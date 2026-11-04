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FC Bayern haberleri: Eski milli futbolcudan FCB savunmasına sert eleştiri

Eski Almanya milli futbolcusu Markus Babbel, Bayern Münih'in bu sezon şimdiye kadarki savunma performansını yer yer sert sözlerle eleştirdi. Ancak açıklamalarının zamanlaması artık biraz tartışmalı görünüyor. Babbel bunları, Bayern'in Atletico Madrid karşısında zaman zaman mükemmel bir savunma performansı sergilemesinden hemen önce söyledi. Alman futbolunun rekor şampiyonu, olağanüstü bir performans gösteren Dayot Upamecano'nun öncülüğünde yedi maçın ardından ilk kez kalesini gole kapattı.

Dayot Upamecano'nun yeri garanti olmasına karşın yanında Min-Jae Kim ve Jonathan Tah'ın dönüşümlü oynamasını, dolayısıyla sabit bir stoper ikilisinin bulunmamasını Babbel, ran ile röportajında rekor şampiyonun savunmada görece fazla açık vermesinin "başlıca nedeni" olarak görmediğini söyledi.

Babbel asıl olarak "yenilen gollerdeki inanılmaz temel hatalara" dikkat çekti. Bir dönem Bayern'de toplam yedi yıl oynayan 54 yaşındaki isim, "Bu beni gerçekten şaşırtıyor. Goller çoğu zaman rakibin zamanlamasının daha iyi olduğu bire bir pozisyonlardan geliyor ve bunu endişe verici buluyorum" dedi.

Gelecek maçlar M05 Bundesliga 09:30 FCB

FCB, Bundesliga'da sekiz hafta sonunda sekiz gol yedi. Geçen sezonun aynı döneminde ise yalnızca dört gol yemişti. Şampiyonlar Ligi'nde savunma açısından Norveç temsilcisi ve maçın favorisi olmayan Viking Stavanger deplasmanındaki 3-3'lük beraberlik olumsuz anlamda sıra dışı bir sonuçtu. Babbel, "Bir teknik direktör ve eski savunma oyuncusu olarak beni en çok bu gereksiz hatalar kızdırıyor, çünkü bu seviyede böyle hatalar yapılmamalı" diye konuştu.

Babbel, Bayernli oyuncuların özellikle duran toplarda "fazlasıyla sık bir adım geç kaldığını" söyledi: "Öyle basit hava topu mücadelelerini kaybediyorlar ki profesyonel olduğumuz dönemde bunu yapsaydık bizi kulaklarımızdan projektör direklerine asarlardı. Bu kesinlikle kabul edilemez olurdu, medya bizi yerden yere vururdu."

Babbel, buna karşılık şu anda "kimsenin artık buna öfkelendiği izlenimini edinmediğini" belirtti: "Kimse, 'Hey Jonathan Tah, neden o hava topu mücadelesini kazanamıyorsun? Sen bir stopersin, daha iyi pozisyondasın, bu olamaz' demiyor. Aynısı takım arkadaşları, özellikle de bekler için geçerli."

Babbel, özellikle sol kanatta Nathaniel Brown ve Alphonso Davies'in savunma performansında ciddi gelişim alanı görüyor. 1996 Avrupa şampiyonu, "Savunma açısından bunun mutlak üst düzeyle artık pek ilgisi yok" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü: "Hücumda açıkça güçlü yönleri var ve konsantre olduklarında savunmada da iyiler. Ama çok fazla pozisyona ve dolayısıyla çok fazla gole izin veriyorlar. İkisinin de kesinlikle kendisini geliştirmesi gerekiyor."

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Bayern Münih haberleri: Barça Teknik Direktörü Hansi Flick'ten eski FCB yıldızına övgü

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Katalan ekibinin Aston Villa ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde İngiliz takımından bir oyuncuyu özellikle övdü.

Flick önce Villa'yı takım olarak överek, "Sezona başlangıçları kolay değildi ama yeniden doğru yolu buldular. Topla oynarken özgüvenlerini ve atakları geliştirme biçimlerini görebiliyorsunuz" dedi. Ardından forvet Nicolas Jackson'ın "inanılmaz bir seviyede" oynadığını ekledi.

Jackson, geçen sezon Chelsea'den Bayern Münih'e kiralanmış ancak Münih'te ilk 11'de düzenli forma şansı bulamamıştı. 34 maçta 11 gollük iyi bir istatistik yakalamasına rağmen Jackson, Säbener Straße'den yalnızca bir yıl sonra ayrıldı. Chelsea daha sonra onu 55,5 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Villa'ya sattı.

25 yaşındaki futbolcu son dönemde Birmingham ekibinde büyük bir çıkış yakaladı ve son beş Premier League maçında beş gol attı. Jackson, ekim sonunda Manchester City karşısında iki gol atarak Villa'yı 2-1'lik galibiyete taşıdı.

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FC Bayern haberleri: Nathaniel Brown, kariyerine yön veren anı anlattı

Bayern Münih'in sol beki Nathaniel Brown, 1. FC Nürnberg'deki profesyonel kariyerinin başlarında kendisine destek olan Dieter Hecking ile yaptığı ve üzerinde iz bırakan bir görüşmeden de faydalandı.

Brown, Nürnberg'in altyapısından A takıma yükseldiğinde başlangıçta takımda yer edinmekte zorlandı. Şu anda VfL Wolfsburg'da spordan sorumlu genel müdür olan Hecking, 2020-2024 yılları arasında Nürnberg'de spordan sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak çalıştı. Deneyimli teknik adam, Şubat-Haziran 2023 arasında geçici olarak FCN'nin teknik direktörlüğünü de üstlendi. Brown, ikinci lig ekibinde çıkışını o dönemde yaptı.

Brown'ın anlattığına göre Hecking, onu ve gelecek vadeden birkaç genç profesyoneli bir kenara çekti. Brown, Prime Video ile röportajında, "Bana sert bir çıkış yapmadı ama aslında iyi bir oyuncu olduğum hâlde bunu hiç göstermediğim için kendimi daha fazla ortaya koymam gerektiğini söyledi. Bu kesinlikle üzerimde iz bıraktı" diye konuştu.

Brown, 2022/23 sezonunun son bölümünde Hecking yönetiminde ilk 11'in düzenli oyuncusu hâline geldi ve sonraki sezonda da bu yerini korudu. Ardından 2024'te Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'a transfer oldu. Hessen ekibinde Alman milli futbolcuya dönüşen sol ayaklı oyuncu, bu yaz 50 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Bayern'e geçti ve 2031'e kadar sözleşme imzaladı.

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FC Bayern transfer söylentisi: FCB de ilgileniyor! Savunmanın genç yeteneğine büyük ilgi doğrulandı

Şubat ayından bu yana Twente Enschede'nin teknik direktörü olarak görev yapan Erik ten Hag, Avrupa'nın bazı önde gelen kulüplerinin Twente'nin genç stoperi Ruud Nijstad'ın peşinde olduğunu doğruladı.

Ten Hag, ESPN'de yayımlanan "Goedemorgen Eredivisie" programında, "Ona gerçekten ilgi var. Avrupa'nın en iyi sekiz kulübünden bazıları onun hakkında bilgi aldı" dedi.

Son aylarda Bayern Münih de Nijstad ile anılan kulüpler arasındaydı. Barcelona ve Manchester United'ın da 18 yaşındaki Hollandalı oyuncuyla ilgilendiği belirtiliyor.

Ten Hag, Nijstad'ın geçen yaz henüz bir üst düzey kulübe gitmemeyi seçmesini överek, "Bilinçli olarak Twente'de bir yıl daha kalmaya karar vermesi dikkat çekici" dedi. Genç savunmacı, geçen sezonun ikinci yarısında Twente'de ilk 11'de yer edinmişti. Artık Eredivisie'nin dördüncü sırasındaki takımın ilk 11'inin vazgeçilmezlerinden biri.

Nijstad'ın Twente ile sözleşmesi 2029'a kadar sürüyor. Ancak ten Hag da Hollandalı genç milli futbolcunun büyük olasılıkla daha önce ayrılacağının farkında. Ten Hag, "Hollanda'daki her kulüp her yıl oyuncu satmak zorunda. Avrupa'da rekabetçi kalmak için belirli bir bütçeye ihtiyaç var. Bunu sağlayabilmek için de oyuncu satmak gerekiyor" dedi.

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