Prestijli genç yetenek ödülünün zirvesinde bir değişim yaşandı: Barcelona'nın genç yıldızı ve Dünya Kupası'nın flaş ismi Pau Cubarsi ilk sıraya yükselerek takım arkadaşı Lamine Yamal'ı liderlik koltuğundan indirdi. İlk üçü ise üçüncü sıradaki Real Madrid'in yeni transferi Yan Diomande tamamladı.

Ancak Almanya Bundesliga cephesinden bakıldığında, aylık güncelleme güç dengelerine dair oldukça net bir tablo ortaya koyuyor. Bayern Münih, Lennart Karl ile ilk 100 içinde yalnızca tek bir yetenek bulundururken, Borussia Dortmund ulusal karşılaştırmaya damga vuruyor.

Münih ekibinin orta saha oyuncusu, önceki değerlendirmeye kıyasla dört sıra kaybetmiş ve şu anda sekizinci basamakta yer alıyor olsa da Bundesliga'dan en üst sırada bulunan oyuncu olmayı sürdürüyor.

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Golden Boy sıralamasında BVB'den hangi oyuncular yer alıyor?

Bunun ardından BVB, transfer atağının meyvelerini gözler önüne seriyor. Tam dört Dortmundlu genç oyuncu seçkiye girmeyi başardı.

BVB içinde ilk sırada yer alan isim, üç basamak yükselerek 22. sıraya çıkan yaz transferi Konstantinos Karetsas oldu. Hücum oyuncusunun yanı sıra Vestfalya ekibi, iki savunmacı Luca Reggiani'yi (39. sıra) ve Joane Gadou'yu (65. sıra) ile hücum yeteneği Samuele Inacio'yu (72. sıra) prestijli kupa yarışına sokuyor.

Kıta genelindeki karşılaştırmada ise Siyah-Sarılılar bu sayıyla yalnızca Porto'nun gerisinde kalıyor. Portekiz ekibi, beş oyuncuyla en büyük kontenjana sahip.

Schalke 04 de bir profesyonelle temsil ediliyor

Ancak BVB kısa süre içinde bu sayıyı eşitleyebilir. Zira son ikinci ekip, 1. FC Köln'ün kanat oyuncusu Said El Mala için yoğun çaba harcıyor. 19 yaşındaki oyuncu 17. sırada yer alıyor ve böylece genel sıralamada en iyi ikinci Alman profesyonel konumunda bulunuyor. Kulislerde kulüpler şu anda hücum oyuncusunun bonservis bedeli için görüşmeler yürütüyor. Anlaşmanın sağlanması halinde Dortmund, Avrupa genelinde de zirveye çıkacak.

Bundesliga temsilcilerinin geri kalanı ise az sayıda kulübe dağılıyor. Bayer Leverkusen, Christian Kofane (19.) ve Montrell Culbreath (53.) ile iki umut vadeden ismi yarışa sokarken, FC Schalke 04 ise 97. sıradaki stoper Mertcan Ayhan ile temsil ediliyor.

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2025 Golden Boy ödülünü kim kazandı?

Yıllardır Tuttosport gazetesi tarafından verilen ödül, Avrupa'nın en iyi 21 yaş altı futbolcularını onurlandırıyor. 2006 doğumlu veya daha genç olup Avrupa'nın en güçlü 25 liginden birinde forma giyen oyuncular katılım hakkına sahip.

Temmuzdan bu yana, transfermarkt.de ile birlikte geliştirilen bir endeks üzerinden performans verileri her ay değerlendirmeye dahil ediliyor. Ekim ayında aday listesi 20 finaliste düşürülecek ve uluslararası bir uzman jüri bu isimler arasından Paris Saint-Germain'in mevcut şampiyonu Desire Doue'nin halefini belirleyecek.