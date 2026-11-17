Bayern Münih-FC Köln: Maç bilgileri

Bundesliga - Hafta 10 20 Kas 2026 - 14:30 Allianz Arena

Bundesliga, kasım ayındaki milli aranın ardından klasik bir Davut-Golyat mücadelesiyle dönüyor

Bayern Münih, FC Köln'ü Münih'teki Allianz Arena'da ağırlıyor. Son şampiyon, ligde güçlü bir konumda olsa da giderek uzayan bir sakatlık listesiyle karşı karşıya.

Getty Images

Vincent Kompany'nin ekibi Bundesliga'nın zirvesinde ve tüm kulvarlarda iyi bir form yakaladı. Teknik direktör Kompany ise yaşadığı sağlık sorununun ardından bir süre hastanede kaldıktan sonra antrenman sahasına daha yeni döndü. Milli aranın ardından yeniden kulübede olması bekleniyor.

Bayern Münih'te sakatlıklar endişe yaratmaya devam ediyor. Jamal Musiala ve Luis Diaz antrenmanlara dönüş sürecinde ve sahalara dönmeleri bekleniyor. Serge Gnabry ile Ismael Saibari ise yılın geri kalanında forma giyemeyecek. Son darbe, Alphonso Davies'in Kanada millî takımındaki görevi sırasında sol hamstring kasında yırtık yaşamasıyla geldi. Kulüp, Davies'in birkaç hafta sahalardan uzak kalacağını doğruladı.

Getty Images

Bundesliga'da 15. sırada yer alan Köln, Allianz Arena'ya zorlu bir dönemden geçerek geliyor. Rene Wagner'in ekibi ligdeki son beş maçında yalnızca bir galibiyet alabildi. Ev sahibini zorlamak için en iyi performansını sergilemesi gerekecek.

Konuk ekipte de sakatlık sorunları var. Imad Rondic, Timo Huebers, Rav van den Berg, Thijs Dallinga ve Ragnar Ache, Münih deplasmanı öncesinde forma giyemeyecek oyuncular arasında.

Takım haberleri ve kadrolar

Form durumu

İki takım arasındaki maçlar

Puan durumu