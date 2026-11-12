Reklam

Dayot Upamecano, geleceğine ilişkin süren spekülasyonlar hakkında konuştu. Ancak Bayern Münih'te kalacağına dair net bir açıklama yapmadı.

Fransa Milli Takımı'nın basın toplantısında, Almanya'nın en çok şampiyonluk yaşayan kulübünün stoperine, Paris Saint-Germain'in transferiyle ciddi biçimde ilgilendiği yönündeki son iddia soruldu.

Upamecano ise somut bir açıklama yapmaktan kaçındı: "Bir süredir Almanya'dayım. Gelişmeye devam ediyorum. Geleceğin ne getireceğini göreceğiz ama şu anda kulübümde kendimi çok iyi hissediyorum" dedi.

Fransız internet sitesi Foot Mercato daha önce özellikle Fransız başkentinin kulübünün Bayern Münih'in kilit oyuncusuyla ilgilendiğini bildirmişti. İddiaya göre PSG, Upamecano'nun sözleşmesinde bulunduğu öne sürülen ancak resmen doğrulanmayan serbest kalma maddesini kullanarak savunmacıyı belirlenmiş 65 milyon euroluk bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmak istiyor. Habere göre transfer, gelecek yaz gerçekleşebilir.

Reklam Reklam

Böyle bir maddenin gerçekten var olup olmadığı ise kesin değil. Sportif işlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Max Eberl, geçen hafta sonu 1. FSV Mainz 05 ile oynanan maç sırasında bu iddiayı ne doğruladı ne de yalanladı. Eberl, "Sözleşmenin ayrıntılarını konuşmak için burada değilim. Bir şey açık: Upamecano'nun sözleşmesini uzattık ve bunu başardığımız için son derece mutluyuz. Dürüst olmak gerekirse burada kendini çok iyi hissediyor" dedi.

Getty Images

Related Topics

Dayot Upamecano'nun Bayern Münih ile sözleşmesi ne zamana kadar sürüyor?

Fransız oyuncu, Almanya'nın en çok şampiyonluk yaşayan kulübüyle sözleşmesini henüz şubat ayında 2030'a kadar uzatmıştı. İddialara göre Bayern Münih yöneticileri bu süreçte taviz vererek Upamecano'nun sözleşmesine söz konusu maddeyi eklemeyi kabul etmişti.

PSG, savunma lideri Marquinhos'un yerini uzun vadede dolduracak bir oyuncu arıyor. Tam 13 yıldır kulüpte forma giyen ve Paris ekibinin gerçek bir efsanesine dönüşen 32 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2028'e kadar sürüyor.

Reklam

Bu nedenle Paris ekibinin gelecek yaz veya en geç 27/28 sezonunun ardından üst düzey bir alternatif araması ve değerlendirmelerinde dört yaş daha genç olan Upamecano'ya hızla yönelmesi bekleniyor.

Bayern Münihli savunmacı, geçen hafta bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. Kulübünün Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'i deplasmanda 2-0 yendiği maçta forvet Julian Alvarez'i tamamen etkisiz hale getirdi. Upamecano, Münih ekibinin savunma lideri konumunda; yanında ise Jonathan Tah ve Min-jae Kim dönüşümlü olarak oynuyor.

Reklam

Upamecano, 2021'de 42,5 milyon euro bonservis bedeliyle RB Leipzig'den Bayern Münih'e transfer oldu. Bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 12 resmî maçta FCB adına üç gol attı.