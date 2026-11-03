FC Bayern Münih hakkında diğer haberler ve yazılar:

Eberl, Gnabry ve Saibari'nin ne kadar süre forma giyemeyeceğini açıkladı

"Birkaç günlük mesele": Kane, Bayern ile sözleşme görüşmelerinin ayrıntılarını anlattı

Ayrılık kararı alındı: Eberl önemli bir çalışma arkadaşını kaybediyor

FC Bayern Münih haberleri: Dietmar Hamann, FCB kalesinde görev değişimi istiyor

FC Bayern Münih'te kaleci tercihi giderek daha fazla gündeme geliyor. Sky yorumcusu Didi Hamann, Jonas Urbig'e çok daha büyük bir rol verilmesini savundu.

Eski Bayern oyuncusu, Sky90 programında Neuer hakkında şunları söyledi: "Birinci kaleci o. Ama şimdi bir maç burada, bir maç orada kaçırıyor ve bu durum bana giderek bir kararsızlık hâlini hatırlatıyor." Urbig içinse şöyle devam etti: "On ya da 15 maç oynamakla kalıcı olarak birinci kaleci olmak arasında büyük fark var."

Hamann ayrıca Urbig için süresi belirlenmiş bir kendini kanıtlama dönemi önerdi: "Bu yüzden bence artık şöyle demek mantıklı olur: Bak, Neuer'in sağlıklı olup olmamasından bağımsız olarak Noel'e kadar Urbig oynayacak."

Gelecek maçlar FCB Bundesliga 12:30 SVW

Hamann, Bayern'in sportif geleceği daha fazla dikkate alması gerektiğini de vurguladı. Neuer'in bugüne kadarki performansı nedeniyle kendisine özel muamele yapılmasını artık uygun bulmuyor.

Hamann, "Bence artık kulüp olarak daha fazla anlayış gösteremeyeceğiniz ve göstermemeniz gereken noktaya gelindi. Kulüp, Neuer olmadan da yoluna devam edecek ve varlığını sürdürecek" dedi.

IMAGO

FC Bayern Münih haberleri: Max Eberl, FCB'nin kış transferleri hakkında konuştu

FC Bayern Münih, şu anda Ismael Saibari, Serge Gnabry, Luis Diaz ve Jamal Musiala olmak üzere dört önemli hücum oyuncusundan yararlanamıyor. Kadrodaki sıkıntıya rağmen sportif direktör Max Eberl, transfer piyasasında buna karşılık bir hamle yapmayı görünüşe göre planlamıyor.

Atletico Madrid'e karşı oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde 53 yaşındaki Eberl, kış döneminde olası takviyelerle ilgili soruya şu yanıtı verdi: "Şu anda hayır. Elimizdeki kadro bu ve bundan son derece memnunuz."

Yöneticileri özellikle Diaz ve Musiala'nın durumundaki gelişmeler umutlandırıyor. Eberl, "Lucho ve Jamal'ın önümüzdeki haftalarda geri dönmesini, ardından ocak ayından itibaren yeniden tamamen oynayabilecek duruma gelmesini umuyor, buna inanıyor ve bunu kesin olarak bekliyoruz" dedi.

Eberl yine de olası kış transferlerine kesin olarak kapıyı kapatmadı. "Durumu dikkatle incelemeliyiz. Piyasayı izliyoruz, bunu değerlendiriyoruz ama şu anki duruma göre aceleyle yapılmış planlar yok" dedi.

Getty Images

FC Bayern Münih haberleri: FCB'den üç oyuncu yılın dünya karması aday listesinde

FC Bayern Münih'ten Harry Kane, Michael Olise ve Dayot Upamecano, 2026 FIFPRO World 11 ön aday listesine alındı.

Bu ödül, kadroya gazeteciler, teknik direktörler veya yöneticiler karar vermediği için uluslararası futbolda özel bir yere sahip. Seçim, doğrudan profesyonel futbolcuların elinde. Onlar, geride kalan yılda kendilerine göre en iyi performansı sergileyen oyuncuları belirliyor. Bu nedenle aday listesindeki rekabet de oldukça güçlü.

Hücum hattındaki adaylar arasında özellikle önemli isimler var. Bayern forveti Kane'in yanı sıra Erling Haaland, Kylian Mbappe, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ve Lamine Yamal da aday listesinde yer alıyor.

Upamecano için de nihai kadroya girmek kolay olmayacak. Fransız millî oyuncu, kendini birçok köklü savunmacıya karşı kanıtlamak zorunda. Rakipleri arasında Virgil van Dijk, William Saliba, Gabriel Magalhaes, Achraf Hakimi ve Nuno Mendes bulunuyor.

Getty Images

FC Bayern Münih: FCB'nin gelecek maçları