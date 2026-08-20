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FC Bayern, dedikodular: Nils Schmadtke hakkında köstebek şüphesi

Baş scout Nils Schmadtke ile olası bir ayrılık yönündeki dedikodular kapsamında Sport1 başka bazı iddia edilen arka plan bilgilerini de paylaştı.

Buna göre Alman rekortmeninin yöneticileri, kulübün personel planlamalarının sürekli kamuoyuna sızmasından onu sorumlu tutuyor. Köstebek şüphesi Schmadtke'ye işine mal olabilir.

1. FC Heidenheim ile oynanan hazırlık maçının (4-2) kenarında Max Eberl, söz konusu ayrılık haberlerini yalanlamıştı. "Bunu doğrulayamam. Nils'in de benim gibi bir yıl daha sözleşmesi var" dedi spor yönetim kurulu üyesi. Daha önce TZ, FC Bayern'in Schmadtke ile yollarını ayırmak ve yerine Christopher Vivell'i getirmek istediğini yazmıştı.

Schmadtke, 2024'te Eberl'in girişimiyle Münih'e gelmişti, ikili Borussia Mönchengladbach'ta birlikte geçirdikleri dönemden birbirlerini iyi tanıyor. Ancak haberde sadece, liderlik tarzının kulüp içinde iyi karşılanmadığı belirtilmişti. Birkaç scout'un da bu nedenle bu arada kulüpten ayrıldığı ifade edildi. İddiaya göre Schmadtke ile ayrılık, hatta Eberl'in 2027'nin ötesine uzanacak yeni sözleşmesi için bir şart bile olabilir.

"İnsanlar söz konusu olduğunda işin kalitesi her zaman konuşulabilir" diyen Eberl, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ama şu anda burada olan şey, ortaya çıkan bu dalga; açıkçası bana fazla geliyor. Hâlâ insanlar hakkında konuştuğumuzu göz önünde bulundurmalıyız. Bayern'de devam etsin ya da etmesin: İnsanları karalamamalıyız. Nils Schmadtke hakkında yazılanlar bana biraz touch too much geliyor."

Vivell'in şu anda Manchester United'da baş scout olarak 2027'ye kadar süren bir sözleşmesi bulunuyor. Daha önce Chelsea'de teknik direktör olarak görev yaptı. Bundesliga'da ise daha önce RB Leipzig ve Hoffenheim'da da çalıştı.

imago / fohlenfoto

FC Bayern, haberler: Max Eberl, Harry Kane için Ballon d'Or istiyor

Çarşamba günü Harry Kane'in Avrupa'nın en iyi golcüsü olarak prestijli kupayla ödüllendirildiği Altın Ayakkabı töreninin ardından, spor yönetim kurulu üyesi Max Eberl, FC Bayern Münih'in örnek santrforu için övgü dolu sözler sarf etti ve onun adına Ballon d'Or talebinde bulundu.

"Elbette Harry Kane bir golcü olarak transfer edildi; tabii ki öncelikle de Tottenham'da attığı goller için. Burada da o goller istendi ve o da bunu yaptı" diyen Eberl, Allianz Arena Müzesi'ndeki törenin kenarında konuştu. Kane'in gelişinden bu yana "tek kelimeyle olağanüstü işler yaptığını" belirten Eberl, "Ne kadar önemli olduğu sık sık vurgulanıyor. Sadece ceza sahasında değil, sahanın bambaşka yerlerinde de bulunan bir oyuncu. Öne çıkıyor. Benim için bir futbolcunun nasıl olması gerektiğine dair bir rol model" ifadelerini kullandı.

Eberl, Kane'in "belli bir yaşa gelmiş olmasına rağmen başarıya aç" olduğunu ve takım için kendini feda ettiğini söyledi. "Bunu saha dışında da yapıyor" diye ekleyen Eberl, Ekim 2024'te Barcelona'ya 4-1 kaybedilen maçın ardından yaşanan bir anı da hatırlattı. O dönemde teknik direktör Vincent Kompany'nin oyunculardan bu ağır yenilgiyle ilgili bir şeyler söylemelerini istediğini aktaran Eberl, "Ve sonra Harry Kane ayağa kalkıyor ve düşündüğünü söylüyor! Kimseyi hedef almadı, sadece o dönem sezon için bizim neye ihtiyaç duyduğumuzu tam olarak ifade etti. Bu beni derinden etkiledi. Bunu her gün yaşıyor. Bu nedenle benim için Ballon d'Or'u kazanması gerektiği aslında tartışma konusu bile değil, çünkü kusursuz futbolcuyu temsil ediyor" dedi.

Geçen sezon Kane, tüm kulvarlarda 51 resmi maçta 61 gol atmıştı. İngiliz oyuncunun FCB formasıyla toplamda 147 maçta 146 golü bulunuyor. Ancak Kane, Bayern ile Şampiyonlar Ligi'ni, İngiltere ile de Dünya Kupası'nı kazanamamış olsa da Ballon d'Or şansı hiç de kötü görünmüyor.

En büyük rakipler olarak, FC Barcelona'ya transfer olan Rodri, Dünya Kupası'nda daha önce en iyi oyuncu ödülünü alan isim olarak, ve onun İspanyol vatandaşı Lamine Yamal gösteriliyor. Ayrıca Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG'den Vitinha, Khvicha Kvaratskhelia ve son şampiyon Ousmane Dembele'ye de bu üçlüyle birlikte şans tanınıyor.

Kane, 2023'te yaklaşık 100 milyon euro karşılığında Tottenham Hotspur'dan Münih'e transfer olmuştu. Sözleşmesi gelecek yaz sona eriyor. Kane'e göre uzatma görüşmeleri "bu hafta ya da gelecek hafta" başlayacak. Her iki taraf da "rahat". Net olan şu: Bayern, İngiliz yıldızı mutlaka takımda tutmak istiyor. Onursal başkan Uli Hoeneß kısa süre önce, "Yaptığımız en iyi transfer buydu" demişti. Başkan Herbert Hainer ise Kane'in "FC Bayern'de Gerd Müller ya da Karl-Heinz Rummenigge gibi hücum efsaneleriyle aynı çizgide olduğunu" söyleyerek övgüde bulunmuştu.

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FC Bayern, dedikodu: Ismael Saibari muhtemelen PSV Eindhoven'da resmen uğurlanacak

Franz Beckenbauer Süper Kupa'da BVB ile oynanacak maçtan bir gün sonra, yeni transfer Ismael Saibari görünüşe göre eski kulübü PSV Eindhoven'a çok özel bir ziyaret gerçekleştirecek.

Hollanda'dan Eindhovens Dagblad'ın haberine göre Saibari, PSV'nin FC Groningen ile oynayacağı lig maçında resmi olarak uğurlanacak; buna maç öncesinde bir onur turu da dahil olacak.

Saibari, 2020'de KRC Genk altyapısından PSV'ye transfer olmuştu. İkinci takımda geçirdiği iki yılın ardından A takıma yükseldi ve Eindhoven formasıyla toplam 142 resmi maça çıktı. Bu maçlarda 42 gol ve 29 asist üretti, ardından Dünya Kupası'nda Fas Milli Takımı adına attığı üç golle dikkat çekti.

FC Bayern Münih, Saibari için konuşulan rakamlara göre 50 milyon euro artı 5 milyon euro olası bonus ödemesini masaya koydu. Borussia Dortmund karşısında resmi maç debutunu yapabilir.

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FC Bayern Münih, fikstür: FCB'nin sıradaki maçları