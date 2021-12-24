Bayern Münih, Erling Haaland transferi konusunda çizgisini bozmuyor

Bayern Münih CEO'su Oliver Kahn, Erling Haaland'ı transfer edecekleri iddialarına Robert Lewandowski ile yanıt verdi.

2000'li genç oyuncu, Borussia Dortmund formasıyla yakaladığı başarı ile Avrupa devlerini sıraya diziyor. Haaland'ın takımıyla sözleşmesi 2024 yazına kadar devam etse de kontratında bu yıl etkin hale gelecek 75 milyon euro'luk serbest kalma maddesi var.

Norveçli oyuncunun sözleşmesindeki madde yaz transfer dönemi için Avrupa kulüplerini harekete geçirirken Robert Lewandowski'ye sahip olan Bayern Münih bu konuda sakin kalan taraf oluyor.

Oliver Kahn ne söyledi?

Bayern Münih'in Erling Haaland transferi için sıraya giren Avrupa kulüplerinden biri olduğu iddia edilirken kulüpten konuyla ilgili yalanlama geldi.

Süddeutschen Zeitung'ye konuşan Bayern Münih CEO'su Oliver Kahn, Norveçli oyuncu ile ilgilenmediklerini söyledi: "Haaland mı? Robert Lewandowski'ye sahibiz. Birkaç yıl daha 30-40 gol atacak."

Robert Lewandowski'nin Bayern Münih ile sözleşmesi 2023 yazına kadar devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Gerd Müller'e ait Bundesliga'da bir takvim yılında en fazla gol atan oyuncu rekorunu ele geçiren Lewandowski, sezonun henüz yarısına gelmemiş olmamıza rağmen şu ana dek 30 gol attı.

Son iki sezonu oynadığı maç sayısından fazla sayıda golle tamamlayan 33 yaşındaki yıldız, bu sezon da 30 gole 25 maçta ulaştı.

Herbert Hainer ne söylemişti?

Erling Haaland transferi iddiaları hakkında Bayern Münih başkanı Herbert Hainer de geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapmıştı:

"Haaland ile ilgilenmiyoruz çünkü zaten dünyanın en iyi golcüsüne sahibiz. Lewandowski birkaç yıl daha aynı seviyede kalmaya devam edecek."

Büyük resim

Erling Haaland transferi Avrupa'daki bütün dev kulüpler için heyecan verici olsa da anlaşılan Bayern Münih bu kumarı oynamak istemiyor.

Haaland'ın başka bir takımın forması ile sergileyeceği performans belirsizliğini korurken Robert Lewandowski'nin istikrarını sürdürmesi ve takımdaki birlik, Alman devinin elindeki en büyük koz.