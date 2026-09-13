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FC Bayern Münih, iddia: FC Barcelona’nın artık Bayern’e borcu kalmadı

Birkaç gün önce FC Barcelona, Robert Lewandowski’nin bonservis bedelinden 11 milyon euronun üzerinde bir tutarın kısa vadeli yükümlülükler olarak hâlâ açıkta olduğunu ortaya koyan faaliyet raporunu yayımladı. Bu sezondan bu yana MLS’te Chicago Fire forması giyen Lewandowski, 2022’de 45 milyon euroluk taban bonservis bedeliyle Bayern’den Barcelona’ya transfer olmuştu, Katalanlar bonservis bedelini taksitler halinde ödeme konusunda anlaşmıştı.

Ancak Bild futbol şefi Christian Falk’ın aktardığı bilgilere göre Münih ekibi son taksiti çoktan aldı, dolayısıyla İspanya şampiyonunun Lewandowski için Münih ekibine artık borcu kalmadı. Aksine Barcelona’nın bu parayı bu süreçte bir bankadan borç aldığı ve Bayern’e ödemenin bu şekilde yapıldığı belirtiliyor. Şimdi ise bankanın alacağı vadesine ulaşıyor.

FC Bayern, haberler: Uli Hoeneß, FCA Teknik Direktörü Manuel Baum’u aradı

FC Augsburg, Bundesliga’nın üçüncü haftasında Bayer Leverkusen’in geç gelen 2-2’lik eşitliği sonrası liderliğini yeniden kaybetmiş olsa da Bavyeralı Svabyalılar yenilgisizliğini sürdürüyor ve teknik direktör Manuel Baum yönetiminde çıkışını devam ettiriyor.

Baum, Leverkusen maçı öncesinde de Uli Hoeneß’ten sürpriz bir telefon aldı. Bayern Münih’in onursal başkanı, hafta içinde Baum’u sürpriz şekilde arayarak görünüşe göre yaptığı iyi iş için onu tebrik etti.

Baum, Leverkusen maçı başlamadan önce Sky’da sunucu Michael Leopold tarafından "Tegernsee’den bir telefon" hakkında soruldu, Hoeneß "Bavyera denizi"nde yaşıyor. Baum biraz şaşkın şekilde şu yanıtı verdi: "Bu bilgileri nereden buluyorsun, gerçekten inanılmaz. Yine de, bunun içeriği hakkında konuşmamamı hoş gör." Leopold üsteleyip Hoeneß’in takdirini dile getirip getirmediğini sorunca Baum, "Evet, öyle ifade edilebilir" dedi.

FC Bayern Münih, haberler: Vincent Kompany, Sacha Boey’ye biraz umut verdi

Sacha Boey, en azından sezonun bu ilk yarısında Bayern Münih’te forma şansı bulma konusunda küçük umutlar taşıyabilir. Teknik direktör Vincent Kompany, Münih ekibinin pazar günü SV Elversberg ile oynayacağı Bundesliga maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında, "Transfer dönemi artık bitti ve Sacha bizden destek alıyor" dedi (17.30, DAZN canlı).

Münih ekibi, transfer döneminde Boey’yi satmak için boşuna uğraşmıştı. Ancak aralarında Türkiye’ye ve son olarak Suudi Arabistan’a olası transferler de bulunan girişimler sonuçsuz kaldı. FC Bayern Münih’in Şampiyonlar Ligi’nde Bodö/Glimt karşısında aldığı galibiyetin ardından Boey, bu sezon ilk kez maç kadrosunda yer aldı, sportiften sorumlu yönetici Max Eberl daha sonra sağ beki kışın yeniden satmaya çalışacaklarını net şekilde ifade etti.

O zamana kadar Boey’nin normal şekilde takımın bir parçası olduğunu ve teknik ekip tarafından da "desteklendiğini" vurgulayan Kompany, "Transfer penceresi artık kapandı ve Sacha takımımızın bir parçası, bizim desteğimizi alıyor. Benim görevim onun performans göstermesini sağlamak" dedi.

Teknik adam, Boey için rekabet ortamının zor olduğunu belirterek, "Sadece o pozisyonda bile Josip Stanisic ve Konrad Laimer var, rekabet gerçekten sert" dedi, ancak futbolda "doğru zihniyete sahip olduğunuzda" her şeyin olabileceğini söyledi. Kompany, Boey’nin "şu anda çok iyi çalıştığını ve geri kalan her şeyin zamanla görüleceğini" ifade etti.

FC Bayern Münih, fikstür: FCB’nin sıradaki maçları