oyuncular zorunlu küme düşme tehlikesiyle bile karşı karşıya. ManCity, bağımsız bir komisyonun ilgili kararına itiraz etti. Karmaşık durum nedeniyle yakın gelecekte bir karar çıkması beklenmiyor.

Ancak Hainer, Alman rekortmeninin yetenekli hücum hattı göz önüne alındığında şu anda Haaland çapında bir transfer ihtiyacı görmüyor. Kulübüne ağır bir ceza verilmesi hâlinde Haaland'ın bir seçenek olup olmayacağı sorulduğunda Bild TV'ye, "Michael Olise, Harry Kane ve Luis Díaz ile mükemmel bir hücum hattımız var. Geçen yıl 100'den fazla gol attık ve hücumda son derece iyi durumdayız" dedi.

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Hainer, Haaland'ın bir gün Säbener Straße'nin gündemine gelebileceği ihtimalini de dışlamadı. "Birkaç yıl sonrasından söz ediyorsak durumu yeniden değerlendiririz" diye konuştu. Öte yandan İspanyol basınında kısa süre önce çıkan haberlere göre Barcelona ve Real Madrid de golcüyle ilgilenmeye başladı.

Manchester'daki sözleşmesi 2034'e kadar süren Haaland, daha önce de birkaç kez Bayern'in transfer gündeminde üst sıralarda yer almıştı. Bunlardan biri, Robert Lewandowski'nin 2022'de Barça'ya gidişi sırasındaydı. Diğeri ise Haaland'ın 2017-2019 yılları arasında ülkesi Norveç'te Molde FK formasıyla goller attığı dönemdi. Bugün 26 yaşında olan oyuncu, daha sonra RB Salzburg ve Borussia Dortmund üzerinden 2022'de ManCity'ye ulaştı.

Münih ekibinin santrfor mevkisinde bugün ve muhtemelen yakın gelecekte Kane yer alacak. Oyuncunun 2027 yazında sona erecek sözleşmesinin yakında uzatılması planlanıyor.

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Bayern Münih haberleri: Eski futbolcu Jürgen Kohler, Jonas Urbig'den şüpheli

1989-1991 yılları arasında Bayern Münih forması giyen Jürgen Kohler, kicker için yazdığı köşe yazısında Manuel Neuer'in yerini veliahtı Jonas Urbig'in almasının mevcut durumda erken olacağını belirtti.

1996 Avrupa şampiyonu, "Jonas Urbig'in şu anda Neuer'in yerini hemen alabilecek noktada olduğunu düşünmüyorum. İyi bir kaleci ama aynı zamanda genç ve hâlâ üzerinde çalışması gereken bazı konular var" diye yazdı. Kohler'e göre 23 yaşındaki oyuncu birçok niteliğe ve yeteneğe sahip olsa da gerekli deneyimden henüz yoksun. "Genç Neuer de hatalarından ders çıkardı; belirli bir olgunluğa ve mükemmel bir itibara ancak çok sayıda maça çıkarak ulaştı."

Neuer, hafta sonu FC Augsburg ile 2-2 biten maçta yenilen gollerden en az birinde hatalıydı. Kohler, "Kendisi için ölçüt hâline getirdiği en üst düzeyde olmasa bile sezon genelinde yüksek seviyede performans göstermeye devam edecek" dedi ve ekledi: "Onun kalitesindeki bir oyuncunun hataları özellikle göze çarpıyor ve akılda kalıyor."

Neuer'in bu sezonun ardından kariyerini bitirmesi bekleniyor; son haftalarda kendisi de bunu birkaç kez ima etti. Urbig, onun belirlenmiş halefi olarak görülüyor. Eski Köln kalecisi, uzun yıllardır bir numara olan Neuer'in yerini alma sürecini kolaylaştırmak amacıyla geçen sezon olduğu gibi düzenli olarak oynama fırsatı buluyor. Ayrıca Almanya Millî Takımı'nın yeni birinci kalecisi olabileceği de konuşuluyor.

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