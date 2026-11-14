Martin Odegaard, Avrupa devi Bayern Münih'in kendisine ilgi duyduğuna dair haberlerin ardından Arsenal'deki uzun vadeli geleceğiyle ilgili önemli bir açıklama yaptı. Norveçli oyun kurucu, Arsenal'ın son dönemde Premier Lig puan tablosunun zirvesine yükselmesinde kilit rol oynadı. Ancak mevcut sözleşmesinin durumu hakkındaki spekülasyonlar sürüyor.

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Arsenal kaptanından sözleşme belirsizliğine ilişkin açıklama

Odegaard, Bayern'in ilgisine yönelik spekülasyonların artmasına rağmen, öngörülebilir gelecekte Emirates Stadium'da kalmak istediğini dile getirdi. 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun Kuzey Londra'daki sözleşmesinin bitmesine şu anda 18 ay var. Arsenal'in kilit liderini takımda tutmaya çalıştığı bu durum, Avrupa'nın önde gelen kulüplerini de dikkat kesilmeye itti.

Kuzey Londra kulübünün yönetimi, oyun kurucunun gelecek yaz sözleşmesinin son yılına girmesini önlemek için sözleşme uzatma sürecini sonuçlandırmak istiyor. Norveç millî takımında bulunduğu sırada söylentilere değinen eski Real Madrid oyuncusu, kulübe duyduğu bağlılığı doğrularken resmî görüşmelerin henüz başlamadığını belirtti. Orta saha oyuncusu, “Mutluyum ve uzun süre daha orada kalabilmeyi umuyorum ama bununla ilgili henüz görüşmelere başlamadık” dedi. Bu sözleri Metro aktardı.

Bayern Münih gelişmeleri takip ediyor

Odegaard'ın sözleşme durumuna ilişkin belirsizlik, haberlere göre Bayern'in dikkatini çekti. Almanya'dan gelen son bilgiler, Bundesliga şampiyonunun oyuncunun temsilcileriyle temasını sürdürdüğüne işaret ediyor. Norveçli oyuncunun Premier League'deki dönemi sona ererse Allianz Arena'ya gitmeye açık olacağı düşünülüyor.

Arsenal şu anda güçlü bir konumda olsa da yaklaşan yaz transfer döneminde hassas bir karar vermek zorunda kalabilir. Kaptanın geleceğine ilişkin haberlere göre, mevcut sezonun sonuna kadar yeni bir anlaşmaya varılamazsa kulüp, böylesine değerli bir oyuncuyu 2028'de bonservis bedeli almadan kaybetme riskini önlemek için satışını değerlendirmek zorunda kalabilir.

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Şampiyonluk yarışındaki üstünlük sürüyor

Odegaard'ın takım için önemi, kasım ayındaki millî maç arasından önce oynadıkları son karşılaşmada bir kez daha ortaya çıktı. Hull City karşısında zorlu geçen galibiyette belirleyici golü attı. Bu sonuç, Arsenal'in Premier League zirvesindeki farkı beş puana çıkardı. Galibiyet, Arsenal'in bu sezon yenilmesi gereken takım olduğunu da gösterdi.

Londra ekibi başarılı sonuçlar almaya devam ederken başlıca rakibi Manchester City alışılmadık bir form düşüşü yaşıyor. Üst üste üç yenilgi alan Manchester City, liderliği kaybetti. Dengelerin bu şekilde değişmesi, uzun süredir beklediği lig şampiyonluğuna ulaşmayı hedefleyen Mikel Arteta'nın takımına önemli bir avantaj sağladı.

Lideri bekleyen maçlar

Lig maçları yakında yeniden başlayacak. Arsenal, yakaladığı ivmeyi koruyarak Brighton ve zor bir dönemden geçen Manchester City ile arasındaki mesafeyi sürdürmek isteyecek. Kulüp resmî bir açıklama yapana kadar kaptanın sözleşmesine ilişkin spekülasyonların devam etmesi muhtemelken Arsenal'in kış dönemini nasıl geçireceği belirleyici olacak. Lig lideri, cumartesi günü Newcastle United ile karşılaşmak üzere St James' Park'a gidecek.