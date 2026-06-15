Bayern Münih, Faslı yıldızın transferini uzlaşma yoluyla sonuçlandırdı

Bayern Münih, şu anda Atlas Aslanları ile 2026 Dünya Kupası'nda mücadele eden Fas milli takımının yıldız oyuncusunu kadrosuna katma işlemini tamamladı.

Bayern Münih, geçtiğimiz günlerde Hollanda'nın PSV Eindhoven kulübüyle, önümüzdeki yaz transfer döneminde oyuncusu Ismail Saibari'nin transferini sonuçlandırmak için görüşmelere başladı.

"Bild" gazetesinin haberine göre, Almanya şampiyonu ve PSV Eindhoven, Faslı oyuncunun bu yaz transferi konusunda anlaşmaya vardı.

Anlaşmanın tamamlanması için geriye sadece sağlık kontrolü kaldı ve Almanya'da forvetin gelecek sezon takım kadrosuna katılması kesinleşti.

Bu haber, iki kulüp arasında haftalar süren görüşmelerin ardından geldi ve Bayern Münih'in Newcastle oyuncusu Anthony Gordon'a yaptığı teklifi reddedilmesinin ardından önceliklerinden birini sonuçlandırması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

"Bild" gazetesine göre, üzerinde anlaşılan tutar, değişkenler ve olası primler dahil olmak üzere yaklaşık 55 milyon avro.

Bu rakam, tarafların talepleri arasında bir orta yol niteliğinde: PSV Eindhoven yaklaşık 60 milyon euro talep ederken, Bayern Münih maliyeti 50 milyon euro'nun altında tutmaya çalışıyordu.

Bu anlaşma kritik bir zamanda geldi, zira Dünya Kupası'nda Brezilya'ya karşı (1-1) ilk golünü atan oyuncunun uluslararası sahnedeki görünürlüğünün artması, piyasa değerini yükseltebilir.

Tıbbi muayene planının son rötuşları yapıldı; Sibari şu anda ABD'de bulunduğu için muayeneler orada yapılacak.

Oyuncu, PSV Eindhoven ve Fas Futbol Federasyonu'nun onayıyla, ABD'de Bayern Münih'in sağlık ekibiyle bir araya gelecek.