Bayern Münih, haberler ve söylentiler: "Yamal'dan daha olgun!" Rummenigge, Bayern'in Michael Olise planı hakkında

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FC Bayern Münih, Haberler: Rummenigge'den Olise'nin sözleşmesi ve Yamal ile kıyaslama hakkında açıklama

FC Bayern Münih, süperstar Michael Olise'nin olası ayrılığına dair tüm söylentilere büyük bir sakinlikle karşı koymaya ne kadar cesurca çalışsa da bir şey net: "Bir noktada onunla konuşup uygun bir teklif sunmak gerekecek." Bunu denetim kurulu üyesi Karl-Heinz Rummenigge, Münih merkezli Abendzeitung'a verdiği röportajda söyledi.

Olise'nin Alman rekortmeninde 2029 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor, ancak Bayern yöneticileri bunu erken bir hamleyle 2031'e kadar uzatmak istiyor. Haberlere göre bu kapsamda Fransız milli oyuncunun maaşının 25 milyon euro seviyesine çıkarılması planlanıyor. Böylece Olise, Harry Kane ya da Jamal Musiala gibi en çok kazanan oyuncular arasına katılacak. Rummenigge'ye göre Olise, FC Barcelona'dan Lamine Yamal ile birlikte dünyanın en iyi sağ kanadı. Hatta Bayern yıldızını "şu anda hatta daha da olgun" olarak değerlendiriyor.

Bayern, sözleşme uzatma ve maaş iyileştirmesiyle birlikte Real Madrid ya da FC Liverpool gibi ilgilenen kulüplerden gelebilecek olası tekliflerde zaten iyi olan pozisyonunu daha da güçlendirecek. Söylentilere göre Münih kulübünün karar vericileri, Olise ile yüksek bir çıkış maddesi üzerinde anlaşmak istiyor. Söz konusu rakamın 250 milyon euro olduğu belirtiliyor.

Rummenigge, 24 yaşındaki oyuncuyla yapılacak görüşmeler için bir takvim vermedi. Buna karşılık sportif yönetici Max Eberl ile yönetim kurulu başkanı Jan-Christian Dreesen, 2027 yazını hedefliyor. Eberl'in dediği gibi amaç, "onun tarafından uzatmaya yönelik bir eğilim olup olmadığını öğrenmek."

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FC Bayern Münih, Söylenti: Birmingham'da bir FCB şubesi mi?

Geçen yaz bazı kulüpler Münih'e ve Min-jae Kim'in durumuna göz attı. Stoper, Bayern'in satış adaylarından biri olarak görülüyordu, ancak sonunda Isar kıyısında kaldı ve teknik direktör Vincent Kompany'nin takımındaki değerini sezonun henüz başında sergilediği güçlü performanslarla net şekilde ortaya koydu.

Bild podcast'i Bayern-Insider'a göre, yaz dönemindeki ilgililerden biri olan Avrupa Ligi şampiyonu Aston Villa, Kim'i izlemeye devam ediyor ve 2027 yazında bir transferle ilgileniyor. Kim'in Münih'teki sözleşmesi 2028'e kadar sürüyor. Ancak görünüşe göre bir dönem sallantıda olan ve satılabilecek aday olarak görülen oyuncu artık sözleşme uzatmaya aday biri haline geldi. Sport Bild'in aktardığına göre Bayern yöneticileri, 29 yaşındaki Güney Koreli ile sonbaharda görüşmelere başlamak istiyor.

Kim gerçekten Birmingham'a giderse, orada iki eski takım arkadaşıyla karşılaşacak. Bu yazdan bu yana hem Leon Goretzka hem de Nicolas Jackson Villa ile sözleşme imzaladı.

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FC Bayern Münih, Söylenti: Eski Mainzli oyuncu FCB'ye transferin eşiğinden dönmüştü

Jeremiah St. Juste, 2022'de kıl payı FC Bayern'e transfer olacaktı. Feyenoord Rotterdam'ın savunma oyuncusu, Voetbal International'a, "Çok yaklaşmıştım, sonra omzumu çıkardım" dedi. "O yıl iki omzumdan da ameliyat oldum çünkü gerekliydi. Sonrasında bir daha hiç sorun yaşamadım ama transfere rağmen yine de gerçekleşmedi."

Bayern'in yanı sıra Borussia Dortmund'un da Hollandalı oyuncuyla ilgilendiği belirtiliyor, ancak iki takım da bekleyince St. Juste sonunda 1. FSV Mainz'dan Sporting Lizbon'a transfer oldu. Stoper bu yaz Feyenoord'a geçti. Eski Bayern teknik direktörü Julian Nagelsmann'ın, St. Juste'nin büyük bir destekçisi olduğu ifade ediliyor.

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FC Bayern Münih, Söylenti: Tomas Araujo FCB'nin gündeminde kalmaya devam ediyor

Geçen yaz Benfica Lizbon'dan Tomas Araujo'nun Bayern'in radarında olduğu öne sürülüyordu. Ancak Bild podcast'i Bayern Insider'ın haberine göre Münih ekibi, 24 yaşındaki stoper için yalnızca Min-jae Kim ya da Hiroki Ito kulüpten ayrılmış olsaydı girişimde bulunacaktı. İki savunmacı da Bayern'de kaldı ve Araujo, 2031 yazına kadar sözleşmesinin bulunduğu Benfica'da oynamayı sürdürdü. Portekiz milli takım oyuncusunun altı maçı bulunuyor.

Araujo'nun ise Bayern'in not defterinde kalmaya devam ettiği ve ilerleyen bir tarihte yeniden gündeme gelebileceği, Bayern Insider'da yer aldı.

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