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Bayern Münih, Alphonso Davies'e yaklaşımı nedeniyle Kanada Futbol Federasyonu'nu bir kez daha eleştirdi. Michael Olise ise bir sonraki maçta büyük olasılıkla forma giyemeyecek. FCB'den haberler ve iddialar.

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Bayern Münih haberleri: Jan-Christian Dreesen, Alphonso Davies nedeniyle Kanada'ya yine yüklendi

Bayern Münih CEO'su Jan-Christian Dreesen, Kanada Futbol Federasyonu ve millî takım teknik direktörü Jesse Marsch ile yaşanan anlaşmazlıkta eleştirilerini sürdürdü.

Almanya'nın rekor şampiyonunun CEO'su, pazar günü bir taraftar kulübünü ziyaretinde, "Marsch'ın söylediklerinin saçmalığına artık yanıt vermedik" dedi. "Bir oyuncu millî takıma gittiğinde ve doktorlarımız dikkatli davranılması gerektiğini düşündüğünde, millî takım doktoruyla iletişime geçerler. İlişki karşılıklı saygıya dayanıyorsa millî takım da bunu dikkate alır ve oyuncuyu dinlendirir. Ne yazık ki her federasyonda durum böyle değil."

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Dreesen, Marsch'ın kısa süre önce OneSoccer sitesine verdiği röportajda Bayern Münih'i Kanada millî takımına karşı küçümseyici bir tutum sergilemekle suçlamasına atıfta bulundu. RB Salzburg'un eski teknik direktörü, "Bayern Münih'in Kanada millî takımını zerre kadar umursadığını düşünmüyorum" demişti.

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Tartışmanın odağında FCB'nin sol beki Alphonso Davies'e yaklaşım var. Davies, geçen yılın mart ayında Kanada adına çıktığı önemsiz bir Uluslar Ligi maçında çapraz bağlarını koparmış ve ardından birkaç ay sahalardan uzak kalmıştı.

Kuzey Amerikalılar o dönemde ilk etapta endişe verici bir durum olmadığını açıklamıştı. Sakatlığın ciddiyeti ancak Davies, Bavyera eyaletinin başkentine döndüğünde teşhis edilmiş, bunun üzerine Dreesen hukuki yollara başvurmakla dahi tehdit etmişti . Ancak birkaç ay sonra yapılan açıklığa kavuşturma görüşmesinin ardından Bayern dava açmaktan vazgeçmişti.

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Davies, kasım ayının başında millî takımdayken yeniden sakatlandı; ancak bu kez sakatlığının daha hafif olduğu düşünülüyor. Yine de uyluğundaki kas lifi yırtığı nedeniyle yıl sonuna kadar Bayern'de forma giyemeyecek. Dreesen, "Bir oyuncu geri dönüp birkaç hafta sakat kaldığında bu, kulüp olarak sizin sorununuz oluyor. Daha fazla özen gösterilmesini istersiniz çünkü ekonomik ve sportif riski kulüpler üstleniyor" diyerek tepkisini dile getirdi.

Geçen cuma, 1. FC Köln ile 1-1 berabere kalınan maçın ardından sportif işlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Max Eberl de Marsch'ın sözleri hakkında konuşmuştu. Kanada Futbol Federasyonu ile ilişkileri sorulduğunda Eberl, "Bazen susmak daha iyidir" yanıtını vermişti.

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Bayern Münih iddiaları: Michael Olise, Şampiyonlar Ligi maçını muhtemelen kaçıracak

Michael Olise'nin sahalara tam olarak ne zaman döneceği hâlâ belli değil. Ancak Bayern Münih'in hücum oyuncusunun, OSC Lille ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçını büyük olasılıkla kaçırması bekleniyor.

Fransız millî futbolcu, 1. FC Köln'e karşı oynanan maçta (1-1) sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmasının ertesi günü olan cumartesi günü de koltuk değnekleriyle yürüyordu. Bu bilgi Bild tarafından aktarıldı.

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Koltuk değneklerinin, Olise'nin ayak tarak kemikleri ve ayak parmaklarının kök eklemleri bölgesindeki ezilmeye binen yükü azaltması amaçlanıyor. Ayrıca, sakatlanan bölgeyi dış etkenlerden mümkün olduğunca korumak için VACOped adı verilen özel bir ortez de kullandığı belirtiliyor. Lille maçına yetişecek kadar hızlı bir dönüş "pek olası değil" olarak değerlendiriliyor.

Getty Images

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