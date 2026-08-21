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FC Bayern, haberler: Klopp sözleri nedeniyle Uli Hoeneß’e sert eleştiri

DFB Başkan Yardımcıları Ralph-Uwe Schaffert ve Hermann Winkler, Uli Hoeneß’i milli takım teknik direktörü Jürgen Klopp hakkında Sky’a yaptığı açıklamalar nedeniyle sert şekilde eleştirdi. FC Bayern Münih Onursal Başkanı, diğer noktaların yanı sıra Julian Nagelsmann’ın halefiyle ilgili beklentilerin fazla yükseltilmemesi konusunda uyarıda bulunmuş ve DFB ile onun "eyalet prensleri"nin izin verdiği bir "friendly takeover"dan söz etmişti.

Schaffert’e göre Hoeneß’in açıklamaları, Alman rekortmeninin kulüp patronunun "ne DFB’nin yapısını ne de karar alma süreçlerini bildiğini açıkça gösteriyor". Ne Sportif Direktör Andreas Rettig’e ne de onun halefi Per Mertesacker’a (1 Ocak’tan itibaren) ya da spor direktörü Rudi Völler’e "futbol işinde profesyonel olmadıkları yönünde ciddi şekilde suçlama yöneltilebilir. Aynı durum denetim kurulu üyeleri Alexander Wehrle (VfB Stuttgart), Hans-Joachim Watzke (Borussia Dortmund), Oliver Leki (SC Freiburg), Oke Göttlich (FC St. Pauli) ve Steffen Schneekloth (Holstein Kiel) için de geçerli".

Buna göre Hoeneß’in, kendi görüşüne göre bilgisiz olan "eyalet prensleri"nin Klopp’un göreve getirilmesine karar verdiği yönündeki varsayımı da "gerçeklikle bağdaşmıyor".

Winkler de aynı noktaya değinerek şu açıklığı getirdi: "Uli Hoeneß’in her sözünü ciddiye almak zorunda değilsiniz ama yanlış şeyleri düzeltmek gerekir: Eyalet federasyonları milli takım teknik direktörü konusunda hiçbir karar vermez. Bu karar DFB GmbH’nın denetim kurulunda alınır. Ve orada profesyonellerle amatörlerin temsil edilmesi iyi bir şey."

Hoeneß, RTL ve Sky karşısında "kahramanlara tapınmanın büyük bir dostu olmadığını" vurgulamıştı. 74 yaşındaki isim, "Klopp şimdiden suyun üzerinde yürüyebilecekmiş gibi bir statü görüyor. O da el basarak her şeyi değiştiremez" diye ekledi ve Klopp’a "zaman tanınması" gerektiğini söyledi. Her ne kadar "pek çok şey daha iyi olacak" olsa da, "onun Mesih olduğuna" inanılmaması gerektiğini belirtti.

Hoeneß ayrıca Klopp’un danışmanı Marc Kosicke’nin de "pakete dahil edildiğini" eleştirmişti. "Orada tam olarak ne yapması gerektiğini bilmiyorum. Bir oyuncu ajansı var ve onun genel müdürü. Hisseleri de onda. Bunu bir sorun olarak görüyorum. Bu hikâyenin tamamı bana bir 'friendly takeover' gibi geliyor. Klopp ve ekibi DFB’yi devraldı, ben bunu yanlış buluyorum".

Schaffert ise buna karşılık Hoeneß’in, söz konusu hisselerin "Sayın Kosicke tarafından daha önce zaten satılmış olduğunu görünüşe göre gözden kaçırdığını" söyledi. "Kosicke konusu denetim kurulunda dikkatle değerlendirildi ve ardından olumlu yönde karara bağlandı". Bir konuda "eleştirel ya da hatta küçümseyici" şekilde konuşmadan önce o mesele hakkında bilgi sahibi olmanın "zararı olmaz".

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FC Bayern, haberler: Yetenek Cassiano Kiala uzun vadeli sözleşme uzattı

Cassiano Kiala, daha önce 2027’ye kadar devam eden FC Bayern Münih sözleşmesini "uzun vadeli olarak uzattı". Alman rekortmeni bunu cuma günü duyurdu. Kulüp, sözleşmenin süresiyle ilgili net bir bilgi vermedi.

Bild gazetesine göre 17 yaşındaki oyuncunun yeni kontratı 2031’e kadar geçerli. Kiala, 2024 yazında Hertha BSC’den FCB Campus’e katılmış ve geçen yıl aralık ayında 1. FC Heidenheim karşısında alınan 4-0’lık galibiyette, 16 yaşındayken teknik direktör Vincent Kompany yönetiminde profesyonel debutunu bile yapmıştı.

"Cassiano’ya çok güveniyoruz ve onu istikrarlı şekilde A takımımıza yaklaştırmak istiyoruz. Bayern profesyonelleri tarihinin en genç ikinci debutanı, Alman U17 takımında şimdiden kaptan olarak sorumluluk aldı ve FC Bayern’de yolunu açmak için gereken her şeye sahip. Geçen sezon sakatlık şanssızlığı yaşadı, şimdi onunla birlikte sıradaki adımları atmayı dört gözle bekliyoruz" ifadeleri, basın açıklamasında spor direktörü Christoph Freund’a atfedildi.

Stoper, çok büyük bir yetenek olarak görülüyor. Gelen bilgilere göre kendisinin kalıcı olarak profesyonel takıma yükselmesinin daha şimdiden mümkün olduğu düşünülüyor. Görüşmeler daha önce oldukça çetin geçmişti. İddiaya göre birçok üst düzey kulüp Kiala’yı kadrosuna katmak istedi, babasının ise hatta Chelsea ve Manchester City yetkilileriyle görüştüğü söyleniyor. Oyuncuyu, yıldız menajer Jorge Mendes’in ajansı Gestifute temsil ediyor.

Genç milli oyuncu, şubat ayında yaşadığı sindezmoz bağı yırtığını ise çoktan atlattı. Hazırlık döneminde Kiala yeniden profesyonel takım kadrosunun bir parçasıydı ve son olarak 1. FC Heidenheim ile oynanan hazırlık maçında da sahada yer aldı.

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FC Bayern Münih, fikstür: FCB’nin sıradaki maçları