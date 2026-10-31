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FC Bayern Münih, iddia: Premier League'in dev kulüpleri Lennart Karl'ın peşinde

Lennart Karl'ın FC Bayern Münih'teki performansı, görünüşe göre Premier League kulüplerinin ilgisini çekti. Bild'in 'Bayern-Insider' programında aktarıldığına göre Liverpool FC, Arsenal FC ve Manchester United, 18 yaşındaki oyuncunun Almanya'nın rekor şampiyonundaki durumunu şimdiden sordu.

Gazete, genç oyuncunun şu sıralar FCB formasıyla yaşadığı form düşüklüğünün ve kulübün önde gelen ismi Uli Hoeneß'in son açıklamalarının, İngiltere'de Bayern'in hücum oyuncusundan artık tamamen memnun olmadığı yönünde umut doğurmuş olabileceğini öne sürüyor.

Bununla birlikte kulüp yöneticileri, geçmişte Karl'ın FC Bayern'in geleceğinde önemli bir rol oynamasının beklendiğini defalarca vurguladı. Gelecek vadeden bir yetenek olarak görülen 18 yaşındaki oyuncunun Münih kulübüyle 2029'a kadar sözleşmesi de bulunuyor.

Gelecek maçlar FCB Bundesliga 13:30 BVB

Karl, bu sezon henüz geçen yılki güçlü performansını tam olarak sürdüremedi. Tüm kulvarlarda oynadığı 11 maçta şimdiye dek yalnızca üç gole katkı yaptı (bir gol, iki asist); çoğu zaman oyuna sonradan giriyor.

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FC Bayern Münih, iddia: Joshua Kimmich BVB maçının kadrosunda

FC Bayern Münih, cumartesi akşamı BVB ile oynayacağı kritik maçta büyük olasılıkla Joshua Kimmich'ten yeniden yararlanabilecek. Sky'ın haberine göre orta saha oyuncusu, bu büyük karşılaşma için Almanya'nın rekor şampiyonunun kadrosunda yer alıyor.

Kimmich, yakın aile çevresindeki bir vefat nedeniyle son maçlarda forma giyemedi. Hem Şampiyonlar Ligi'ndeki Arsenal FC maçını hem de geçen hafta sonu SC Freiburg ile oynanan Bundesliga karşılaşmasını kaçırdı. Dün, cuma günü ise antrenmanlara döndüğü belirtiliyor.

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FC Bayern Münih, haber: Ballon d'Or organizatörlerinden utandıran hata

Ballon d'Or organizatörleri, yaptıkları utandırıcı hatanın ardından Bayern Münih Denetleme Kurulu üyesi Karl-Heinz Rummenigge'den özür diledi.

Geçen pazartesi akşamı düzenlenen ve FCB forveti Harry Kane'in en iyi erkek oyuncuya verilen prestijli ödüle layık görüldüğü galada, yayımlanan bir videoda ödülü iki kez kazanan Rummenigge'nin (1980, 1981) yerine küçük kardeşi Michael gösterildi.

Söz konusu videoda organizatörler, Michael'ın Almanya'nın rekor şampiyonunun Nisan 1987'de Real Madrid'e karşı oynadığı maçtan (4-1) bir görüntüsüne yer verdi. O sırada Karl-Heinz artık FC Bayern'de değil, Inter Milan'da oynuyordu.

Münih kulübünün eski yönetim kurulu başkanı, bu ilginç karışıklığı espriyle karşıladı: "Sadece gülümsedim. Sonuçta Ballon d'Or ailede kaldı. Özrü elbette memnuniyetle kabul ediyorum ama buna hiç gerek yoktu; hayatta zaman zaman hatalar olur."

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FC Bayern Münih, haber: FCB yöneticisinden Erling Haaland konusunda net mesaj

FC Bayern Münih, Manchester City'nin zorunlu küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalması hâlinde bile Erling Haaland'ı transfer etmeye çalışmayacak gibi görünüyor. Haberi Bild aktardı.

Habere göre yönetim kurulu başkanı Jan Christian Dreesen, gazeteye Almanya'nın rekor şampiyonunun kadrosunda Ballon d'Or kazananı Harry Kane gibi "dünyanın en iyi forveti"nin zaten bulunduğunu ve bu nedenle Haaland'ı transfer etme konusunun hiç gündemde olmadığını açıkça belirtti.

Olası bonservis bedeli ise bunda rol oynamıyor. Dreesen'e göre FC Bayern dünyadaki her oyuncuyu transfer edebilecek mali güce sahip; kulüp bunu yakın geçmişte Kane, Michael Olise ve Luis Diaz transferleriyle de kanıtladı.

Haaland'ın Manchester City ile sözleşmesi 2034'e kadar sürüyor. Ancak Norveçli oyuncunun geleceği, Skyblues'a yönelik olası yaptırımlar nedeniyle belirsiz.

Kulüp, eylül ayı sonunda Premier League tarafından resmen suçlu bulundu: 2009 ile 2018 yılları arasında yaklaşık 100 vakada mali kuralları ciddi biçimde ihlal etmişti. En kötü senaryoda zorunlu küme düşme cezası verilebilir.

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FC Bayern Münih, haber: Angela Merkel'den Vincent Kompany'ye geçmiş olsun dileği

Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel (CDU), yaklaşık bir hafta önce FC Bayern Münih'in antrenman tesislerinde yere yığılan Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany'ye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Merkel, MagentaTV'ye yaptığı açıklamada, "Öncelikle bunu duyduğuma gerçekten çok üzüldüm. Ona acil şifalar diliyorum; ayrıca iyileşmek için gerçekten ihtiyaç duyduğu kadar zaman ayırabileceği bir ortamı olmasını da diliyorum. Zamana ihtiyaç duymanın nasıl bir şey olduğunu ben de biraz biliyorum" dedi.

Merkel sözlerini şöyle sürdürdü: "Vincent Kompany'nin çalışmalarına, ayrımcılık ve başka birçok konudaki net duruşuna büyük saygı duyuyorum. Futbolcu olsaydım, erkek ya da kadın fark etmeksizin, onun tam da birlikte çalışmak isteyeceğim türden bir teknik direktör olacağını düşünüyorum."

Eski başbakan, 2019'da askerî bir törende kendisinin de buna çok benzer bir şey yaşadığını anlattı. O dönemde, "muhtemelen annemin ölümü ya da görevi bırakacağımı bilmem nedeniyle" içinde biriken gerginliğin açığa çıktığını söyledi. Merkel'e göre bedenin böyle anlarda "bir şekilde sinyal vermesi insani açıdan çok, çok iyi bir şey".

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