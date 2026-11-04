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FC Bayern haberleri: Eski millî futbolcudan FCB savunmasına sert eleştiri

Eski Almanya millî futbolcusu Markus Babbel, Bayern Münih'in bu sezon şimdiye kadarki savunma performansını yer yer sert ifadelerle eleştirdi.

Dayot Upamecano'nun ilk 11'deki yeri garanti olmasına karşın yanında oynayan sabit bir stoper bulunmuyor; Min-Jae Kim ile Jonathan Tah dönüşümlü olarak bu görevi üstleniyor. Babbel, ran ile yaptığı röportajda bunu, rekor şampiyonun savunmada görece fazla açık vermesinin "başlıca nedeni" olarak görmediğini söyledi.

Babbel, asıl sorunun "yenilen gollerdeki inanılmaz temel hatalar" olduğunu vurguladı. Bayern'de bir dönem toplam yedi yıl forma giyen 54 yaşındaki isim, "Bu beni gerçekten şaşırtıyor. Goller çok sık bire bir pozisyonlardan geliyor; rakip oyuncu zamanlamayı daha iyi yapıyor. Bunu endişe verici buluyorum" dedi.

Gelecek maçlar M05 Bundesliga 09:30 FCB

FCB, Bundesliga'da sekiz maç sonunda sekiz gol yedi. Geçen sezon aynı aşamada bu sayı yalnızca dörttü. Şampiyonlar Ligi'nde savunma açısından Norveçli zayıf rakip Viking Stavanger deplasmanındaki 3-3'lük beraberlik olumsuz yönde sıra dışı bir sonuçtu. Babbel, "Bir teknik direktör ve eski savunmacı olarak beni en çok bu gereksiz hatalar kızdırıyor çünkü bu seviyede yapılmamaları gerekir" diye konuştu.

Babbel, Bayernli oyuncuların özellikle duran toplarda "çok sık bir adım geç kaldığını" söyledi ve ekledi: "Böylesine basit hava topu mücadelelerini kaybediyorlar. Profesyonel olarak oynadığımız dönemde bunun için bizi kulaklarımızdan projektör direklerine asarlardı. Bu kesinlikle kabul edilemez olurdu, medya bizi yerden yere vururdu."

Babbel, buna karşılık şu anda "kimsenin artık buna tepki göstermediği izlenimine" sahip olduğunu belirtti: "Kimse, 'Hey Jonathan Tah, bu hava topu mücadelesini neden kazanamıyorsun? Sen bir stopersin, daha iyi pozisyondasın; bu olamaz' demiyor. Aynısı takım arkadaşları, özellikle de bekler için de geçerli."

Babbel'e göre özellikle sol tarafta Nathaniel Brown ve Alphonso Davies'in savunma performansında gelişmesi gereken çok şey var. 1996 Avrupa şampiyonu, "Savunma açısından bunun mutlak üst düzeyle artık pek ilgisi yok" dedi. "Hücumda açıkça güçlü yönleri var ve konsantre olduklarında savunmada da iyiler. Ancak çok fazla pozisyon ve dolayısıyla çok fazla gol fırsatı veriyorlar. İkisinin de kesinlikle kendini geliştirmesi gerekiyor."

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Bayern Münih haberleri: Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, eski FCB yıldızını övdü

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Katalan ekibinin Aston Villa ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde İngiliz ekibinden özellikle bir oyuncuyu övdü.

Flick önce Villa'yı takım olarak överek "Sezona başlamak kolay olmadı ama yeniden ritimlerini buldular. Topa sahipken kendilerine güvenleri ve hücumlarını kurma biçimleri görülüyor" dedi. Ardından forvet Nicolas Jackson'ın "inanılmaz bir seviyede" oynadığını ekledi.

Jackson, geçen sezon Chelsea'den FC Bayern'e kiralanmıştı ancak Münih'te düzenli olarak ilk 11'de forma giyemedi. 34 maçta 11 golle iyi bir performans sergilemesine rağmen Jackson, yalnızca bir yıl sonra Säbener Straße'den ayrıldı. Chelsea daha sonra onu 55,5 milyon euro bonservis bedeliyle Villa'ya sattı.

25 yaşındaki oyuncu, Birmingham kulübünde son dönemde büyük bir çıkış yakaladı ve son beş Premier League maçında beş gol attı. Jackson, ekim sonunda Manchester City karşısında attığı iki golle Villa'yı 2-1'lik galibiyete taşıdı.

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FC Bayern haberleri: Nathaniel Brown, kariyerine yön veren anı anlattı

Bayern Münih'in sol beki Nathaniel Brown, 1. FC Nürnberg'deki profesyonel kariyerinin başlarında kendisine destek olan Dieter Hecking ile yaptığı ve üzerinde iz bırakan bir görüşmeden de faydalandı.

Brown, Nürnberg'de altyapıdan A takıma yükseldiğinde takım içindeki yerini bulmakta başlangıçta zorlandı. Şu anda Wolfsburg'da sportif işlerden sorumlu genel müdür olan Hecking, 2020-2024 yılları arasında Nürnberg'de sportif direktör olarak görev yaptı. Deneyimli teknik adam, Brown'ın ikinci lig ekibinde çıkış yakaladığı Şubat-Haziran 2023 döneminde FCN'nin teknik direktörlüğünü de geçici olarak üstlendi.

Brown, Hecking'in kendisini ve yetenekli birkaç genç profesyonel oyuncuyu yanına çağırdığını anlattı. Prime Video röportajında o görüşmeyi şöyle hatırladı: "Bana sert bir çıkışta bulunmadı ama aslında iyi bir oyuncu olmama rağmen bunu hiç göstermediğimi, kendimi daha fazla ortaya koymam gerektiğini söyledi. Bu bende kesinlikle iz bıraktı."

Brown, 2022/23 sezonunun son bölümünde Hecking yönetiminde ilk 11'in düzenli oyuncusu hâline geldi ve sonraki sezonda da yerini korudu. Ardından 2024'te Eintracht Frankfurt'a transfer olarak Bundesliga'ya adım attı. Sol ayaklı oyuncu, Frankfurt ekibinde Almanya millî takımına yükseldi ve bu yaz 50 milyon euro bonservis bedeliyle Bayern'e transfer oldu. Bayern ile 2031'e kadar sözleşme imzaladı.

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FC Bayern transfer söylentileri: FCB de peşinde! Savunmanın genç yeteneğine büyük ilgi doğrulandı

Şubat ayından bu yana Twente Enschede'de teknik direktör olarak görev yapan Erik ten Hag, Avrupa'nın önde gelen bazı kulüplerinin Twente'nin genç stoperi Ruud Nijstad'la ilgilendiğini doğruladı.

Ten Hag, ESPN'de yayımlanan "Goedemorgen Eredivisie" programında, "Gerçekten ona ilgi var. Avrupa'nın en iyi sekiz kulübünden bazıları onun hakkında bilgi aldı" dedi.

Son aylarda Nijstad'ın adı, Bayern Münih'in de aralarında bulunduğu kulüplerle anılmıştı. Barcelona ve Manchester United'ın da 18 yaşındaki Hollandalı oyuncuyla ilgilendiği belirtiliyor.

Ten Hag, Nijstad'ın geçen yaz bir büyük kulübe gitmeyip Twente'de bir yıl daha kalma kararını övdü: "Bilinçli olarak Twente'de bir yıl daha kalmayı seçmesi dikkat çekici." Genç savunmacı, geçen sezonun ikinci yarısında Twente'de ilk 11'de düzenli olarak forma giymeye başladı. Artık Eredivisie'de dördüncü sırada bulunan takımın ilk 11'inin vazgeçilmezlerinden biri.

Nijstad'ın Twente ile sözleşmesi 2029'a kadar sürüyor. Ancak ten Hag da Hollanda genç millî takım oyuncusunun büyük olasılıkla daha erken ayrılacağının farkında. Ten Hag, "Hollanda'daki her kulübün her yıl oyuncu satması gerekiyor. Avrupa'da rekabetçi kalmak için belirli bir bütçeye ihtiyaç var. Bunu sağlayabilmek için de oyuncu satmak zorundasınız" dedi.

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