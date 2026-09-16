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FC Bayern Münih, iddia: Kasper, Dreesen'in halefi mi olacak?

Yönetim kurulu başkanı Jan-Christian Dreesen'in FC Bayern Münih'te, Alman rekor şampiyonuyla 2029'a kadar olan sözleşmesini opsiyon yoluyla tek taraflı olarak 2030'a kadar uzatmasına imkan tanıyan bir maddeye sahip olduğu öne sürüldü.

Bunu Absolut Bayern portalı bildirdi. Dreesen, Bayern'deki sözleşmesini kısa süre önce spor direktörü Max Eberl ile birlikte 2029'a kadar uzatmıştı. Önceki sözleşmeler 2027'de sona erecekti.

Buna rağmen Münih ekibi, görünüşe göre şimdiden Dreesen sonrası döneme hazırlanıyor. Haberde, yılın başında VfB Stuttgart'tan transfer edilen yeni pazarlama yöneticisi Rouven Kasper'in, Säbener Straße'deki en üst pozisyon için şansının olabileceği ifade edildi.

Kasper, kısa süre önce bazı kazançlı sponsorluk anlaşmaları ve NHL ile yapılan iş birliğiyle dikkat çekmişti. Haberde, 44 yaşındaki yöneticinin çalışmalarının FCB'de takdir edildiği belirtildi.

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FC Bayern Münih, iddia: FCB bir süper yeteneği mi kapıyor?

FC Bayern Münih'in, Manchester United'ın henüz 15 yaşındaki süper yeteneği JJ Gabriel'in transferiyle ilgilenen kulüpler arasında yer aldığı öne sürüldü. Bunu The Athletic bildirdi.

Telegraph'a göre forvet oyuncusu, Red Devils yöneticilerine kulüpten mutlaka ayrılmak istediği için kaydının silinmesini istediğini iletti.

Genç oyuncu, en büyük yeteneklerden biri olarak görülüyor. İngiltere'de kendisine verilen lakaplardan biri de "Kid Messi". Geçen sezon U18 Premier League'in en iyi oyuncusu seçildi.

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FC Bayern Münih, iddia: FCB milyonluk anlaşmayı resmen duyurdu

FC Bayern ile Ursapharm Arzneimittel GmbH ve onun markası HYLO, iş birliklerini sürdürüyor. 2017'den bu yana devam eden ortaklık, Gold Partner olarak üç yıl daha uzatılarak 2029'a kadar devam edecek. Alman rekor şampiyonu bunu salı günü duyurdu.

"Sporda da hayatta da net görüş hayati önem taşır. FC Bayern ile HYLO arasındaki ortaklık artık yaklaşık on yıldır güven, istikrar ve ortak hedeflerle şekilleniyor. Bu iş birliğini sadece 2029'a kadar sürdürmekle kalmayıp, aynı zamanda basketbol ve kadın takımlarımızın yanı sıra e-spor takımımıza da genişletiyor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz", dedi Pazarlama Yöneticisi Rouven Kasper.

FC Bayern'de bir Gold Partner'ın ne kadar ödediği kamuoyuna açık değil. Ancak basında yer alan haberlere göre bunun için yılda tahminen üç ila beş milyon euro arasında bir tutarın ödendiği düşünülüyor.

FC Bayern Münih, fikstür: FCB'nin sıradaki maçları