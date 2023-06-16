Yaz transfer döneminde Napoli’den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Güney Koreli stoperin yeni takımı Bayern Münih oluyor.

Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra Napoli’ye transfer olan ve burada gösterdiği performansla göz dolduran Güney Koreli savunma oyuncusu Kim Min-Jae’nin bir sonraki takımı büyük bir olasılıkla Bayern Münih olacak.

Yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye hazırlanan Alman devi oyuncunun serbest kalma bedelini kabul ederken, Kim Min-Jae’yi de ikna etti.

Foto Mercato’da yer alan habere göre Premier Lig’i Şampiyonlar Ligi potasında tamamlayan Manchester United ve Newcastle United’ın yakın ilgisine rağmen Alman devinin yıllık 10 milyon euroluk teklifi sonrasında rotasını Bundesliga’ya çeviren ve 2028 yılına dek sözleşme imzalamaya hazırlanan Kim Min-Jae, Fenerbahçe’den 18 milyon euroya ayrılmıştı.

Sezonun en iyi savunmacısı olmuştu

Serbest kalma bedeli sadece Temmuz ayının ilk 15 gününde geçerli olacak olan Kim Min-Jae, Napoli’de sergilediği performansla henüz ligdeki ilk sezonunu geçirmesine rağmen sezonun en iyi savunma oyuncusu ödülünü kazanmayı başarmıştı.

Bayern Münih’in bu transfer için Napoli’ye yaklaşık 60 milyon euroluk ödeme yapması beklenirken, oyuncuyu elinde tutamayacağını bile Napoli yönetimi de alternatif arayışlarına başladı.