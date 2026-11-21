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Kulüp yöneticisi Jan-Christian Dreesen, Bundesliga'ya dikkat çeken bir talepte bulundu. Pep Guardiola, Münih'teki günlerini övgüyle anlattı. Peki Bayern Münih, kış transfer döneminde hamle yapacak mı? Bayern'den haberler ve iddialar.

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Bayern Münih haberleri: Dreesen'den Bundesliga'ya dikkat çeken talep

Bayern Münih yöneticisi Jan-Christian Dreesen'e göre Harry Kane'in Ballon d'Or'u kazanması, gelecekteki transferler açısından da kulübe büyük fayda sağladı.

Dreesen, AZ ile yaptığı görüşmede, "Bu, Bayern Münih'te yalnızca kupalar için değil, Ballon d'Or için de mücadele edebileceğinizi gösteriyor. Transfer piyasasıyla ilgilenirken ve oyuncuları Bundesliga'ya gelmeye ikna etmek isterken bu bizim için son derece önemli" dedi.

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Dreesen, ardından lige yönelik dikkat çeken talebini dile getirdi: "Bundesliga bize ayrıca bir şeyler ödemeli. Çünkü şu anda en iyi oyuncunun ligde bulunmasından, kendi pazarlaması açısından Bundesliga için daha iyi bir şey olamaz. Bunun etkisi diğer kulüplere ve özellikle lige de yansıyor. Ligin çekiciliğini artırıyor ve diğer kulüplerin her biri için de daha fazla çaba gösterme motivasyonu olmalı."

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Bayern Münih haberleri: Pep Guardiola, Münih günlerini övgüyle anlattı

2013'ten 2016'ya kadar üç yıl boyunca Bayern Münih'i çalıştıran Pep Guardiola, Bundesliga-Magazin ile yaptığı röportajda Alman futbolunun rekor şampiyonundaki günlerini övgüyle anlattı. İspanyol teknik adam, "Münih'teki dönem, aile olarak bizim için en güzel dönemdi. Çocuklarımız o zaman beş, dokuz ve on iki yaşındaydı. O günlerde hep birlikteydik. Bugünse anneleriyle ve babalarıyla telefon ya da sosyal medya üzerinden iletişim kuruyorlar" dedi.

Guardiola, Münih'te "hayalini kurduğum her şeyi buldum. Bayern Münih, teknik direktörü, oyuncuları veya ekibi kim olursa olsun her zaman işleyen bir kulüp. Bu kulüp olağanüstü" değerlendirmesinde bulundu. Bundesliga deneyiminin kendi gelişimine de çok şey kattığını belirterek şöyle devam etti: "Almanya'da hücum etme ve savunma biçiminiz... Benim için inanılmaz bir deneyimdi ve burada öğrendiklerim için fazlasıyla minnettarım."

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Almanya'daki taraftar kültürünü de özellikle öven Guardiola, "stadyumlarımızı unutmayacağını" söyledi. "Münih'in yanı sıra Dortmund, Mönchengladbach, Leverkusen, Frankfurt, Schalke, Stuttgart ve oradaki taraftarlar... Hafızamda hep bunlar kalacak" diyen Guardiola, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kupa kazanmak elbette güzel ve önemli. Bir sonraki yıl da teknik direktör olarak kalma şansı veriyor. Ama stadyumlardaki atmosferi, Bundesliga'daki taraftarları asla unutmayacağım."

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