Bayern Münih, Atletico Madrid ile oynayacağı kritik Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde önemli bir haber aldı: Kaptan Manuel Neuer’in forma giymeye hazır olduğu açıklandı. Uzun süredir devam eden ve ülke içindeki maçlarda oynamasına engel olan ayak sorununu atlatan tecrübeli kalecinin ilk 11’deki yerini yeniden alması bekleniyor.
Kaptan Avrupa sınavı için dönüyor
Vincent Kompany, Metropolitano deplasmanında en etkili liderine yeniden kavuşmaya hazırlanıyor. Bu dönüş, Alman devine psikolojik açıdan önemli bir avantaj sağlayacak. Kısa bir süre sahalardan uzak kalan 38 yaşındaki kaleciye, büyük önem taşıyan Avrupa maçında oynama izni verildi. Florian Plettenberg'in haberlerine göre Neuer, bu akşam Atlético karşısında ilk 11'de başlayacak; ancak son hazırlık saatlerinde olağanüstü bir durum yaşanırsa bu değişebilir.
Dünya Kupası şampiyonunun dönüşü, turnuvanın yeni lig aşamasındaki konumunu sağlamlaştırmak isteyen Bayern Münih için kritik bir döneme denk geliyor. Neuer'in kadroda yer alacağı, takım Madrid'e uçmadan önce Säbener Straße'deki antrenmanın tamamına katılmasının ardından kesinleşti.
Neuer'in oynayabilecek durumda olması, son dönemdeki yokluğunda eleştirilere maruz kalan savunma hattına istikrar kazandıracak. Kaptanın yeniden kaleye geçmesi yalnızca şutları kurtarma becerisi açısından değil, geriden oyun kurmadaki ustalığı ve takım arkadaşlarını yönlendirmesi açısından da önemli. Bu özellikleri, Diego Simeone'nin disiplinli ve agresif takımına karşı belirleyici olacak.
Son dönemdeki fiziksel sorunlarını geride bıraktı
Neuer'in yokluğu, lig ve kupa karşılaşmalarının da yer aldığı üst üste üç maçta hissedildi. Kaptan, ayağındaki tendon tahrişi nedeniyle Freiburg ve Magdeburg karşısında alınan galibiyetlerde ve Borussia Dortmund ile oynanan 2-2'lik beraberlikte forma giyemedi. Kulüp, uzun vadeli bir sorun oluşmaması için temkinli davransa da sağlık ekibi artık oyuncunun durumundan memnun.
Geçici teknik direktör Aaron Danks, Neuer ve Michael Olise'nin «oynayabilecek durumda» olduğunu belirterek sağlık durumlarına ilişkin olumlu tabloyu doğruladı. Danks, «İlk 11'de başlayıp başlamayacaklarını ya da sonradan oyuna girip girmeyeceklerini görmemiz gerekiyor» dedi.
Hamann, Neuer'in uzun vadeli geleceğini sorguluyor
Kaleciyle ilgili olumlu habere rağmen Bayern Münih kalesinin geleceğine dair tartışma sürüyor. Bayern Münih'in eski yıldızı Dietmar Hamann, Neuer'in yaşadığı küçük sakatlıkların sıklığından duyduğu endişeyi dile getirerek yakın gelecekte kalede bir değişim olabileceğini öne sürdü.
Mevcut duruma ilişkin konuşan Hamann, Neuer hakkında şunları söyledi: «Birinci kaleci o. Ama şimdi bir maç kaçırıyor, ardından başka bir maç kaçırıyor. Bu durum bana giderek daha çok zorlu bir denge arayışı gibi geliyor.» Futbol yorumcusu, kulübün gelecek planlarını yaparken yalnızca geçmiş başarıları nedeniyle Neuer'e ayrıcalık tanımaması gerektiğini savunarak daha genç alternatiflere bir deneme süresi verilmesini de önerdi.
Gazetecilik kariyerime 2011 yılında araştırmacı gazetecilik üzerine çalışarak başladım. Bu süreç, farklı alanları derinlemesine keşfetmemi ve güçlü analitik beceriler geliştirmemi sağladı. Sonrasında ise ilk tutkuma, yani futbola odaklanmaya karar verdim. Ardından Mısır milli takımının tüm yaş kategorilerini, dünya futbolunu ve yüzme, atıcılık, squash gibi diğer sporları kapsamlı şekilde takip etmeye başladım.
Futbola olan ilgim saha deneyimleriyle başladı; birkaç Mısır kulübünün altyapı takımlarında oynadım. Buradan yola çıkarak 1998 Dünya Kupası’ndan itibaren dünya futbolunu takip etmeye başladım ve Mısır’daki yerel futbolu da yakından izledim. Sadece televizyondan takip etmekle yetinmedim; favori takımım Zamalek’in maçlarını hâlâ tribünden izliyorum. Zamalek, 20. yüzyılın en çok şampiyonluk kazanan kulübüdür.
Avrupa’da belirli bir favori takımım yok; ancak George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho ve Seedorf gibi yıldızlara olan hayranlığım nedeniyle AC Milan’a eğilimim var. Bu, Real Madrid ve Barcelona arasındaki tarihi El Clásico maçlarını izlemeyi daha keyifli kılıyor ve tartışmalarda tarafsız kalmamı sağlıyor.
En unutulmaz futbol anlarım ise Zamalek’in Ismaily’i yenmesi ve Al Ahly’nin Enppi’ye kaybetmesi, Sid Abdel-Naim’in kafa golüyle Zamalek’in 2002–2003 sezonu şampiyonluğunu kazanması ve AC Milan’ın 2007 Şampiyonlar Ligi finalinde Inzaghi’nin tarihi iki golüyle Liverpool’a karşı aldığı tatlı rövanş anlarıdır.
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- “Şimdi falafeli hakkında ne düşünüyorsun, Aboutrika? Arnie Slot ‘Lobster Club’ı yıkıyor ve Manchester City’i silmeyi planlıyor!”
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