Bild gazetesinin haberine göre Hırvatistan Futbol Federasyonu, kökleri nedeniyle hem Almanya hem de Hırvatistan adına oynama hakkı bulunan 19 yaşındaki oyuncu için yoğun çaba harcıyor.

Vozar, altyapı seviyesinde şu ana kadar hiçbir milli takımda forma giymedi. Defansif orta saha oyuncusu A Milli Takım düzeyinde de henüz maça çıkmadığı için Hırvatistan ile Almanya arasında serbestçe tercih yapabiliyor. Haberde DFB ile temas kurulup kurulmadığına dair bir bilgi yer almıyor.

Ancak Vozar’ın gelişim grafiği yükselmeye devam ederse federasyonun çok yakında devreye girmesi oldukça muhtemel. Bundesliga’nın 2. haftasında Bayern Münih karşısında profesyonel kariyerindeki ilk maçına çıkan oyuncunun ardından Schale 04, geçen perşembe günü sözleşmesini 2029’a kadar uzattı. Yaz aylarında ön liberoya 2. Bundesliga’dan da birçok teklif geldiği belirtiliyor.

Getty Images

Son dönemde hangi yetenekler DFB’nin elinden kaçtı?

DFB, son dönemde çifte vatandaşlığa sahip oyuncular konusunda daha önce de sık sık kaybeden taraf oldu. Kısa süre önce Vozar’ın takım arkadaşı Soufiane El-Faouzi, Jürgen Klopp’un ilk kadrosu için aday gösterilmesine rağmen Fas’ı seçti. Diğer öne çıkan örnekler ise artık Türkiye Milli Takımı formasıyla birden fazla maça çıkan Can Uzun ve Kenan Yıldız.

Cuma günü ilk kez Almanya U21 takımına davet edilen Paris Brunner da uzun vadede DFB’ye sırt çevirebilir. Zira Demokratik Kongo Cumhuriyeti, kendi açıklamasına göre genç forveti ikna etmeye çalışıyor. Milli takım teknik direktörü Sebastien Desabre bir basın toplantısında, "Konuşmak için ailesine gittik. Ama ona baskı yapmayacağız" dedi. Ancak Brunner’ın kararını kolay vermediğini de ima etti: "Kongo’ya da Almanya’ya da bağlı. Düşünmek için zaman alacak, ardından kasım ayında bunun neye varacağını göreceğiz."

Buna karşın DFB’nin Noahkai Banks (FC Augsburg) ve Louey Ben Farhat (Karlsruher SC) yarışında ipi göğüslediği görülüyor. U21 Teknik Direktörü Antonio Di Salvo, The Athletic’e yaptığı açıklamada, "Onlara Almanya ile ortak bir yol gösterebildiğimiz ve onların da bunu kabul etmiş olması beni çok mutlu ediyor" dedi. Banks daha önce ABD tarafından yoğun şekilde istenirken, Ben Farhat ise Tunus A Milli Takımı’yla iki maça bile çıkmıştı. Ancak bunlar resmi maçlar olmadığı için 19 yaşındaki oyuncu hâlâ federasyon değiştirebilir.