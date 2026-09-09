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FC Bayern Münih, iddia: Saibari çok yakında Gnabry için kulübeye mi çekilecek?

Serge Gnabry, çok yakında FCB teknik direktörü Vincent Kompany'nin yeniden tam olarak kullanımına açık olabilir.

31 yaşındaki oyuncu geçen hafta takım arkadaşlarıyla birlikte takım antrenmanlarına katılmaya başlamıştı. Yeni haftanın başlamasıyla birlikte tüm çalışmalarda da yer alabildi ve fiziksel olarak fit göründü. İzlenime göre dönüş için çok az şey kaldı.

Gnabry nisan ayından bu yana yok ve adale sakatlığı nedeniyle Bayern ile sezon sonu yarışının yanı sıra Alman Milli Takımı ile Dünya Kupası'nı da kaçırmıştı. Şimdi Bild'e göre perşembe günü Bodö/Glimt'e karşı oynanacak Şampiyonlar Ligi açılışında kadro için bir seçenek olabilir.

İlk 11'de başlaması şimdilik pek olası görünmüyor, ancak Bild haberine göre bu çok yakında değişebilir ve Ismael Saibari muhtemelen ilk 11'deki yerini kaybedebilir.

Geçen yaz PSV Eindhoven'dan bonus ödemeleri dahil yaklaşık 55 milyon euro karşılığında kadroya katılan FCB'nin yeni transferi, son olarak Almanya Kupası'nda VfL Osnabrück'e karşı alınan 4-1'lik galibiyette ve Bundesliga'nın yeni ekibi Schalke 04 deplasmanındaki 0-0'lık beraberlikte ilk 11'de yer almıştı. Her iki maçta da yaklaşık yarım saat sonra oyundan alındı.

Bundesliga açılışında VfB Stuttgart'a karşı (5-1) oyuna sonradan girerek iki skor katkısı yapmış olsa da, o zamandan beri gole katkı veremedi. Son olarak eski Bayern profesyoneli Dietmar Hamann'dan sert eleştiriler aldı. Faslı oyuncu, Sky uzmanına göre her ne kadar "harika bir futbolcu" olsa da şöyle: "Çok yavaş. Sadece hızlı olmamakla kalmıyor, kötü bir Kane gibi. Kane en hızlı oyuncu değil ve şu anki yedeği de en hızlısı değil."

Bu nedenle Hamann, Gnabry'nin dönüşü halinde Saibari'nin maç başında sahada kalma konusunda sorun yaşayacağını da tahmin etmişti: "Saibari'nin dört pozisyonda oynayabildiğini söylüyorlar, ben ise tam olarak tek bir pozisyonda oynayabildiğini söylüyorum: O da Kane'in arkasında, çünkü kenarda oynamak için çok yavaş" diyen Hamann, 10 numara rolünde ise "Serge Gnabry'yi Kırmızılar'ın yeni transferinden bir sınıf daha iyi" görüyor.

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FC Bayern Münih, haber: Şampiyonlar Ligi açılışının hakemi belli oldu

Bayern perşembe günü Allianz Arena'da yeniden Devler Ligi kupasının peşine düşmeye başlarken, yeni sezon iyi bir işaretle başlıyor: Bodö/Glimt maçını Rade Obrenovic yönetecek.

Sloven hakem, kariyerinde Alman rekortmeninin yalnızca bir maçını yönetti: Geçen sezon Union Saint-Gilloise karşısında alınan 2-0'lık galibiyette düdük çalmıştı. FCB bu galibiyetle son 16 turuna yükselmişti.

Obrenovic bu maçta Bayern lehine iki penaltı kararı verdi; Harry Kane bunlardan birini gole çevirdi, diğerini ise kaçırdı. Ayrıca Min-Jae Kim, ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Tüm kararlar savunulabilirdi.

FC Bayern Münih, fikstür: FCB'nin sıradaki maçları

Tarih Organizasyon Maç 10 Eylül Perşembe (21.00) Şampiyonlar Ligi FC Bayern - Bodö/Glimt 13 Eylül Pazar (17.30) Bundesliga Elversberg - FC Bayern 18 Eylül Cuma (20.30) Bundesliga FC Bayern - Union Berlin



