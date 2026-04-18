Bayern Münih, Feyenoord'lu Givairo Read için en fazla bu tutarı ödemek istiyor

BILD'in son haberlerine göre, Givairo Read hâlâ Bayern Münih'in transfer listesinin üst sıralarında yer alıyor. Bu haftanın başlarında Sky Sports, Manchester City'nin bu oyuncuya yeniden ilgi gösterdiğini bildirmişti.

Henüz 19 yaşındaki Read, bu sezon sakatlıklarla boğuşuyor, ancak Feyenoord, birçok Avrupa'nın önde gelen kulübünün bu kanat bekine talip olacağını hesaba katmak zorunda.

Read, kendi yaş grubunda, pozisyonunda dünyanın en büyük yeteneklerinden biri. Feyenoord ile 2029 ortasına kadar sözleşmesi var.

Çarşamba günü, Manchester City'nin önümüzdeki yaz De Kuip'ten Read'i transfer etmeyi düşündüğü ortaya çıktı. Şimdi de Bayern gözlemcisi Christian Falk, Münih'ten bir güncelleme paylaştı.

Rekordmeister, Read'i uzun süredir takip ediyor ve ondan çok etkilenmiş durumda, ancak aklında bir maksimum transfer ücreti var gibi görünüyor.

Bayern Münih, olası bir teklif savaşına girmek istemiyor ve Read için en fazla 30 milyon euro ödeyecek. Bu, Transfermarkt'ta belirlenen piyasa değerinden 5 milyon euro daha fazla.

Görünüşe göre The Citizens, yeni bir sağ bek satın almak için daha fazla mali alana ve ihtiyaca sahip. Read, şu ana kadar Feyenoord formasıyla tam olarak elli maçta forma giydi ve bu maçlarda dört gol ve on bir asist kaydetti.