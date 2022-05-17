Jerome Boateng, Robert Lewandowski'nin bu yaz kulüpten ayrılması durumunda Bayern Münih'in Harry Kane’i transfer etmesi gerektiğini söylüyor.

Tecrübeli forvet, Almanya'dan ayrılarak Barcelona'ya transfer olmayı hedefliyor.

Bayern ise yıldız oyuncusuyla yollarını ayırmaya niyetlerinin olmadığını belirtti.

Ancak, buna mecbur kalırlarsa Boateng eski takımının, Tottenham’ın golcüsü Kane için harekete geçmelerini önerdi.

Boateng, Kane hakkında ne dedi?

Alman oyuncu, Sky Sport Almanya'ya kulübün Polonyalı forvetinin yerini kimle doldurması gerektiği hakkında konuştu:

“Şahsen ben, Bayern’in yerinde olsaydım Harry Kane'i almaya çalışırdım.

"Bu benim görüşüm. Tottenham'da çok iyi bir performans sergiliyor ve dünya çapında olmayan bir takımda gol atmaya devam ediyor.

"Bayern gibi bir takımda oynarsa, işte o zaman çok daha iyi bir oyuncuya dönüşeceğini düşünüyorum ve o, Bayern için harika bir seçenek olur. Tabii ki bu, Bayern Münih'e kalmış."

Boateng'in Lewandowski hakkındaki düşünceleri neler?

Bayern'in eski oyuncusu, Polonyalı yıldızın ayrılmak için baskı yapmasının nedenlerini de ortaya koydu ve ekledi: "Şaşırmadım. Gelişmelerden dolayı bunu biraz görebiliyorduk.

"Onun gibi bir oyuncu için, bir noktada sonra yeni bir şey yapmak gayet normal.

“Hepimizin böyle düşünceleri ve aşamaları vardır.

"Bence yaygaraya gerek kalmadan iki taraf da anlaşabilir. Bu zor, ama bu dönem içerisinde her iki taraf için de iyi bir çözüm bulmak için yeterli zaman var.

"Sonuçta, iki tarafın da tatmin olması önemli. Robert yaz aylarında ayrılmak istiyor. Bayern ise şu anda 'Hayır' diyor.

"Bu anlaşılabilir bir durum, ancak yaz aylarında başka bir oyuncu almak için bolca zamanları var. Bu, diğer oyuncuların başına da geldi.

"Thiago da gitmek istedi ve takımdan ayrıldı. Her iki tarafın da başarılı olması için bir çözüm bulunursa güzel olur.

“Lewy ve Bayern için gelecek adına yapılması gereken en önemli konu; şu anda bir çözüm bulmak.”

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