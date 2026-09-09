24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
imago-sport-1082405799.jpgJan Huebner

Çeviri:

Bayern Münih, haberler ve söylentiler: Yıldız yeni transferin ilk 11’deki yeri tehlikede mi? FCB yakında kilit oyuncusuna yeniden kavuşabilir

Bundesliga
Bayern Münih
I. Saibari
S. Gnabry

Serge Gnabry her geçen gün daha da form tutuyor ve dönüşüyle Bayern'in yıldız yeni transferlerinden birini ilk 11'den çıkarabilir. Bu arada Şampiyonlar Ligi açılışı öncesinde iyi bir uğur işareti de var. Bayern ile ilgili haberler ve söylentiler.

FC Bayern Münih ile ilgili daha fazla haber, özel içerik ve söylenti:

  • Ballon d'Or 2026'da FC Bayern'in sonu yok
  • "Kosova için oynayacak!" DFB, FCB mücevherini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya
  • Sadece bir takım daha iyi! FCB'nin Şampiyonlar Ligi'ni kazanma şansı yüksek

FC Bayern Münih, iddia: Saibari çok yakında Gnabry için kulübeye mi çekilecek?

Serge Gnabry, çok yakında FCB teknik direktörü Vincent Kompany'nin yeniden tam olarak kullanımına açık olabilir.

31 yaşındaki oyuncu geçen hafta takım arkadaşlarıyla birlikte takım antrenmanlarına katılmaya başlamıştı. Yeni haftanın başlamasıyla birlikte tüm çalışmalarda da yer alabildi ve fiziksel olarak fit göründü. İzlenime göre dönüş için çok az şey kaldı.

Gnabry nisan ayından bu yana yok ve adale sakatlığı nedeniyle Bayern ile sezon sonu yarışının yanı sıra Alman Milli Takımı ile Dünya Kupası'nı da kaçırmıştı. Şimdi Bild'e göre perşembe günü Bodö/Glimt'e karşı oynanacak Şampiyonlar Ligi açılışında kadro için bir seçenek olabilir.

İlk 11'de başlaması şimdilik pek olası görünmüyor, ancak Bild haberine göre bu çok yakında değişebilir ve Ismael Saibari muhtemelen ilk 11'deki yerini kaybedebilir.

Geçen yaz PSV Eindhoven'dan bonus ödemeleri dahil yaklaşık 55 milyon euro karşılığında kadroya katılan FCB'nin yeni transferi, son olarak Almanya Kupası'nda VfL Osnabrück'e karşı alınan 4-1'lik galibiyette ve Bundesliga'nın yeni ekibi Schalke 04 deplasmanındaki 0-0'lık beraberlikte ilk 11'de yer almıştı. Her iki maçta da yaklaşık yarım saat sonra oyundan alındı.

Bundesliga açılışında VfB Stuttgart'a karşı (5-1) oyuna sonradan girerek iki skor katkısı yapmış olsa da, o zamandan beri gole katkı veremedi. Son olarak eski Bayern profesyoneli Dietmar Hamann'dan sert eleştiriler aldı. Faslı oyuncu, Sky uzmanına göre her ne kadar "harika bir futbolcu" olsa da şöyle: "Çok yavaş. Sadece hızlı olmamakla kalmıyor, kötü bir Kane gibi. Kane en hızlı oyuncu değil ve şu anki yedeği de en hızlısı değil."

Bu nedenle Hamann, Gnabry'nin dönüşü halinde Saibari'nin maç başında sahada kalma konusunda sorun yaşayacağını da tahmin etmişti: "Saibari'nin dört pozisyonda oynayabildiğini söylüyorlar, ben ise tam olarak tek bir pozisyonda oynayabildiğini söylüyorum: O da Kane'in arkasında, çünkü kenarda oynamak için çok yavaş" diyen Hamann, 10 numara rolünde ise "Serge Gnabry'yi Kırmızılar'ın yeni transferinden bir sınıf daha iyi" görüyor.

FBL-EUR-C3-NOTTINGHAM FOREST-MIDTJYLLANDGetty Images

FC Bayern Münih, haber: Şampiyonlar Ligi açılışının hakemi belli oldu

Bayern perşembe günü Allianz Arena'da yeniden Devler Ligi kupasının peşine düşmeye başlarken, yeni sezon iyi bir işaretle başlıyor: Bodö/Glimt maçını Rade Obrenovic yönetecek.

Sloven hakem, kariyerinde Alman rekortmeninin yalnızca bir maçını yönetti: Geçen sezon Union Saint-Gilloise karşısında alınan 2-0'lık galibiyette düdük çalmıştı. FCB bu galibiyetle son 16 turuna yükselmişti.

Obrenovic bu maçta Bayern lehine iki penaltı kararı verdi; Harry Kane bunlardan birini gole çevirdi, diğerini ise kaçırdı. Ayrıca Min-Jae Kim, ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Tüm kararlar savunulabilirdi.

FC Bayern Münih, fikstür: FCB'nin sıradaki maçları

Tarih

Organizasyon

Maç

10 Eylül Perşembe (21.00)

Şampiyonlar Ligi

FC Bayern - Bodö/Glimt

13 Eylül Pazar (17.30)

Bundesliga

Elversberg - FC Bayern

18 Eylül Cuma (20.30)

Bundesliga

FC Bayern - Union Berlin


Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin