19 yaşındaki oyuncu Almanya'da geçirdiği sezonda ümit veren bir performans sergiledi.

Bayern Münih geçen sezon Pohang Steelers'tan kiraladığı Lee Hyun-Ju'nun satın alma opsiyonunu kullandığını açıkladı.

Güney Kore futbolunun en önemli kulüplerinden Pohang Steelers'ta yetişen orta saha oyuncusu geçen yaz Bavyera'ya gelmişti.

Bayern'in U19 takımında da oynayan Lee, ağırlıklı olarak bölgesel ligde mücadele eden Bayern II ekibinde forma giydi.

Ne söyledi?

Pohang Steelers'a ödenen bonservis açıklanmazken, Güney Koreli oyuncuyla imzalanan sözleşme 2025 yılına dek sürecek.

"Yeni kontrat imzaladığım ve yolculuğuma Bayern'de devam edeceğim için çok mutluyum."

"Bu sezon takımın başarısı için elimden geleni yapmayı sürdüreceğim."

A takım için henüz erken

Lee geçen ay tatildeki as oyuncuların yokluğunda bir süre A takımla antrenmanlara çıkmıştı. Fakat şu an için yıldızlarla dolu kadroda kendine yer bulması zor gözüküyor.

Geçen sezon Bayern II'de altı maçta bir gol, bir asist üreten, fakat sonrasında elinden talihsiz bir sakatlık geçiren Lee, 2022/23 sezonuna da iki maçta iki golle hızlı girdi.

Lee'den önce Bayern forması giyen son Güney Koreli oyuncu Jeong Woo-Yeong'du. Tıpkı Lee gibi U19 ve B takım basamaklarından geçen Jeong, profesyonel kariyerinin ilk maçına Bayern'de çıkmıştı.

2019'da Freiburg'a satılan 22 yaşındaki forvet geçen sezon Bundesliga'a 32 maçta beş gol kaydetti.