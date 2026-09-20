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FC Bayern Münih, Haberler: Hamann'ın Olise hakkında bir şüphesi var

Dietmar Hamann, FC Bayern Münih'in Michael Olise'ye, Fransız oyuncunun öfkesini üzerine çekmemek için bilinçli olarak belli özgürlükler tanıdığına inanıyor.

Eski milli oyuncu, Alman rekor şampiyonunun Olise'nin röportajlardaki "tembelliğine" karşı daha aktif davranmamasına şaşırdığını da dile getirdi. "Soru, Bayern'in buna ne dediği. Benim hissim, onun her şeyi reddettiği yönünde" diyen Hamann, Sky'a konuştu.

Örneğin Harry Kane ile kıyaslandığında Fransız milli oyuncu sık sık isteksiz ve ilgisiz bir izlenim veriyor. "O sevilen bir isim. Sadece golleri nedeniyle değil, her zaman orada olduğu, röportaj verdiği, inanılmaz derecede sempatik olduğu ve her soruya yanıt verdiği için de çok seviliyor. Olise hakkında ise çok az şey biliyoruz, hatta neredeyse hiçbir şey."

Bu nedenle Hamann, Bayern'in bu davranışı daha ne kadar izleyeceğini bilmediğini söyledi. "Ama muhtemelen onu kızdırmak istemiyorlar, çünkü sözleşmesini uzatmak istiyorlar. Kulüp, bir yandan bunun böyle olmayacağını söylemek isteyeceği, ama öte yandan bunu yapmak istemediği bir ara durumda; çünkü belki de bunun uzatma şansını azaltacağını düşünüyorlar." 24 yaşındaki oyuncunun Münih'teki sözleşmesi 2029'a kadar devam ediyor.

Olise, geçmişte röportajlarda kendisine yöneltilen sorulara son derece mesafeli ve az konuşarak, hatta zaman zaman hiç yanıt vermemesiyle sık sık dikkat çekmişti.

Son olarak Şampiyonlar Ligi'nde Bodö/Glimt karşısında alınan 5-0'lık galibiyetin ardından da böyle olmuştu; DAZN muhabiri Jochen Stutzky'yi adeta çaresizliğin eşiğine getirmişti. Olise, muhatabının her sorusuna son derece kısa ve hiçbir şey söylemeyen cevaplar vermişti.

Bu isteksiz röportajın ardından tepkiler karışıktı, ancak büyük ölçüde Olise bir kez daha tek kelimelik performansı nedeniyle destek gördü. Teknik direktör Vincent Kompany ve sportif direktör Max Eberl de daha sonra onu savundu.

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FC Bayern Münih, Haberler: Martinez yeni marka elçisi

FC Bayern Münih, eski oyuncusu Javi Martinez'i yeni marka elçisi olarak atadı. Alman rekor şampiyonu bunu cumartesi günü duyurdu.

İspanyol isim, cuma günü Münih'in kalbindeki özel bir etkinlikte yeni rolünü kutladı: Viktualienmarkt'taki Cafe Nymphenburg kısa süreliğine "Taberna Martinez"e dönüştü.

"Javi Martínez, FC Bayern'in olağanüstü başarılı bir dönemini belki de herkesten daha fazla temsil ediyor. Samimi, ulaşılabilir tavrı ve kulübümüze olan güçlü bağlılığıyla ideal bir marka elçisi. 'Taberna Martínez'teki gün, Javi'nin Münih'teki insanları ve dünya çapındaki taraftarlarımızı ne kadar etkilediğini çarpıcı biçimde gösterdi. Onu yeniden FC Bayern'e yakından bağlamaktan ve birlikte daha birçok özel buluşma yaratmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" açıklamasını Bayern'in pazarlama patronu Rouven Kasper yaptı.

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FC Bayern Münih, Haberler: Tah, Diaz konusunda endişelenmiyor

Bayern savunmacısı Jonathan Tah, son performanslarına yönelik eleştirilerin ardından takım arkadaşı Luis Diaz'a destek verdi.

"Onun kadar çok maç oynadığınızda bunun normal olduğunu düşünüyorum. Zaten hep, her maçta nasıl sürekli ileri geri sprint atabildiğini merak etmişimdir" diyen Tah, cuma akşamı FCB'nin Union Berlin'i 7-0 yendiği maçın ardından konuştu.

Diaz, geçen sezon 51 resmi maçta 49 gole katkı yapmıştı (26 gol, 23 asist), ancak devam eden yarışmada şu ana kadar zorlanıyor. Kolombiyalı oyuncu yalnızca VfB Stuttgart'a karşı gol atabildi, Alman rekor şampiyonunun gol yağmuruna rağmen kalan altı maçta ise doğrudan hiçbir gole katkı veremedi.

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FC Bayern Münih, Haberler: Musiala, Klopp ile konuşmasını açıkladı

Jamal Musiala, yeni milli takım teknik direktörü Jürgen Klopp ile ilk teması hakkında konuştu. "Aramızda çok iyi bir iletişim var. Şimdi başlayacak dönem için heyecanlıyım. Oyuncularla ve Jürgen Klopp'la ritim oluşturmak için çok iyi bir zaman. Bence iyi bir dönem olacak" açıklamasını FC Bayern Münih'in hücum oyuncusu ran'a yaptı.

Musiala, 2025 yazında yaşadığı fibula kırığından bu yana bunun etkileriyle ve başka küçük sakatlıklarla tekrar tekrar mücadele etmek zorunda kaldı. Son olarak, iki hazırlık maçında da çimlerin üzerinde yatarken tedavi edilmesinin ardından devamsızlıklardan muzdarip olduğunu kamuoyuyla paylaşmıştı.

Ama genel olarak artık kendisini yeniden iyi hissettiğini söyledi. "Sahadayım, keyif alıyorum, gaza basıyorum. Benim için önemli olan da bu" diyen Musiala, cuma akşamı Union Berlin karşısındaki 7-0'lık galibiyette bir gol ve bir asist yapmıştı.

23 yaşındaki oyuncu, çok yakında yeniden en üst formunu gösterebilmeyi umuyor. "Oyun neşesi var. Yüzde 100 daha atabileceğim adımlar var. Ve bence şimdi DFB'de de ritim yakalayabilirim. Ama şunu söylemeliyim ki sahada çok mutluyum ve bu bana gerçekten çok iyi geliyor."

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