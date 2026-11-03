Bayern Münih, Atletico Madrid ile oynayacağı kritik Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde önemli bir haber aldı: Kaptan Manuel Neuer’in forma giymeye hazır olduğu açıklandı. Uzun süredir devam eden ve ülke içindeki maçlarda oynamasına engel olan ayak sorununu atlatan tecrübeli kalecinin ilk 11’deki yerini yeniden alması bekleniyor.

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Kaptan Avrupa sınavı için dönüyor

Vincent Kompany, Metropolitano deplasmanında en etkili liderine yeniden kavuşmaya hazırlanıyor. Bu dönüş, Alman devine psikolojik açıdan önemli bir avantaj sağlayacak. Kısa bir süre sahalardan uzak kalan 38 yaşındaki kaleciye, büyük önem taşıyan Avrupa maçında oynama izni verildi. Florian Plettenberg'in haberlerine göre Neuer, bu akşam Atlético karşısında ilk 11'de başlayacak; ancak son hazırlık saatlerinde olağanüstü bir durum yaşanırsa bu değişebilir.

Dünya Kupası şampiyonunun dönüşü, turnuvanın yeni lig aşamasındaki konumunu sağlamlaştırmak isteyen Bayern Münih için kritik bir döneme denk geliyor. Neuer'in kadroda yer alacağı, takım Madrid'e uçmadan önce Säbener Straße'deki antrenmanın tamamına katılmasının ardından kesinleşti.

Neuer'in oynayabilecek durumda olması, son dönemdeki yokluğunda eleştirilere maruz kalan savunma hattına istikrar kazandıracak. Kaptanın yeniden kaleye geçmesi yalnızca şutları kurtarma becerisi açısından değil, geriden oyun kurmadaki ustalığı ve takım arkadaşlarını yönlendirmesi açısından da önemli. Bu özellikleri, Diego Simeone'nin disiplinli ve agresif takımına karşı belirleyici olacak.

Son dönemdeki fiziksel sorunlarını geride bıraktı

Neuer'in yokluğu, lig ve kupa karşılaşmalarının da yer aldığı üst üste üç maçta hissedildi. Kaptan, ayağındaki tendon tahrişi nedeniyle Freiburg ve Magdeburg karşısında alınan galibiyetlerde ve Borussia Dortmund ile oynanan 2-2'lik beraberlikte forma giyemedi. Kulüp, uzun vadeli bir sorun oluşmaması için temkinli davransa da sağlık ekibi artık oyuncunun durumundan memnun.

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Geçici teknik direktör Aaron Danks, Neuer ve Michael Olise'nin «oynayabilecek durumda» olduğunu belirterek sağlık durumlarına ilişkin olumlu tabloyu doğruladı. Danks, «İlk 11'de başlayıp başlamayacaklarını ya da sonradan oyuna girip girmeyeceklerini görmemiz gerekiyor» dedi.

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Hamann, Neuer'in uzun vadeli geleceğini sorguluyor

Kaleciyle ilgili olumlu habere rağmen Bayern Münih kalesinin geleceğine dair tartışma sürüyor. Bayern Münih'in eski yıldızı Dietmar Hamann, Neuer'in yaşadığı küçük sakatlıkların sıklığından duyduğu endişeyi dile getirerek yakın gelecekte kalede bir değişim olabileceğini öne sürdü.

Mevcut duruma ilişkin konuşan Hamann, Neuer hakkında şunları söyledi: «Birinci kaleci o. Ama şimdi bir maç kaçırıyor, ardından başka bir maç kaçırıyor. Bu durum bana giderek daha çok zorlu bir denge arayışı gibi geliyor.» Futbol yorumcusu, kulübün gelecek planlarını yaparken yalnızca geçmiş başarıları nedeniyle Neuer'e ayrıcalık tanımaması gerektiğini savunarak daha genç alternatiflere bir deneme süresi verilmesini de önerdi.